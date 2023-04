親子好去處｜必影4米高LuLu豬 人氣瑪利歐打卡位 親子陶瓷工作坊

春季來臨,又怎能不帶孩子到外打卡放電?各商場舉辦特色活動和靚靚打卡位,適合親子一同遊玩,即看以下親子好去處,一起迎接美好的春日。



LuLu豬 x 豬咪春日櫻花祭

春季花見之時,百花齊放、櫻花盛開,最浪漫莫過於被一片粉紅瀰漫的美景包圍其中,盡情感受濃濃春意!風靡全港的超人氣角色罐頭豬LuLu今個復活節帶你來一趟仿日本賞櫻慢遊之旅,由即日起至5月14日期間打造【新城市廣場 x LuLu豬春日櫻花祭】,嬌俏可愛的LuLu豬帶同首次現身商場的新角色「豬咪」一起充當導遊「豚」長帶領「豚」友們走遍整個瀰漫粉紅色浪漫泡泡的櫻花祭,7大紅粉緋緋打卡位絕對令人少女心爆發,當中最矚目的必然是4米高「櫻のLuLu豬」,巨型充氣LuLu豬手持櫻花送給「豚」友作見面禮,亦有櫻花緩緩翩翩飛舞的「落「櫻」水晶球扭蛋機」、與LuLu豬及豬咪在櫻花樹下野餐的「櫻の花見會」等等,一系列粉嫩魅力令人沒法擋!

行程的下一站,LuLu豬帶領大家來到同步開催的【新城市廣場 x 罐頭豬LuLu期間限定店】,除了為大家精心搜羅了逾50款LuLu豬精品,更為一眾「豚友」們準備了罐頭豬LuLu全新首發精品、櫻花祭必備的櫻花系列及其他週邊產品,當中必買產品包括全新首次發售實體櫻花金飯碗、豬熊吊卡及3XL系列,「豚」友們準備好荷包大出血未? 與此同時,沙田新城市廣場更特別聯乘LuLu豬推出一系列限定春日賞櫻出遊精品讓一眾「豚」友作手信好好回味是次旅程,可愛呆萌的LuLu豬與豬咪陪住大家一起出走,齊齊為生活發放歡樂!

【新城市廣場 x LuLu豬春日櫻花祭】詳情



日期:即日起至2023年5月14日

時間:上午10時至晚上10時

地點:新城市廣場1期3樓拱型玻璃天幕廣場、1樓東翼及3期3樓

【罐頭豬LuLu期間限定店】詳情



日期:即日起至2023年5月14日

時間:上午11時至晚上10時

地點:新城市廣場1期1樓東翼(近Pizza Express)

【01空間優惠】K11 MUSEA Donut Playhouse |丹麥得獎設計師打造 全港最獨特造型滑梯

Donut 與Ah Meow將帶小朋友穿越貫通3層由丹麥得獎遊樂場設計團隊MONSTRUM打造的全港最獨特造型滑梯,一同體驗震撼樂趣!

場內更設有巨型播放Donut & Ah Meow動畫及刺激好玩遊樂設施,讓小朋友訓練反應力,解決難題。別忘了還有多種玩樂設施,盡情享受親子時光!

走入尖沙咀海傍商場的玻璃幕門,Donut Playhouse招牌巨型公仔非常亮眼,正是3層高滑梯的入口。這個室內遊樂場佔地約有2萬平方呎,有多個互動遊戲玩樂區、親子餐廳及紀念品區!

01空間優惠價:

星期一至五 :(Happy Mega Slide (20min) + Happy Bubble Power(20min)

一位小童 及 一位成人:HK$220 (原價:HK$240)

星期六、日及公眾假期:Happy Mega Slide (20min) + Happy Ocean World(20min)

一位小童 及 一位成人:HK$240 (原價:HK$260)

👉🏻👉🏻立即購票👈🏻👈🏻

【01空間優惠】親子陶瓷工作坊

專為初學者而設的親子陶瓷體驗班,適合3至12歲小朋友。除了可以展現小朋友藝術的一面,更可訓練小手肌及觸覺。小朋友與爸爸媽媽可即堂為作品上色,將呢份童年回憶永久保存!零基礎亦能一堂內完成塑形及上色步驟,主題不限,可自由發揮。作品經1200度高溫燒製,絕對安全。

01空間優惠價:

$620/1成人+1小童合共1件手捏作品,可自選陶瓷耳環/飾物/小碟/飾物碟/小碗/擺設/筆筒等 (原價:640,97折)

$700/1成人+1小童合共2件迷你拉坯作品,可自選清酒杯/豉油碟尺寸等作品 (原價::720,98折)

$780/1成人+1小童合共1件拉坯作品,可自選杯/碗/碟 (原價:800,975折)

👉🏻👉🏻立即購票👈🏻👈🏻

Nintendo Switch Game Tour @ T.O.P This is Our Place

提到大家最關心的電玩動態,想必是將先後在4月及5月震撼登場的《超級瑪利歐兄弟大電影》和《薩爾達傳說 曠野之息》的續作《薩爾達傳說 王國之淚》。旺角T.O.P This is Our Place(簡稱T.O.P)於即日起至5月28日將舉辦【Nintendo Switch Game Tour】。活動期間歡迎到場於不同場景打卡並試玩遊戲,投入Nintendo Switch的遊戲世界。

在T.O.P各層設置了「瑪利歐」、「薩爾達傳說」及「星之卡比」的主題佈置,大家更可試玩「瑪利歐系列」、「薩爾達傳說系列」、「卡比系列」、《Nintendo Switch 運動》、《健身環大冒險》及《Fitness Boxing Fist of the North Star》等多款遊戲。各位記得領取Game Tour活動指南,試玩遊戲便可獲得印章,更有機會獲得限定精品。此外,指定日子亦可於300吋電玩屏幕享受「至T.O.P打機體驗」,與好友一同暢玩。

T.O.P同步推出「戰隊消費獎賞」,累積最高消費金額,可獲得《薩爾達傳說 王國之淚 Collector's Edition》、amiibo「林克【王國之淚】」及其他日本直送精品。精品種類豐富,由《瑪利歐》、《星之卡比》以及《薩爾達傳說》系列的家品、文具及飾物等均一應俱全,保證令你滿載而歸!

【Nintendo Switch Game Tour @ T.O.P This is Our Place】

日期:即日起至5月28日

時間:中午12時至晚上 8時

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place (旺角港鐵站B4出口直達)