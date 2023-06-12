親子食譜｜香脆蘋果金寶作下午茶一流 加入一種食材令口感更佳

撰文：草草
出版：更新：

水果經常擠滿雪櫃？不妨用來製作美味又可口的甜品！有港媽分享「香脆蘋果金寶」食譜，當中更可加入提子乾豐富口感，十分適合大人、小朋友作下午茶或零食。有興趣的家長不妨參照食譜，為孩子製作香脆可口的小吃。
（資料授權：Missta愛。下廚）

香脆蘋果金寶 （圖片來源：「Missta愛。下廚」Facebook版主）
（圖片來源：「Missta愛。下廚」Facebook版主）

材料：

1.蘋果（大） 2個

2.砂糖 40克

3.檸檬汁 1茶匙

4.檸檬皮 少許

5.肉桂粉 1/2茶匙

脆脆金寶材料：

1.低筋麵粉 100克

2.無鹽牛油 50克

3.砂糖 40克

4.雲尼拿香油 幾滴

+7

做法：

1. 蘋果去皮去核，切粒。放入鍋中，加入砂糖，中火煮。

2. 煮了約10分鐘後，蘋果開始變焦糖色，加入檸檬汁、檸檬皮和肉桂粉拌勻，放入焗盤中放涼備用。

3. 無鹽牛油切小粒，不用室溫放軟，加入已過篩的低筋麵粉，用手指搓揉成小粒

4. 加入砂糖和雲尼拿香油拌勻，再用膠刮刀搓成大小不一的粒粒。將金寶粒粒平鋪在焦糖蘋果上。

5. 預熱焗爐180°C，焗180°C 15～20分鐘至金黃色，撒上糖霜即成。

小貼士：

1.可以用中筋麵粉代替低筋麵粉。

2.焦糖蘋果可以加入提子乾。

3.夏天天氣炎熱，無鹽牛油可以直接從雪櫃拿出來直接使用；冬天天氣涼，無鹽牛油可以在室溫先放軟5分鐘才使用。

《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》

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