人妻洗碗洗到腰痠背痛　問題源是「這裏」！3大建議紓緩勞損不適

洗碗時總是容易感到腰痠背痛嗎？醫生大解惑「是流理台檯面太低」，導致彎腰拱背。



洗碗後腰痛家人不幫忙 跑門診求助

台灣人一博愛復健科診所院長李炎諭早前在Facebook專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文分享，門診一名女士經常反覆腰痛，而且都是在洗碗之後，雖然吃消炎藥有改善，前一位醫生也建議她「不要洗碗就好」，大姊無奈說「可是我不洗碗，家裏其他人也不會幫忙洗啊」。

李炎諭表示，「解決上策是在裝潢時，就把檯面依照家人身高做調整。」但裝潢改變難度太高，退而求其次建議女士「買台洗碗機」或「大家輪流洗」。

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流理台「枱面太低」需拱背 3招解決辦法

李炎諭指出，造成洗碗腰痠的原因是枱面太低，導致「拱背」，建議枱面可提高到「(身高÷2)+10厘米」。若枱面已來不及調整，可透過下列3點進行改善：

1. 叫別人洗或用洗碗機。



2. 彎曲髖關節而非腰部。如果彎曲髖關節比較難懂，也可以加個腳凳（見下圖），協助彎曲髖關節。



3. 伸展腰部：抱膝到緊繃感，停留30秒鐘、共做3組。



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