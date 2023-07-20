Frozen上映10周年 精選十件爸媽必買Elsa Anna精品

《Frozen》 (港譯：《魔雪奇緣》)於2013年上映，Elsa及Anna一直深受小朋友喜愛。適逢今年踏入上映10周年，小編精選一系列迪士尼Frozen精品，爸爸媽媽為小朋友揀選禮物是不妨參考！



1. 兒童 Frozen™ 疏水學校背囊

高度: 30 cm、寬度: 24 cm、深度: 10 cm，100% 聚酯纖維，可機洗、烘乾。

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2. 兒童 Disney Frozen™ 午餐盒

高度: 18 cm、寬度: 8 cm、長度: 25 cm

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3. 兒童迪士尼 Frozen™ 雨靴（4S 至 12S）

+ 4

水藍色｜價錢：$249｜>>立即購買<<

藍色｜價錢：$299｜>>立即購買<<

4. Disney Frozen™ 泳衣

抗氯性布料，獲英國皮膚基金會認可，Sun Smart UPF50+ 有助抵禦有害的紫外線。

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藍色｜價錢：$199｜>>立即購買<<

藍色長袖泳衣｜價錢：$299｜>>立即購買<<

5. 兒童 Frozen™ 閃粉太陽眼鏡

有助抵禦有害紫外線的 Sun Smart 鏡片。

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6. 兒童純棉 Frozen™ 棒球帽

魔術貼開合、Sun Smart UPF50+ 有助抵禦有害的紫外線

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7. Frozen™ 棉質混紡單人寢具套裝

+ 1

寬度: 135 cm、長度: 200 cm，單人套裝包含一個標準枕頭套。

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9. 兒童 Frozen™鞋款

兒童 Frozen™ 閃粉魔術貼涼鞋｜價錢：$279｜>>立即購買<<

兒童 Disney Frozen™ 膠鞋｜價錢：$199｜>>立即購買<<

兒童 Freshfeet™ Disney Frozen™ 鞋履｜價錢：$299｜>>立即購買<<

10. 各款衣服

+ 5

Disney Frozen™ 薄紗連身裙｜價錢：$299｜>>立即購買<<

純棉 Disney Frozen™ 芭蕾舞裙｜價錢：$279｜>>立即購買<<

兩件裝純棉 Disney Frozen™ 上衣｜價錢：$249｜>>立即購買<<

高棉舒柔 Frozen™ 連帽衫｜價錢：$279｜>>立即購買<<

兒童 Frozen™ 帽子、圍巾和連指手套套裝｜價錢：$279｜>>立即購買<<

Disney Frozen™ 條紋睡裙｜價錢：$199｜>>立即購買<<

迪士尼 Frozen™長袖睡衣套裝｜價錢：$199｜>>立即購買<<

Disney Frozen™ 短款睡衣套裝｜價錢：$229｜>>立即購買<<