不熟習抱BB姿勢致媽媽手 中醫介紹1種治療方法助改善筋脈勞損

不論是初爲人母的新手媽媽，抑或照顧孫兒的長輩，也容易因爲不熟悉抱嬰兒的姿勢或長時間抱嬰兒而過度使用拇指附近肌腱，導致發炎，出現俗稱「媽媽手」。偶爾疼痛發作，甚至做不到扭毛巾、扭樽蓋等日常動作。王曉新中醫師表示，患者可透過針灸紓緩痛楚，並提供抱嬰兒姿勢的建議。

（資料授權：王曉新中醫師 @amywong_ec）



「媽媽手」的學名爲「橈骨莖突狹窄性腱鞘炎」，王曉新中醫師表示指出，由於手腕部有兩條用於活動拇指的肌腱經過，兩條肌腱在手腕部同時穿過一條腱鞘管道，若手腕持續勞動，令兩條肌腱在管內不斷摩擦，長期持續摩擦會引起損傷發炎，令手腕出現疼痛、腫脹和活動困難。

錯誤使用抱嬰兒的姿勢，會導致手腕疼痛。（photoAC圖片）

2個步驟測試是否為媽媽手

如希望測試自己是否患有媽媽手，王曉新中醫師提供以下方法。

1.用4隻手指握住大拇指，然後將大拇指盡量屈曲，握於掌心。

2.往尾指方向擠壓，如果手腕出現疼痛或疼痛加劇，就為「媽媽手」。

針灸有助改善新手媽媽因抱寶寶而導致的手腕疼痛問題。（photoAC圖片）

針灸助舒筋和絡、理氣活血

王曉新中醫師解釋，中醫角度中「媽媽手」是由局部「筋脈勞損、氣血不暢」所引起，所以治療目的以「舒筋和絡，理氣活血」爲主。透過針灸疏通經絡，對「媽媽手」有良好治療效果。王曉新中醫師指，臨床上一般以疼痛周圍局部針刺爲主，常用穴位包括合谷、陽溪、列缺、手三里、曲池及阿是穴等，通常針灸一次後已會有大幅改善。

3個手腕調護建議



新手兒出生後，照顧者都難以避免手抱動作，王曉新中醫師有以下手腕調護建議：

1.手抱嬰兒時應避免過度屈伸手腕，腕關節應盡量保持正中自然狀態。

2.避免長期進行重複性動作，例如按電話、扭毛巾等。

3.定時休息和進行拉筋伸展活動，以保持肌肉及肌腱放鬆。

如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

王曉新中醫師

《本文內容獲王曉新中醫師授權轉載》

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