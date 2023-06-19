精品朱古力店因應SEN員工能力提供合適工作 創辦人：俾多啲同理心

台籍港人盧禮宇（Louie）育有1名SEN兒子，早年移民香港落地生根，經歷過兩次創業失敗後，最終成立「可可阿樂」（Hello Cocoa）專賣精品朱古力。Louie至今已開設2間分店，聘請了7位SEN員工處理日常店務、設計以至市場規劃等工作，為他們發掘更多出路。Louie接受01親子採訪，分享了兒子及員工在可可阿樂遇到的挑戰。



兒子到店幫忙後主動性及交際能力更高「向自我獨立邁向一大步」

Louie的兒子在2歲時診斷患有天生腦部疾病，及後診斷出患有視力障礙、發展遲緩、語言障礙、ADHD（專注力失調及過度活躍症）及自閉症。Louie分享，兒子到店幫忙至今已有3年多，看到客人時會打招呼，互動形式也開始多變，同時也看到溝通技巧進步了不少。「而家佢更加了解自己嘅工作崗位，向自我獨立走前一大步。」看到兒子進步，Louie稱是意料之外，同時感到十分開心。兒子現時只能做單一動作的工作，連貫性動作對他來說仍然是大挑戰。故此，Louie會因應他的能力而安排合適工作，譬如兒子手臂有足夠力氣，便安排他來處理切和搞拌朱古力的工作，至於切粒等精細動作，則暫時未能做到。

「喺生產力方面，佢唔會怕蝕底。佢係我哋嘅吉祥物同精神所在。」Louie笑言，希望兒子日後能夠嘗試不同範疇的工作。

「可可阿樂」（Hello Cocoa）創辦人盧禮宇（Louie）（黃寶瑩攝）

因應店內SEN員工能力分工 期望給予他們自信及成就感

Louie指，店內SEN員工面對著不同的特殊需要，例如行動不便、精神疾病、學習障礙和聾啞人士等，所以在醫療、社交及就業方面均有難處。可可阿樂宗旨為「因能分工，輪崗就職；適才適所，自雇自立」，故希望提供提供有意義的工作予他們，望他們増加自信心。

遭人歧視、自信心不足、學習困難都是他們在工作上常見的難題。「我哋要了解員工嘅困難地方，帶領佢哋工作，仲有調整心態同工作期望，俾多啲同理心同包容。」故此，Louie會因應員工的能力和擅長領域而分配合適的工作，譬如溝通能力較好的員工主要負責零售工作，而行動不便的員工則負責文書工作。他希望適當的分工，能夠增添員工自信心，並透過合乎工作能力的項目讓他們得到一份成就感。

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