湯水食譜｜轉季宜飲淮山百合南北杏海底椰湯 滋補潤肺老幼咸宜
撰文：螢火蟲
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春天來臨，近日天氣逐漸回暖，轉季時不少人會容易敏感發作，經常咳嗽不適。有港媽分享了淮山百合南北杏海底椰湯的食譜，家長可煲滋補清甜的靚湯為小朋友及長者潤肺止咳。
資料授權：Maggie's Kitchen-瑪姬煮場
材料
豬脊骨 1斤
咸排骨 1至2件，約3両
大蘋果 2個 或 小的4個
海底椰半両
南北杏 1両
百合 1両
淮山 4片
雪耳 1球 （預早浸軟透，氽水備用）
陳皮 1瓣 （洗淨浸軟）
水4500mL
鹽適量
做法
1. 把豬脊骨及咸排骨洗淨，再氽水備用
2. 蘋果清洗乾淨，用布或纸沾上白醋揩抹外皮，再冲洗乾淨，切厚片去蒂核
3. 把海底椰、淮山、百合、南北杏及陳皮沖洗乾淨略浸
4. 預早把雪耳浸軟透，再用水淥10分鐘後放湯用
5. 把適量水放煲煮滾後，將所有材料一併放入
6. 直至再次滾起時，調以中火滾煲15分鐘，再將火調至慢火，再煲2小時，或者煲剩水至一半時。
7. 可先試味，若嫌味淡放適量鹽調味便可
資料及相片獲Maggie's Kitchen-瑪姬煮場授權轉載
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