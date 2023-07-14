驗眼｜物理散瞳與假性近視｜這種測試的近視度數竟比實際度數高?

近期，國內許多眼鏡店開始宣傳他們所使用的「物理散瞳」驗光技術，聲稱無需用眼藥水即可精準測量度數。身為視光師，我將為大家揭示「物理散瞳」的真相。

原文作者：註冊視光師陳敏琪



首先，讓我們瞭解眼睛的調節機制。當觀看遠物時，眼球內的睫狀肌會放鬆，水晶體變薄；觀看近物時，睫狀肌收縮，水晶體變凸，對焦能力增強。長時間近距離用眼可能使睫狀肌緊張，導致調節力下降，進而產生假性近視。

散瞳驗光與物理散瞳

散瞳驗光在視光學上指的是利用藥物使睫狀肌麻痹的驗光方法，旨在充分放鬆調節力，避免假性近視對測量結果的影響。然而，「物理散瞳」這一詞在視光學界並不存在，它可能是對放鬆調節方法的誤解。

驗光過程中，我們通常會使用一種稱為「霧視」的方法，透過加入正鏡片來放鬆眼睛的調節。但對調節能力強的孩子來說，僅依靠霧視可能無法完全放鬆調節，容易導致假性近視的誤診，即測得的近視度數比實際度數高。

如何為孩子選擇適當的驗光方法

首先，確保在正規醫療機構或尋求具有專業資質的視光師進行驗光至關重要。其次，視光師會根據孩子的年齡、眼科病史等因素來判定是否需要進行散瞳驗光。家長可在孩子驗光前與視光師充分溝通，共同選擇最適合的驗光方法。

《本文獲註冊視光師陳敏琪授權轉載》