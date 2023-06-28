懷孕｜孕期錯誤姿勢引起多種痛症 物理治療師教正確站姿和睡姿

痛症是很多孕婦常見的問題，大部分下腰痠痛的情況都是因為腹腔中日漸增大的胎兒加強了腰部的壓力。良好的姿勢不但能夠幫助媽媽們預防腰痛問題，更可以緩解部分疼痛。

本文作者：註冊物理治療師吳倩儀Jadee



孕期常見錯誤站姿及胎兒成長 或增加頸椎壓力和盆骨前傾

而懷孕期間比較常見的錯誤站姿包括肩膀前彎及頭部前傾，這樣會增加頸椎的壓力，加上前彎的肩膀會限制胸腔的活動，容易造成呼吸困難和消化不良。其次，隨著胎兒的成長，子宮的會不停增大，如果孕婦的腹部肌肉不足以支撐子宮的重量，便會導致盆骨前傾，繼而引發腰痛、膀胱壓力過大以及因腹部肌肉過分拉長而產生的橙皮紋。當盆骨過分前傾，下肢為了更容易支撐身體重心的變化，膝關節便會處於閉鎖狀態，增加膝關節中韌帶的壓力，而身體重量亦會因膝關節的變化而落在腳踝內側，導致小腿肌肉容易痠痛，甚至抽筋。

最理想的站姿為保持下巴向內收入，雙肩打開，多利用臀部肌肉控制盆骨，防止因盆骨前傾而增加下腰的弧度。另外，選擇一雙承托力好的鞋子以支撐內足弓，但一些出現腳部腫脹的孕婦可能需要購買比較大尺碼的鞋子。

睡眠時應注意姿態 避免扭腰或脊椎長時間在同一個位置受壓

當懷孕週數較大時，應儘量避免平躺姿勢，因為子宮的重量可能會擠壓到腹部的大血管。側躺時側應儘量保持脊椎水平，膝關節微屈並避免扭腰，可利用枕頭支撐雙腳和肚子以保持盆骨跟腰椎水平。而坐立時亦應保持身體挺直，避免駝背及過分低頭。如果工作需要長期坐立，建議加設背墊以支撐下腰，防止盆骨過分前傾。

由於孕婦前腹的重量會大大影響到脊椎的平衡，所以即便正確的姿勢都不應長期維持。工作時，最理想每三十分鐘活動一下，或變動姿勢，令脊椎不會長時間在同一個位置受壓。

《本文資料由註冊物理治療師吳倩儀Jadee提供》

註冊物理治療師吳倩儀Jadee

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