湯水食譜｜轉季宜飲淮山百合南北杏海底椰湯　滋補潤肺老幼咸宜

春天來臨，近日天氣逐漸回暖，轉季時不少人會容易敏感發作，經常咳嗽不適。有港媽分享了淮山百合南北杏海底椰湯的食譜，家長可煲滋補清甜的靚湯為小朋友及長者潤肺止咳。

資料授權：Maggie's Kitchen-瑪姬煮場



材料



豬脊骨 1斤

咸排骨 1至2件，約3両

大蘋果 2個 或 小的4個

海底椰半両

南北杏 1両

百合 1両

淮山 4片

雪耳 1球 （預早浸軟透，氽水備用）

陳皮 1瓣 （洗淨浸軟）

水4500mL

鹽適量

（相片獲Maggie's Kitchen-瑪姬煮場授權轉載）

做法



1. 把豬脊骨及咸排骨洗淨，再氽水備用

2. 蘋果清洗乾淨，用布或纸沾上白醋揩抹外皮，再冲洗乾淨，切厚片去蒂核

3. 把海底椰、淮山、百合、南北杏及陳皮沖洗乾淨略浸

4. 預早把雪耳浸軟透，再用水淥10分鐘後放湯用

5. 把適量水放煲煮滾後，將所有材料一併放入

6. 直至再次滾起時，調以中火滾煲15分鐘，再將火調至慢火，再煲2小時，或者煲剩水至一半時。

7. 可先試味，若嫌味淡放適量鹽調味便可

（相片獲Maggie's Kitchen-瑪姬煮場授權轉載）

資料及相片獲Maggie's Kitchen-瑪姬煮場授權轉載