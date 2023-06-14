小朋友皮膚紅腫痕癢 中醫推薦兒童急性濕疹茶療 附爆發期小貼士

天氣炎熱，不少人都飽受濕疹帶來的痛苦。即使知道不能抓癢，但兒童容易因痕癢難耐而抓破皮膚，嚴重更可能會引起感染問題。中醫爸爸推薦兒童急性濕疹茶療，希望可以舒緩孩子濕疹的症狀，同時更分享一些應對濕疹爆發期的生活小貼士。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



特別適合急性濕疹的兒童茶療： （蠶豆症不可飲用）

材料：

牡丹皮 1錢

黃芩 1錢

車前草 1錢

甘草 半錢

做法：

水滾後，加入所有材料，煲 20分鐘即可

生活小貼士



處於爆發期，不可用熱水洗澡，會越洗越痕，增加搔抓的機會，容易引起感染。用中藥止痕水+純露及修復膏，可減少痕癢。如情況嚴重，應儘快找醫師面診。

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（PhotoAC）

濕疹食療首以健脾為先，中醫治療濕疹以健脾利濕：

紫淮山

1.調理腸胃，健脾益胃、助身體排走濕氣

2.含豐富花青素，是抗氧化力很強的植化素，有助於抑制組織胺的分泌，組織胺就是引起身體過敏發炎的誘發物

紫准山水

材料：

1小匙紫淮山粉、暖水150ml

做法：

將所有材料攪拌即可

每日一小杯，天天服用，調理身體，皮膚漸漸改善

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新鮮紫淮山水做法：



材料：

紫准山20g

生哂淮山 5g

米2g

冰糖5g

水500ml

做法：

1.洗淨材料，用真空煲煲大概4小時。

2.放雪櫃，3-4日內喝完。

（PhotoAC）

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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