寒背｜「抬頭做人」習慣要自小灌輸　學習吃飯、站立8個正確姿勢

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-11 12:00

您的小孩有駝背（寒背）現象嗎？調整姿勢單靠毅力真的很難，不管是站着、坐着，或躺着，我們都需要維持正確的姿勢，將後背和脊椎的負擔降至最低，避免肌肉痠痛及疲憊感，而且這樣也能幫助您的整體印象加分。姿勢調整愈早開始愈好，馬上來看看以下八種正確姿勢步驟和方法，向駝背族説不！ 文： 黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

怎協助孩子改善寒背？（按圖瞭解）

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4種身體的正確姿勢與步驟

1. 站姿：抬頭挺胸且下巴往內縮，眼睛要往前看，肩膀往後靠，縮肚並確保雙膝呈直線。站着時也別忘了深呼吸、讓肩膀放鬆，站久腳痠了可以將一隻腳放在較高的地方，像是踏在椅子或階梯上，然後再換另一隻腳。

2. 坐姿：上班族或長期用電腦的人，常常因為時間長了，會習慣性地往前傾或往後滑，但其實正確的坐姿應當是身體靠椅背，雙臂伸直放在桌上，雙膝和地面呈90°，腳平放在地上，並且不要翹腳。若手離鍵盤太遠，請把椅子拉近桌子，切勿身體往前傾，同時也要記得放鬆肩膀，建議每半小時站就起來走動，可以伸伸懶腰、活動背肌。

3. 躺姿：躺着或睡覺時，頭部要用枕頭墊着，也要確保背部保持其既有的彎曲形狀，側躺則可將雙膝彎曲，中間夾着枕頭。

4. 抬東西時：想安全地抬起一樣物件，首先雙腳要張開，將物件貼近您的身體，且雙臂要呈彎曲，這樣才會使用到手臂的力量，而不會拉傷肩膀或後背。若物件在地面上，請務必彎下雙膝抬起，這才會用到腿的肌肉，而非後背肌肉；要將物件抬下來的話，同樣先確保雙膝彎曲了，再用肚子和腿的力量把物件接下。此外，要儘可能避免抬起高於您腰部的東西，以及超過您體重1/4的重量。

4種調整小孩好姿勢的方法

1. 不仰賴椅背：如果長期坐在有椅背的椅子上，久而久之，我們的後背肌肉就會習慣仰賴椅背，而忘記要用自身的力量挺直背部。因此，父母可以趁小孩還小，就訓練他坐在無椅背的凳子上，時間控制在5分鐘內即可，並且確保小孩的視線是往前看，而不是往下看。

2. 多蹲下來：對學齡前的小孩來説，蹲下來這個動作，能幫助他們的身體健康地伸展，而其訣竅是將膝蓋往外展開，並確保腳跟貼近地面，但它和健身的深蹲不同，所以父母請不要用錯方式。如果發現小孩蹲下來的時候，後背與臀部呈圓弧形、身體傾向膝蓋，請務必馬上糾正他，正確的蹲法應該是讓身體向外伸展、背部呈扁平。

3. 將食物送到嘴巴：這聽起來很理所當然的事，卻是不少父母忽略的，父母要訓練小孩將食物送往嘴巴，而不是將頭挨近食物吃，前者可以幫助孩子練習正確地吃飯，後者卻會導致圓背和脊椎萎縮的風險，兩者大不同。

4. 墊枕頭使用電子產品：若您的小孩會使用電腦、平板、手機等電子產品，建議父母可以教他們在電子產品下面墊枕頭或書本、或坐在椅子上再使用電子產品，重點就是，要確保孩子的視線能平視屏幕，而非低着頭看，如此可避免低頭族現象。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩駝背怎麼辦？8種正確姿勢與方法】