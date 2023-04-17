坐月湯水系列｜調理重點為祛瘀生新 附中醫推介兩款坐月湯水

剛生產完，子宮內還存有惡露未排清，需要靠食物配合中藥促進血液循環、祛瘀血、健脾胃以造新血。而且，此時身體機能未完全恢復正常狀態，飲食宜清淡為主，不宜食用含麻油、酒類等燉品進補，否則會加重體內負擔。

本文作者：香港註冊中醫師區悅兒



「魚」滋陰健脾生血 為媽媽的營養補充品

魚類，味甘性平，能滋陰健脾生血，可以促進產婦的氣血恢復，促使傷口癒合。另外，產婦精血充足，才能產生足夠的乳汁餵哺母乳，因此食魚可以有助上奶。從營養學角度，魚含有豐富蛋白質、鈣質，作為授乳媽媽的營養補充品，亦非常合適。

若買不到石崇魚，也可以使用其他魚如牛鰍、石斑、鰂魚、紅衫魚、大眼雞等代替石崇魚。但是，鯉魚就要盡量避免，因為易令傷口產生肉芽，有礙美觀。

【第一週】調理重點：祛瘀生新



山藥排骨湯

材料：

枸杞子2錢、紅棗5粒，薑片3片、山藥300克、排骨300克

做法：

1. 枸杞洗淨瀝乾，紅棗洗淨去核，山藥洗淨去皮切塊，排骨汆燙洗淨備用。

2. 將2升水、薑片放入鍋中煮滾，再放入枸杞、紅棗、排骨，轉小火煮20分鐘。

3. 加入山藥續煮5分鐘，鹽巴調味，完成。

資料授權：區悅兒中醫師（auyy.ec@IG)

淮山杞子石祟魚湯

材料：石崇魚一斤、淮山8-10片、杞子1湯匙、茨實1湯匙、紅棗4-6粒去核、薑數片

做法：

1. 藥材類浸泡15分鐘後瀝乾

2. 石崇魚讓魚檔劏乾淨，洗好用廚房紙印乾水份

3. 燒熱油爆香一份薑片，將石崇魚煎香兩面

4. 澆入2升水，大火滾10分鐘

5. 可將魚放入魚袋(免飲用時有魚骨)， 連湯加入湯煲

6. 加入其餘材料，大火煲滾，轉細火煲1.5小時。

7. 可加適量鹽調味，完成。

《本文獲香港註冊中醫師區悅兒授權轉載》

資料授權：區悅兒中醫師（auyy.ec@IG)