專訪｜單親媽不懂育兒受原生家庭影響打罵管教 因一契機扭轉關係

現時2歲的謙謙，於9個月大時因父母離異而暫與父親一同生活。半年後，謙謙再度與媽媽Carman一起生活。久別重逢，母子關係卻沒有變得更親近，媽媽因為缺乏育兒知識，又深受原生家庭的教養方式影響，所以未能適當處理謙謙的需求。後來他們參加了小童群益會的「思童計劃」，在社工的協助下，母子兩人都成長了不少，關係也變得更緊密。



母子久別重逢 再見卻感陌生迷茫

謙謙出生到9個月大期間，一直都是由媽媽獨力照顧，直到他9個月大後，父母決定離婚。由於Carman需要全力工作賺錢，所以由父親照顧謙謙，而她半年來都沒有時間探望兒子。後來父親不想再照顧孩子，所以她只好放棄工作當全職媽媽，靠綜援支撐生活。

Carman坦言她沒有照顧小孩的經驗，所以一開始只能透過網上資訊學習照顧兒子，而母子間有大半年時間沒有見過面，兩人關係變得生疏，而這段期間兒子長大了不少，開始會鬧情緒，但Carman卻不清楚他的需求，時常感到迷茫，不知要怎樣應對，更會用打罵的方式管教兒子：「每次佢一喊我就發癲：『點呀，你又咩事呀？』」

經轉介參加思童計劃 學習育兒相處

後來Carman帶謙謙到母嬰健康院檢查時，醫生發現她缺乏育兒知識，所以轉介他們參加小童群益會的「思童計劃」。她參加「思童計劃」後接受了社工使用《兒家．宜居家庭環境觀察量表》為標準進行家訪，社工按量表指標評估家居環境及謙謙的成長發展狀況，針對謙謙在大小肌肉運用、社交及溝通方面的需要，提供相應的玩具如推拉音樂玩具車、拼圖、穿繩積木等，讓謙謙透過玩樂進行訓練。

Carman亦按社工建議每星期帶兒子外出，到「童喜點」或公園玩耍，增加兒子接觸新事物的機會，了解到即使家庭資源不多，仍可為謙謙提供全方位優質刺激。此外，她除了與兒子一同參與親子遊戲小組，亦加入了為家長而設的養育小組，逐步學習與孩子相處。

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了解原生家庭影響 一改管教方式

Carman的原生家庭對她的性格有很大影響，她指小時候與沒有父母沒分別，由於她是家中長女，所以父母對她較為嚴苛，只要一做錯事就會被打、被罵，也得不到父母的關注和愛護。她深受原生家庭的教養方式影響，不知不覺地把父母的一套用在兒子身上，難以照顧兒子的情緒需要。

後來Carman參加了計劃中的「安全圈課程」，她察覺到原生家庭對自己的影響，不再複製父母的管教模式，她反思並學習用新的方式與孩子相處，建立安全依附關係。過程中她更了解自己，例如知道自己為何容易對孩子發脾氣，為何見到孩子哭泣會有強烈情緒等，也學懂接納負面情緒：「人就算有負面情緒都係正常，無論BB定係大人都會有唔好嘅情緒，應該畀佢哋發洩出嚟，而唔係屈喺心入面。」

她會經常向社工訴說自己的感受，社工會聆聽之餘，也會建議她用合適的方法應對：「佢哋講咗一句好重要嘅說話：『如果你覺得自己情緒唔OK嘅時候，唔係用打同鬧，你可以離開現場，冷靜咗先再處理仔仔嘅情緒。』慢慢習慣咗之後，（相處上）就真係好好多。」

兒子學會表達情緒 母子關係更緊密

她改變了與謙謙的相處方式，以前她不明白孩子需要關心、擁抱，也不了解原來相處時多形容當下的行為能有助孩子發展，但現時她會用更多兒童為本的方式回應他，亦按量表指引，減少喝斥兒子，改以擁抱傳達情感。

Carman由最初不知要如何照顧兒子的生活，到後來能好好組織他們的生活，與兒子有更多優質互動。久而久之，謙謙也願意表露情緒，與媽媽的關係變得更緊密：「佢連睇YouTube都會望過嚟話：『媽咪？』，就算而家瞓覺都會話要拖手仔瞓。」

「佢由一直口頭禪咁叫『媽媽』，到突然之間會識叫『媽咪～』，成個感覺已經好唔同，話膊頭好痛佢又會真你會幫你揼骨，或者佢會突然間行過嚟攬住你，呢啲係言語形容唔到嘅滿足感，你知佢真係已經長大。」



母子兩人都成長了不少，關係也變得更緊密。（photoAC）

回頭一看原來進步不少

謙謙的進步以及Carman的努力，連謙謙的父親都感受到，他更感謝Carman的付出：「佢爹哋間唔中都會接佢，佢都話真係多謝我花時間帶佢上堂。佢（謙謙）由初初咩都唔肯講，到返嚟我度住之後，慢慢真係開始識得表達自己。有時會諗：『佢有進步咩，我又唔覺喎？』但到呢一刻再睇返，發現佢真係識講多咗好多嘢，同埋開始識表達自己。」

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