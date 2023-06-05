手指手臂麻痹刺痛 可能是患上媽媽手 中醫解構成因及治療方法

腕管綜合症（CTS）是指正中神經經過手腕的腕管而受壓的症狀。主要症狀包括大拇指、食指、中指，無名指靠拇指側感到疼痛，麻痹和刺痛等，甚至延伸到手臂，症狀通常會逐漸加重，尤其在夜間更明顯，可影響睡眠質素。患者亦可能會出現握力不足的情況，病發一段時間後，大拇指的肌肉（大魚際肌肉）可能會逐漸萎縮。超過一半的案例中，雙手都會受到影響。

本文作者：香港註冊中醫師區悅兒



「媽媽手」結構及病因

腕管是位於腕部前部的狹窄通道，幾個肌腱和正中神經由此通往手掌。當腕管腫脹變窄，使正中神經受壓，導致腕管綜合症。

資料授權：區悅兒中醫師（auyy.ec@IG)

原因



1.疾病如甲狀腺功能低下症，類風濕性關節炎、關節腱鞘囊腫，神經腫瘤、糖尿病等

2.長期勞損，例如提物、長期使用鍵盤和滑鼠、抱嬰兒

3.懷孕

4.滑膜炎、結晶沈積病變（痛風）

5.創傷

6.原因不明

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治療方法

如症狀輕微，一般建議非手術治療。



1.停止導致手腕麻痺和疼痛的活動，在活動之間延長手腕的休息時間

2.避免提重物

3.夜間睡覺戴上腕托，為正中神經減壓

4.如症狀未能受控，手術治療

中醫治療



1.中藥內服

2.針灸

3.中藥熏洗

治療原則：活血化瘀、祛寒通絡

常用藥：桂枝、雞血藤、威靈仙等

常用穴位：內關、大陵、外關、合谷等

療程：針藥配合每星期1-2次，一般1-2個月

資料授權：區悅兒中醫師（auyy.ec@IG)

中醫師分享個案 針藥治療後得改善

區醫師曾治療幾位經西醫確診腕管綜合症患者，日夜受麻木痹痛困擾，即使夜間使用腕托，睡眠仍受疼痛影響，西醫建議手術治療。患者不希望接受手術，遂前來求診。

經過2至3個月的每星期1至2次針藥治療後，加上配合改善生活習慣，患者都取得滿意療效，無需再覆診。

《本文獲香港註冊中醫師區悅兒授權轉載》