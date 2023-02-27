仁濟醫院羅陳楚思小學 讓學生親身體驗領袖工作 培養多角度思維

仁濟醫院羅陳楚思小學最近舉辦了尖子計劃，揀選有潛能及可塑性高的學生，為他們提供不一樣的機會和體驗，擴闊視野，培育成為未來的領袖。

作者：卓王詠詩博士(Dr. Win Win @ Dr. PLAY)



學生成為領袖必備的10項重要能力

我們如何裝備學生成為領袖甚至世界領袖？世界經濟論壇列出2020年後，領袖應具備的10項重要能力 ，其中包括：

1. 問題解決能力（Complex Problem Solving）

2. 批判性思維（Critical Thinking）

3. 創造力（Creativity）

4. 管理力（People Management）

5. 人際關係調節力（Interpersonal Regulation）

6. 情緒商數（Emotion Quotient）

7. 判斷與決策（Judgment and Decision Making）

8. 服務導向（Service Orientation）

9. 交涉能力（Negotiation）

10. 認知彈性（Cognitive Flexibility）

尖子計劃助學生發拙潛能 培育領袖風範

仁濟醫院羅陳楚思小學校長陳嘉碧博士認為每一位學生都有自己的潛能。只要為他們提供平台，讓他們獲得實踐的經驗，通過溝通與觀察，從中可了解學生的想法。

學校最近舉辦了尖子計劃，揀選了三位可塑性高的學生：來自6A班的陳曉雯（Hebe）、歐陽柏文（拍蚊）及李柏嶠（Nathan）。他們的共同特點是求知慾強和喜愛探索，並具備主動性與反思能力。計劃前，科任老師透過觀察及填寫行為特質問卷，選出三位學生，在活動開始前，校長與三位同學及家長講解整個計劃的內容，獲得同意後便正式推行為期三個月的尖子計劃(試行版) 。

計劃共分成三部分。首先是影隨校長，了解校長的日常工作與學生的學習的關係；第二部分是備課與教學：學生與教師一起備課，並擔任小老師一職，任教一年級的同學，任教科目與內容由學生自行選擇，從教學過程中體驗教師的春風化雨與教育的重要；第三部分是訪問 CEO：由學生自訂問題，了解CEO的日常工作，從CEO身上學會待人處事的態度，明白做人的道理。

同學參加尖子計劃後感受

陳曉雯（Hebe）：「我認為這個尖子計劃讓我們獲益良多，我們體會到校長平時的辛勞和老師對我們的關心和愛護，我們明白要對老師好一點。」

陳曉雯同學（Hebe）

歐陽柏文（拍蚊）：「我認為這個活動令我從多個角度去體會一件事，每一個活動都有不同的意義，所以我非常推介下年再有這個活動。」

歐陽柏文同學（拍蚊）

李柏嶠（Nathan）：「我認為這個尖子計劃給予的教育經歷很特別，令我明白校長和老師背後為我們付出很多。這個計劃對我來說十分新奇，令我們學到很多平常課堂上學不到的知識，亦證明了讀萬卷書不如行萬里路這句話，與其在課堂內學書本知識，不如真身去體驗。」

李柏嶠同學（Nathan）

尖子計劃擴闊學生視野，經驗校長及老師的日常工作。學生改變角色，變成小老師教低年級學生不同的科目，逆地而處，體會良多。透過訪問私人公司CEO，了解公司日常運作。學校相信學生的潛能，為他們提供不一樣的機會，培育未來領袖。

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