暑假好去處｜5,000呎CoComelon吹氣遊樂園 至抵門票玩盡4大展區

深受小朋友喜愛的CoComelon今個暑假來到香港!CoComelon的JJ與家人、朋友會登錄屯門市廣場,並為小朋友帶來逾5,000呎的吹氣遊樂園!家長必睇以下搶飛攻略!



「♫ The wheels on the bus go round and round~ All through the town~ ♫」全球收視率最高的幼童娛樂頻道CoComelon於YouTube全球訂閱人數排第3位,有超過1.9億訂閱人數,而每月在 Netflix 和 YouTube 等平台上的觀看次數更超過 49 億次!

Klook x STAYFUN呈獻「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園@屯門市廣場將會於2023年7 月14日至8月27日期間登陸屯門市廣場,大人小朋友可以一齊投入JJ與家人、朋友的CoComelon世界,頻道內大受歡迎的短片所包含的歡樂元素將糅合成為4大吹氣遊樂區,打造逾5,000呎的吹氣遊樂園,而場內540吋大電視更會每日定時播放CoComelon熱門音樂短片。

吹氣遊樂園劃分為4大展區,包括「CoComelon彩虹吹氣滑梯連西瓜泡泡池」、「Itsy Bitsy Spider! 吹氣泡泡浴迷宮」、「Wheels on the Bus! 吹氣巴士造型障礙賽」及「Blippi與恐龍球類挑戰賽」,熱愛CoComelon的小朋友一定非常開心興奮!

吹氣遊樂區更包括Blippi體驗專區,另一風靡兒童界的Blippi跨平台月瀏覽量超過 10 億次,通過創造相關、易於理解且讓學習充滿樂趣的內容和體驗,激發世界各地學齡前兒童的好奇心,夏日將與香港家長小朋友共度充滿笑聲與歌聲的美好時光!

活動門票將由6月30日6PM開始於Klook平台獨家預售。2歲或以上須購票入場,小童及成人同價,2歲以下免費入場,12歲或以下須由成人陪同入場

25分鐘遊樂門票

星期一至五(非公眾假期)HK$58>>立即購票<<

星期六、日及公眾假期HK$78>>立即購票<<

50分鐘遊樂門票

星期一至五(非公眾假期)HK$108>>立即購票<<

星期六、日及公眾假期HK$138>>立即購票<<

另外更追加會場限定CoComelon及Blippi夏日禮品套裝

Klook x STAYFUN呈獻「CoComelon」仲夏吹氣遊樂園

活動日期:2023年7月14日(星期五)至2023年8月27日(星期日)

活動時間:上午11時至晚上9時 (星期一至五) 上午10時至晚上9時 (星期六、日及公眾假期)

活動地點:屯門市廣場1期1樓中央廣場

*所有門票均透過Klook網上平台獨家發售,不設實體售票。門票由6月30日6PM起於Klook 網頁及手機應用程式開始預售,數量有限,售完即止。

購票網址:點擊了解更多