將「毛」讀成 「手」 專家拆解學前階段讀寫障礙徵兆

小朋友經常寫錯字，做功課又無心機、慢吞吞，不少父母都會很苦惱。但如果小朋友經常執筆忘字、無記性、抗拒閲讀，可能要留意小朋友是否患有讀寫障礙，及早提供介入和支援。讀寫障礙有甚麽特徵？我們可以如何識別及幫助他們？詳情請看内文。



約每10學童就有1人患有讀寫障礙

讀寫障礙 (Dyslexia，又稱為讀寫困難) 是一種常見的特殊學習困難，泛指閱讀、書寫或拼字方面的障礙。衛生署的資料顯示，在香港約每10學童就有1人患有讀寫障礙，當中程度各異，約七成屬輕微、兩成為中等、餘下一成為嚴重程度。

患有讀寫障礙的學童往往給人一種懶惰或資質愚笨的印象，他們經常默書不及格、記性差、討厭閲讀、甚或每次叫他們做功課或溫習也仿如拉牛上樹。但其實患有讀寫障礙的學童在智力和感官功能上均屬正常，只是他們的腦部在處理文字功能上有先天性的缺損，以致他們在文字學習上較一般學童吃力。他們在處理文字的讀音、字義及字形結構上出現困難，在字詞層面上他們難以準確地認讀及默寫文字，而在篇章層面上他們的識字量較少，亦在篇章閲讀理解上出現困難。

讀寫障礙的成因複雜，研究顯示除了與大腦異常發展和運作有關外，也與遺傳因素有關，患有讀寫障礙的人士，其父母或兄弟姊妹也有較大機會同樣患有讀寫障礙。

▼讀寫障礙有甚麽特徵？（點擊下圖看清！👇👇👇）

一般而言，讀寫障礙包括以下特徵，隨著兒童成長，每個學童面對的困難和影響也會有所不同。

認讀方面

-容易混淆字形相似的字，如「毛」讀作 「手」、「辛」讀作「幸」等

-容易混淆字音相似的字，如「由」寫讀成「有」

-混淆字義相近詞語，如「快樂」讀作「 高興」

默寫方面

-反覆溫習仍未能默出或默錯

-增加或減少筆劃

-筆劃方向左右調轉

部件左右調換

-部件不合比例、字距不平均

-筆順問題

-寫字速度慢、易疲倦

▼家長如何初步識別孩子的讀寫困難？（點擊下圖！👇👇）

1. 學前兒童

（節錄自《香港學前兒童學習行為量表（家長版）》）

-發音不準確，並混淆讀音相近的字詞，例如把「雞」說成「龜」或「t」說成「d」。

-不能準確地講出常見物件或顏色的名稱。

-時常將句子或詞語的次序顛倒。

-相比同齡的小朋友，需要花較多時間和心力學習兒歌，但學會後很快便忘記。

-相比同齡的小朋友，需要花較多時間認識中文字和英文字母，但學習後亦很快遺忘。

-喜歡聽別人講故事，但並無興趣學習文字。

-不能牢記自己的出生日期、地址及電話號碼。

-未能依循方向性的指示，例如未能跟著「向前走，然後左轉」的指令來做。

2. 小學生

（節錄自《香港小學生讀寫困難行為量表（第二版）》）

-閱讀時很難找出文章的重點。

-作文／作句只能勉強達意，文法上有錯誤。

-書寫能力比口語表達差很多。

-檢查自己的功課時，察覺不到做錯的地方。

-理解文字比理解說話的能力差很多。

-對於重組句子的練習有困難。

-有很多詞語在說話時懂得運用，但卻不懂得寫出來。

-作文時思維組織紊亂。

不應以死記硬背的方法溫習默書

示意圖

香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉指出，如果家長懷疑小朋友有讀寫困難，能主動與學校聯絡，以便學校為學生安排合宜的支援及跟進。一般情況下，大多數有潛在讀寫困難的學生會在初小階段被識別出來，但在學前階段也可甄別幼兒是否有潛在的讀寫困難。

針對學齡兒童，學校會因應學生的需要，在測考時為他們作出特別安排，例如：加時、試卷的特別編排、作答形式的特別安排。學校也會採用分層支援教學模式為讀寫障礙學生提供支援及訓練。

香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉也指出，雖然讀寫障礙是持續性的困難，目前也沒有藥物能根治症狀，但有效的教學方法及家長的支持能大大減低兒童面對的困難。「叫有讀寫障礙的小朋友以死記硬背的方法溫習默書，就好像讓魚爬樹一樣。好多時候小朋友不是學習不到，而是我們用的方法不適合他們。」香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉建議家長能為孩子訂立合理期望，並找出適合孩子的學習方法，例如有系統地學習字詞及善用多感官的方法，逐漸增加孩子在學習上的成功經驗和信心。

香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉

香港小童群益會教育心理學家歐嘉莉

香港小童群益會言語治療師陳穎雪

香港小童群益會言語治療師陳穎雪