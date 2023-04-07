管教｜父母作調解員角色可化解孩子間衝突 助學懂談判及逆地而處

兄弟姊妹的衝突，小至口角之爭、大至肢體碰撞，也是十分普遍的。作為父母的你，看到子女發生衝突，會視而不理還是出手調停？以下分享兩大方向可有效處理孩子的衝突、控制情緒，以及讓孩子們在衝突中學習。

資料來源：黎振東 家庭動力個人心理輔導員



對於很多父母來說，兄弟姊妹的衝突是一件令人頭痛的事情。當小孩之間有衝突時，有些父母會馬上跳出來作「判官」，找出誰對誰錯然後作出判罰，又或完全不去理會。對於小孩來說卻是學習人與人之間相處的一個重要機會。

1. 先控制情緒，後處理事情

當父母加入小孩之間的衝突時，常常因為當刻大家的情緒高漲，特別是小孩，因而未能把事情說清楚。又或就算小孩知道自己錯，卻不願意道歉。

第一，若果情況許可，先分開他們，個別去了解他們對事情的陳述及感受。這樣父母在混亂的情況中， 可以有條理地去處理事情。對小孩而言， 離開衝突的現場可以令其情緒慢慢平復下來，從而道出自己對事情的看法及感受。

第二，父母能說出小孩的感受是非常重要的。我們很多時候只是分析事情的對錯，小孩可能一句都聽不入耳，他們當下正被情緒充斥着，心裏只是在想：「為何沒有人站在我這一邊？」「為何要孤立我？」當父母能概括小孩的看法，以及細膩地說出其感受，可讓小孩知道有人與他同行，情緒便可舒緩下來，之後才去教導小孩應如何處理。

第三，若然情況不容許把他們分開，又或父母認為一起討論會比較好，也可讓他們逐一說出自己的想法，但需定立規則，如：不能打斷對方的說話、不能人身攻擊等。

第四，若果情況沒辦法馬上處理，可以先跟他們解釋原因，之後再跟進。可能需要重複幾次他們才會慢慢冷靜下來。需要時可以分開他們一會兒，一個坐父母左邊，另一個坐右邊。重要的是一定要回來處理衝突，對父母來說可能是小事情，但對小孩來說是很重要的，也是體驗父母的承諾及學習人際之間相處的時刻。

2. 教導小孩們自己處理衝突

對於小孩之間的衝突，父母的心態可以轉換一下，這是一個很好的教導時間，讓小孩學習處理人際關係。因此父母可以嘗試擔當調解員的角色，而不是判官，教導他們如何處理事情較好、如何逆地而處、雙方如何討論事情、如何善後等。

不少人會問：「這是可行的嗎？」「小孩能夠學會互相討論嗎？」是的，就算是幼稚園學生也能學會自己處理衝突。當然，學習是一個過程，不可能馬上學懂，父母需要引導他們，給予機會嘗試。父母的情緒支援非常重要，能道出小孩的感受，以及傳達「我愛你，我不喜歡的只是這個行為」，把人和事分開。很多時候，小孩是知道對錯的，能夠承擔自己的責任。

父母可視小孩衝突為教育機會

小孩們之間有衝突是很正常，不少原本出於善意或想跟對方玩。父母可視之為教育小孩的好機會，讓其學懂逆地而處及談判技巧，了解人際關係。

《本文獲家庭動力 Family Dynamics- We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「處理小孩的衝突」】



作者簡介：黎振東（家庭動力個人心理輔導員）

黎先生從事音樂教育超過十五年，長期接觸及陪伴不同性格特質的小孩及家長，體會 家庭各成員的爭扎及需要，萌生成為輔導員，致力促進及建立家庭的溝通與和諧。除了有夫婦及家庭治療的經驗，曾協助處理婚外情、經濟衝突、兒童行為家庭問題進行 輔導外，黎先生亦曾為吸毒、自殺自殘、人際關係、情緒及精神困擾等個人狀況提供 輔導。此外也提供生涯規劃輔導，協助學生升學及為在職人士尋找工作。

撰文：黎振東

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