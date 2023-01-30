專訪｜缺乏爬行和走路空間 1歲多未懂走路 被診斷為整體發展遲緩

2歲的明仔在單親家庭中長大，在1歲3個月左右被診斷為整體發展遲緩，更一度被懷疑患有自閉症。明仔於1歲多時還未懂得走路，使媽媽心裏非常著急：「因為是第一次做媽媽，照顧明仔時經常十分無助，只能上網搜索應該怎樣做媽媽。」幸好通過母嬰健康院的介紹下認識「恩童計劃」，得到社工的協助後，明仔於參加計劃後第二個月便能慢慢地開始走路，使媽媽眉頭逐漸舒展，也透過計劃學會了與兒子互動和相處的方式。



明仔1歲多仍未識走路 被診斷為整體發展遲緩

明仔當時1歲多還未懂得走路，也有疑似自閉症的症狀，社工建議明仔去評估中心做評估。最後，明仔被診斷為整體發展遲緩，專注力、語言能力和表達能力較同齡孩子為弱，令缺乏支援的媽媽更加無措。



她憶述明仔當時對其他玩具都沒有興趣，唯獨只喜歡轉車輪，無論是玩具車車輪，還是買餸的購物車車輪，他都可以專注地玩15分鐘以上：「我一直以為這是孩子有專注力的表現，覺得兒子願意自己長時間地玩耍是有耐性的行為。」直至得到社工的提醒，媽媽才驚覺這可能反映了兒子有自閉症的傾向。

（PhotoAC）

不懂得與兒子溝通和相處 上網搜索「如何做媽媽」

明仔媽媽坦言自己性格比較內向，亦不懂得與兒子溝通、相處，使她照顧兒子時總是遇到很多困難：「因為是第一次做媽媽，照顧明仔時經常十分無助，只能上網搜索應該怎樣做媽媽。」而且，她缺乏其他家人的幫忙，須要全天候24小時照顧明仔，終日只能靠綜援維生，經濟拮据，種種因素使她的情緒和經濟壓力日積增加，生活陷入困境。

儘管知道孩子加固後需要多方面的發展，但疑似居住環境狹窄和育嬰知識貧乏之下，一度影響明仔肌肉發展、言語發展及社群發展：「家裏讓明仔爬行的地方都沒有，只能長時間在網床上活動」，明仔沒有爬行和走路的機會，致1歲多仍未懂得走路。

母子缺乏接觸外界的機會 二人情緒難以疏導和得到支援

她表示，因要獨自照顧兒子，外出比較麻煩，所以平時除了買餸時帶明仔出去逛逛外，她和兒子都沒有其他接觸外界的機會。她補充，當時自己的情緒也很差，沒甚麼朋友可以傾訴，一直不能疏導情緒。

參加「恩童計劃」 明白育兒之道在於「引導」

直到母嬰健康院介紹了「恩童計劃」給明仔媽媽，她才不再感到孤單和無助。在計劃中，社工了解到明仔只喜歡轉車輪的情況，便建議媽媽以玩耍引導孩子，例如在明仔玩車輪時，抓著兒子的手引導他拿著車身，告訴他汽車是這樣推動的，從而認識不同的遊戲方法。媽媽自此才了解到原來玩耍也需要適當的引導，明仔才能學懂更多知識。現在明仔還是喜歡玩玩具車，但卻懂得轉換玩法，例如幫玩具車排隊，或是將汽車從盒子裏倒出來再放回去。

明仔媽媽（中間）

兒童為本的教育方式 增加與孩子的溝通

社工建議媽媽以兒童為本的教育方式，包括每天預留10至15分鐘與兒子的親子互動和遊戲時間。當中最基本的原則就是形容小朋友正在做的動作，例如：「你推玩具車給媽媽，媽媽會覺得很開心。」簡單的言語便可以增加與小朋友的溝通。

社工更建議媽媽多帶明仔到公園或遊戲室玩，增添外界的刺激，才有助他各方面的成長發展。「現在盡量每天或隔日會帶小朋友出去走15至30分鐘。」明仔媽媽續說。

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學習接納孩子所有情緒 改以擁抱來回應孩子

在情緒方面，計劃提供家長養育課程，讓明仔媽媽學習到如何正面地回應小朋友的情緒，例如孩子出現生氣、不開心等的情緒時，家長應先接納的並以言語正確地說出孩子的情緒，例如孩子在生氣時，可使用「知道你現在很不高興」等字眼，或改以擁抱來回應孩子。明仔媽媽亦透過言語治療師的遊戲服務，更能了解兒子的能力和言語發展能力程度，學懂與兒子交流。

（PhotoAC）

恩童計劃提供育兒物資 有助增加孩子認知能力

社工進行家訪後更了解他們的需要，按《兒家．宜居家庭環境觀察量表》的指標評量家庭環境及親子互動，計劃借出廚房門欄、兒童書枱及椅子、地墊等，供明仔一家使用。

明仔媽媽表示，計劃中借出的設備，如廚房門欄，除了能防止明仔進入廚房範圍，保障他的安全外，也能讓他認知到「我不能走進廚房，要在外面等媽媽」等概念。計劃中更有提供地毯，讓明仔可以接觸地面，增加走動的機會。

按著明仔成長發展需求方面，計劃送贈一些適齡玩具，如公仔套裝有助明仔訓練溝通及社交技巧、顏色分類玩具訓練解難能力等，還能作為大小肌肉發展等練習。

（PhotoAC）

透過計劃認識更多同路人 得到情緒支援和實際協助

明仔媽媽在計劃中認識很多同路人，更透過通訊程式群組聯絡溝通，間中還會相約一起到遊戲室或公園玩，或互相幫忙照顧孩子。過程中亦會分享各種感受，使她在育兒路上不再孤單。

對於明仔明顯進步 雖有甜蜜的煩惱但仍感到幸福

在參加計劃過程中，明仔參與活動時有較多機會在空曠地方活動，由只在地上爬行，到現時能夠自己扶著東西慢慢向前走。

而明仔媽媽亦認為跟兒子互動明顯增加，使她感到十分欣慰。例如明仔喜歡將硬幣放入豬仔錢罌，每入一個會拍手或歡呼，告訴媽媽他放進去了，這生活小事卻是以前從未有過的温馨時刻。

對於明仔媽媽來說，最大的感動時刻就是他懂得等待和依賴媽媽：「最初帶明仔去參加遊戲小組時，即使我走開，明仔也不會有反應。但在加入2至3個月後，每當我走開一會兒去上洗手間，明仔就會哭著要找我。」雖然這也是一種甜蜜的煩惱，但媽媽卻很享受兒子依賴自己的轉變。現在媽媽上洗手間前會問明仔：「媽媽去上洗手間可以嗎？」明仔點頭回應後，真的會乖乖等待媽媽回來。

（PhotoAC）

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