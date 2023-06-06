管教｜子女中途放棄上興趣班 家長應有2種心態引導發掘興趣

不少家長都會為子女報讀興趣班，起初子女看過興趣班簡介後躍躍欲試，但一、兩堂或一個月過後，便不想再參加了。這個時候家長會想：「做人怎能怕失敗、輕易半途而廢？花了的錢也浪費了。」你是否正面對這個問題？或是擔心子女將來也會出現這個情況嗎？

資料授權：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



子女不願意上興趣班就是受不起挫折？

超級奶爸 何基佑 Kay Ho指出，興趣班種類甚多，當家長看到其廣告或成功的例子，也會想為小朋友報名。興趣班除了能夠提升學術能力，也能讓孩子增加技能、陶冶性情及培養興趣等等。不過有些孩子接觸興趣班後，有些慢慢失去興趣、甚至乎出現不喜歡、不願意再到興趣班，這些孩子容易被標籤為受不起挫折、半途而廢等。Kay Ho就此加以解說，有些事起初大家都是充滿熱衷的，後來慢慢漸漸失去興趣，就像看劇集一樣，看了數集後感到無聊便會轉另一套戲集。這樣的行為，為何不算是半途而廢？原因是興趣班是需要花費的。

Kay Ho續說，假設有10個興趣班課程均是免費的，家長自然會讓小朋友多作嘗試。家長因為花費金錢、付出心力後，但孩子不喜歡或拒絕上課而得到負面感覺，因而覺得小朋友半途而廢。其實小朋友不會在乎興趣班所帶來的成就，他們只在乎課堂是否好玩、跟老師和同學相處是否融洽。因此小朋友不是輕易放棄，主因其實是沒興趣。

讓子女多嘗試新事物 家長應調整期望

Kay Ho建議，如果家長要為小朋友報興趣，可以先想想是否願意讓他們嘗試接觸更多新事物，報讀各種課程，從而發掘興趣。家長不要用金錢去衡量小朋友成就，也不要因為花費了，而對小朋友產生過高期望。家長的責任，是幫助小朋友在眾多的興趣班中發掘興趣。當小朋友找到興趣，他慢慢開始結交更多志同道合的朋友、鑽研怎樣做得更好及開始對自己有要求。這些為小朋友所帶來的回報，遠超過報讀興趣班的花費。

《本文獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載》

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