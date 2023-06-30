親子食譜｜懷舊西餅食譜 朱古力三角蛋糕 讓孩子品嚐爸媽童年回憶

蛋糕的款式和味道越來越多，一些傳統西餅如朱古力三角蛋糕等卻是買少見少。如果在外面買不到，不妨嘗試自己動手製作吧！Cobe Lee在Facebook分享了不少爸爸媽媽的童年回憶——朱古力三角蛋糕，除了能懷念一下童年的時光，也可以與孩子分享爸爸媽媽小時候經常吃的西餅！

（資料獲Cobe Lee@職人吹水授權轉載）



Cobe Lee在Facebook「職人吹水」分享了她製作的朱古力三角蛋糕，不少人都留言回應是充滿童年回憶的味道。如果你也想懷念一下童年的時光，不妨也動手製作一下吧！

（圖片來源：Cobe Lee@Facebook）

材料：

A）



蛋黃 4個

鹽 少許

砂糖 30g

低筋麵粉 62g（過篩）

可可粉 10g（過篩）

牛奶 40g

食用油 40g

B）



蛋白4個

砂糖 50g（分3次加入）

牛油霜：無鹽牛油 100g +砂糖 10g

做法：

1. 將A部份完全混合備用

2. 預熱焗爐150度5分鐘，B部份蛋白霜打發成濕性起大彎鈎

3. 將A麵糊一次過倒入B蛋白霜中，用切拌輕手手法拌勻

4. 倒入已有烘焙紙的焗盤上（正方形或長方形）整理好表面，焗140度約20分鐘出爐放涼

5. 然後造型方法請參考網上三角蛋糕食譜