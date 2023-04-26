管理情緒是SEN家長必修課 媽媽親述驚險事件籲勿於情緒起伏時溝通

家長在與SEN子女溝通時常常都會遇到不少難處，更會有情緒起伏大的時候。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享，其實家長有情緒時，很難理性地與孩子溝通，而學習管理情緒是每個SEN家長的必修課。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



SEN兒煮食後忘了關爐火

Minnie分享了一次經歷，有次兒子煮食後忘了關火，直到Minnie在大約2至3小時後回家，發覺家裡很侷促很熱，從廚房查看才發現爐火沒關，一直乾燒鐵鑊。她見狀後非常驚慌，即使受了很多培訓，當時仍忍不住大叫：「呀！你還沒有熄火！」怎料兒子原來正在戴著耳機打機，聽不到母親在呼喊，這也令Minnie更加焦慮，心想如果她沒有及時回家，真的發生意外，即使別人叫兒子逃亡，他也聽不到。之後她立即傳訊息給兒子：「很危險的，你知不知道」。兒子見到訊息後，便立即衝出來查看。

媽媽被驚恐情緒主導

當時Minnie忍不住不停責罵他，直到責罵完後，才發現兒子的樣子已經變了。當晚兒子十分難受，很早就睡覺，連遊戲機也沒心情玩。而Minnie則用了數天才能消化驚恐的情緒：「我很驚恐，心怕那個會火燭會燒死他，我會沒有了兒子，情緒不斷地在輪迴。後來我發現到，我需要用幾天的時間才可以消化恐懼的情緒。」

Minnie的兒子煮食後忘了關火，直到她回家後才發現爐火沒關，一直乾燒鐵鑊。（photoAC）

冷靜後才能理性溝通

後來Minnie與兒子的導師討論如何避免兒子又做同樣的事，對方建議他們能使用鬧鐘提醒關火。而Minnie冷靜過後，終於能平心靜氣、從容地與兒子溝通，跟他當天為何會忘了關火。兒子回答是因為他那天的煮食步驟有變，第一個步驟是煎食物，他煎食物後想加芝士，於是就把食物連同芝士放到微波爐加熱，這是第二步驟。他在加熱後忘了完成第一個步驟，即是忘了關火。

Minnie聽畢後鬆了一口氣，原來兒子只是因為多了一個步驟才忘了關火，而不是沒有能力處理，而這個問題是有方法解決的。她認為冷靜下來才能好好溝通，她說：「我可以過了那個很負面的情緒，過了之後，我可以很冷靜的跟他傾談，整件事情才有出路」、「就是你必須要讓你的情緒過去之後，你的理智才會回來，即是說你的教導要在你的情緒之後。」

家長受情緒影響時，難以真正聆聽孩子的內心感受。（photoAC）

勿於情緒起伏大時溝通

當家長受情緒影響時，難以真正聆聽孩子的內心感受，而且孩子當刻也會感到恐懼，兩者都需要時間冷靜和沉澱，就像Minnie的兒子一樣，冷靜過後就能好好解釋，Minnie也能理性地聆聽。

「不能夠找到那個原因，大家就不能夠找到那個出路，所以重點就是要等情緒過了，雙方才能夠真正在理性回來時找方法解決。在這件事中，我學到的是在受情緒影響時，千萬不要傾談，或者有情緒時，千萬不要覺得是沒事的。我們是可以討論解決方法，或者找到原因。不妨給予自己一個冷靜的空間和時間，待真的冷靜了才去傾談。」Minnie、Angie說。



影片來源：情緒是家長的必修課

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

點擊即看「童SEN同行」