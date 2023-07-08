本地親子遊｜香港海防博物館 免費參觀11個展覽館 欣賞文物遺跡

假日家長除了帶孩子到戶外遊玩，其實本地有不少景點值得親子一覽。有港爸分享了位於筲箕灣的海防博物館，除了可以欣賞舊鯉魚門炮台遺蹟與文物外，更設有11個展覽館，均可免費入場參觀。家長可留意館場開放時間！

資料授權：IG @asheryuen2019

《本文獲「 asheryuen2019」授權轉載》



免費暢玩一天的海防博物館

港爸指海防博物館最近重新開放予公眾免費入場參觀。海防博物館位於筲箕灣，由港鐵站步行大約15分鐘左右可到達博物館入口。港爸表示博物館的範圍比想像中大很多，館內除了可參觀舊鯉魚門炮台遺跡與文物外，更設有11個展覽館，均可免費參觀，港爸一家逛了半天，只是參觀了展覽館的一半，餘下的要等待下次再參觀。

另外，館內有社企餐廳，提供意粉、三文治和蛋糕等食物，餐廳內可觀賞漂亮海景，疲倦時吃點輕食也是不錯的選擇。

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香港海防博物館地址



筲箕灣東喜道175號

開放時間



10月至2月

週一至週三、週五至週日：上午10點至下午5點

3月至9月

週一至週三、週五至週日：上午10點至下午6點

休館：逢星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二

交通方法



經港鐵

筲箕灣站B2出口步行約15分鐘。

經巴士

城巴85號，由寶馬山往小西灣，經太古城中心；

新巴82X號，北角健康村至小西灣，經康怡廣場。

駕車

沿東區走廊向東行走，在筲箕灣出口落橋後靠左駛入東喜道，海防博物館位於上快速公路前位置。

博物館停車場



博物館設有私家車停車場，由上午10時至下午5時開放 （3月至9月期間，本館開放時間延長至下午6時），星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館。每位參觀者可免費停車三小時。傷殘人士如有需要，可致電2569 1500查詢。