小朋友皮膚紅腫痕癢 中醫推薦兒童急性濕疹茶療 附爆發期小貼士
撰文：糰子
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天氣炎熱，不少人都飽受濕疹帶來的痛苦。即使知道不能抓癢，但兒童容易因痕癢難耐而抓破皮膚，嚴重更可能會引起感染問題。中醫爸爸推薦兒童急性濕疹茶療，希望可以舒緩孩子濕疹的症狀，同時更分享一些應對濕疹爆發期的生活小貼士。
（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）
特別適合急性濕疹的兒童茶療： （蠶豆症不可飲用）
材料：
牡丹皮 1錢
黃芩 1錢
車前草 1錢
甘草 半錢
做法：
水滾後，加入所有材料，煲 20分鐘即可
生活小貼士
處於爆發期，不可用熱水洗澡，會越洗越痕，增加搔抓的機會，容易引起感染。用中藥止痕水+純露及修復膏，可減少痕癢。如情況嚴重，應儘快找醫師面診。
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濕疹食療首以健脾為先，中醫治療濕疹以健脾利濕：
紫淮山
1.調理腸胃，健脾益胃、助身體排走濕氣
2.含豐富花青素，是抗氧化力很強的植化素，有助於抑制組織胺的分泌，組織胺就是引起身體過敏發炎的誘發物
紫准山水
材料：
1小匙紫淮山粉、暖水150ml
做法：
將所有材料攪拌即可
每日一小杯，天天服用，調理身體，皮膚漸漸改善
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新鮮紫淮山水做法：
材料：
紫准山20g
生哂淮山 5g
米2g
冰糖5g
水500ml
做法：
1.洗淨材料，用真空煲煲大概4小時。
2.放雪櫃，3-4日內喝完。
《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》