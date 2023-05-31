教育孩子方式不被長輩尊重 SEN媽媽分享與長輩統一教育原則的方法

現代家庭多為雙職父母，很多時候都需要長輩幫忙照顧孩子，但因為教育理念不同和教育方式的不一致，在教育孩子上可能會面對困難。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie，分享了如何與家中長輩統一教養孩子的原則。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



2歲兒喜歡掉東西 被長輩指責不會教孩子

Minnie分享一位媽媽的個案，兒子2歲多，平常他們兩夫妻和家中四位長輩共六個人輪流照顧孩子。孩子正處於一個很喜歡將東西掉到地上的階段，每一次她接孩子回家，都會被長輩指責：「我明明把孩子教得很好，教導他不可以將東西掉到地上，如果一掉就會打小手警告他，但你們又允許他回到家後掉東西，害我又要重新調教他，很辛苦！」

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統一教育方式有難度 最重要明白同一教養原則

現今很多家庭都會由不同的照顧者照顧同一個小朋友，要統一教育方式其實是有難度的。Angie認為最重要的是父母要令其他照顧者都能夠明白一個教養原則：以小朋友的需要為大前提。「將東西掉到地上這個行為，其實是因為孩子好奇這個物品掉到地上會發生甚麼，或者身邊的人會有甚麼反應。」

（PhotoAC）

她補充，父母需要讓其他照顧者明白孩子正處於發展的階段，孩子掉東西是正在探索的表現，當他們滿足這個發展需要後，便會停止這種行為。父母應該引導其他照顧者去接納孩子這種行為和了解孩子背後的情感需要，而不是一直說他很頑皮，不管怎樣教也不聽話。「對孩子來說，其實掉東西就像在做實驗一樣，爸爸媽媽、爺爺嫲嫲、和用來掉的物件都是一個實驗品。」

了解長輩說話背後原因 感恩長輩的付出

Minnie表示曾經有媽媽跟她說，家中長輩經常都會說：「我帶孩子很辛苦的，請你合作。」當聽到這句說話，正常人都會覺得像是被攻擊一樣，覺得自己的教育方式不被尊重或欣賞。但Minnie提議其實大家可以嘗試將重點放在長輩說這句話的背後原因，就是告訴你他們很辛苦。做子女的應該了解長輩的需要，並欣賞長輩為自己的付出，感謝他們，而並非做出任何攻擊行為。「當家人接收到我們對他們付出的肯定和欣賞時，大家可能會有更大空間去商量怎樣去照顧好孩子。」

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影片來源：SEN媽媽分享 如何與家中長老 統一教養孩子的原則

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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