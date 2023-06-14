家長教育｜以「家長為本」教育望促進家長及兒童身心健康

教育局早前宣布向每間公營小學及直資小學發放一筆過20萬元的家長教育津貼，透過學校支援家校合作、促進家長與學校的伙伴關係，以及推廣家長教育。教育局以「家長為本」的方針，推動家長教育。

作者：卓王詠詩博士(Dr. Win Win @ Dr. PLAY)



《家長教育課程架構（小學）》包含四個核心範疇：

1.「認識兒童發展」

2.「促進兒童健康、愉快及均衡的發展」

3.「促進家長身心健康」

4.「促進家校合作與溝通」

家長教育栽培孩子成材

家長教育非常重要，是栽培孩子成材的基本元素。林志垠(2021)提到面對好奇心強的愛因斯坦，他的母親從來沒有敷衍他，而是陪伴他一起找出答案。她會與他共同閱讀最喜歡的物理學相關書籍，結果愛因斯坦15歲就讀完了勒內.笛卡兒(Rene Descartes) 、艾薩克.牛頓(Isaac Newton)、歐幾里得(Euclid)等優秀學者們的著作，精通其他孩子討厭的物理、哲學、化學等領域。愛因斯坦母親因材施教的教育哲學，最終教育出一個人史上最偉大的物理學家。可見家長確認孩子興趣的重要性，香港地方少競爭強，常聽到父母說「贏在起跑線」，我們真的要從兩歲開始催谷還是逐步引導他們發揮自己所喜歡的事情？

遊戲師證書課程

很多學校希望善用這筆教育津貼，持續地培訓家長。筆者早於八年前已設計了「康樂及遊戲證書課程」，此課程以康樂及遊戲證書課程為基礎，希望將遊戲教育及文化推廣至每一個家庭。

課程特色是︰

1.了解參加者需要及身心靈發展

2.設計多元化的遊戲活動

3.引入海外遊戲及相關工具，建立本土化遊戲及

4.建立參加者遊戲資料庫。

未來的教育並不是以知識為中心，以前以培養學習努力的教育為優先，但現在要培養的是學習能力，必須要有批判思考及解決問題的能力。遊戲正正能達到以上目的。（林志垠，2021)

課程包括分享休閒，娛樂和遊戲的基本概念、戲理論:古典學派及現代學派、帶領者的特質及技巧、並有備課及觀課。由導師及參加者評論好壞，讓參加者快速成長。

玩遊戲溫功課

課程其中一個特色是玩遊戲溫功課，相信這是家長及小朋友夢寐以求的溫習方式。岩田拓真（2022）提到想透過「遊戲化」的學習，培養出能自主學習的孩子，所有的「探究（熱衷學習的態度）」都是始於孩子的「玩樂」。「遊戲化」的學習或「學習」的遊戲化必須費些心思，父母不能否定玩樂，因為要讓學習的效果最大化，就必須以著迷於玩樂的心情為優先。

透過有系統及主題式的家長教育課程，發展校本家長教育資源，並建立正向家長教育的文化。

參考資料：

林志垠(2021)《猶太爸媽這樣教：培育孩子的6大未來能力，打造獨立思考、自主學習、善於合作的下一代》。台北市：商周出版。

岩田拓真（2022）《培養孩子未來關鍵實力的「探究型」遊戲學習法》香港：萬里機構出版有限公司。

原題為「一筆過家長教育津貼（小學）」，《本文獲卓王詠詩博士(Dr. Win Win @ Dr. PLAY)授權轉載》