嬰兒便秘｜寶寶進食固體食物後便秘 中醫推介飲食、按摩等6大方法

初生寶寶以飲奶為主，所以大便稀爛是正常的。但當他們開始進食固體食物時，大便有機會會變硬及難以排出。中醫爸爸表示寶寶便秘最大成因，是因為胃腸道未適應由主要消化流質食物轉變成消化固體食物。他推薦6種方法，以飲食、按摩等方式來解決1歲以下寶寶的便秘問題。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



中醫推薦以下6種可以採用的解決方法：

1. 將固體食物先改半固體半流質食物，如較稀粥，較稀糊仔等

2. 減少固體食物的次數和用量，再逐漸按日子增加

3. 注意固體（半固體）食物中的蛋白質和碳水化合物的比例，過多蛋白質會易令大便秘結

4. 採用讚賞鼓勵方式氹寶寶多喝溫開水

5. 可以幫寶寶用順時針方向輕柔按摩腹部，如用暖暖的東西按摩，效果更佳；亦可按摩寶寶膝下外側處的位置。另外在寶寶洗澡時可以用暖和的熱毛巾柔按寶寶肛門位置

6. 如暫無體質過敏或藥物過敏，可嘗試用炒麥芽，炒殼芽，陳皮（去囊），用一碗半水煲約15分鐘，當水給寶寶慢慢飲

（PhotoAC）

注意事項：

1.1歲以上可以開始讓小朋友服用紫淮山水，加強脾胃吸收。

2.以上建議食療並不是藥物，如情況嚴重及不懂辨症，請盡快與可靠的中醫面診

（PhotoAC）

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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