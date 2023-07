親子好去處｜4大商場遊玩打卡 MOSTown YOHO MALL 新都城中心

夏天熱辣辣,最適合在商場打卡消磨時間。以下介紹4大商場新港城中心「最GREEN『鯊』灘玩樂營!」、MCP新都城中心「Summer In the Wooderful Land」、YOHO MALL 「夏日尋寶寶」、東薈城名店倉「 Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」,既能拍照打卡,又能有遊玩體驗,是孩子放暑假的好去處!



MOSTown新港城中心「最GREEN『鯊』灘玩樂營!」

全球暖化問題日趨嚴重,教育新世代保育海洋環境之重要性絕對刻不容緩!今個夏日,馬鞍山MOSTown新港城中心將變身為「最GREEN『鯊』灘玩樂營!」,將陽光與「鯊」灘帶到室內,以一系列集保育及玩樂於一身的體驗活動,與你歡度不一樣的消暑假期!由7月14日至8月27日,商場首度聯乘超人氣台灣原創插畫、嘴巴開開會走路的呆萌主角鯊魚先生MR.SHARK以及「海塑基金會」(A Plastic Ocean Foundation)打造「鯊」灘玩樂派對。現誠邀各位一邊探索刺激海洋世界、一邊學習保育知識,將環境保育輕鬆融入生活!

「最GREEN『鯊』灘玩樂營」活動詳情:

日期:2023年7月14日起至8月27日

時間:中午12時至晚上8時

地點:MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)

MCP新都城中心「Summer In the Wooderful Land」

樹木與大自然一脈相連,而「木育」更是近年全球環保團體關注熱話之一,致力讓大眾認識木的不同面向,愛護樹木與森林,實踐環保及生態保育!由7月15日至9月3日,MCP CENTRAL(新都城中心2期)破天荒邀得台灣親子及文青界超人氣、入場人次超過八千萬次的室內木造遊樂園—「木育森林」登港,攜手打造全港首個具無限啟發及教育性、夢幻又療癒的木製育樂主題樂園「Summer In the Wooderful Land」,透過「競技、科學、知識、闖關及療癒」5大元素,由6米高巨型森林樹屋啟程,穿梭奇幻森林大玩互動體感遊戲,欣賞主題木藝展覽及參加保育證書小學堂,從寓教於樂的過程中,讓新世代學習愛護自然、擁抱森林及守護地球等保育意念,共度別具意義的綠色夏日!

MCP新都城中心 x 木育森林「Summer In the Wooderful Land」活動詳情:

日期:2023年7月15日至9月3日

時間:上午10時至晚上10時

地點:MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場

YOHO MALL 「夏日尋寶寶」

今個暑假,由7月15日至8月31日,Teletubbies 4大角色將首度穿梭時空將神奇島帶到YOHO MALL I ,驚喜現身佔地近2,500 呎「夏日尋寶寶」主題裝置,與您齊玩捉迷藏遊戲,重溫童夢時光!4位Teletubbies將以官方尺寸近3米身高現身YOHO MALL I中庭,藏匿於「Jumbo神奇島」8大奇幻場境等你野生捕獲!走過「尋寶放大鏡」開啟捉迷藏之旅,途經「迷離水管花」找到Laa-Laa,沿路走到4.5米高「幻影帽子山洞」與Dipsy在光影中尋覓其他寶寶影蹤;到達「『細』界之窗」找到放棄嘗試藏身的Po;更可找到在「魔法風車之森」蒙著眼說看不見的Tinky Winky。全數找到4位「大寶寶」後一起通過「尋『寶』時光門」,4位寶寶搖身一變穿起芭蕾舞裙與你於4.5米高的「虹光狂想舞台」及「七彩光影隧道」熱舞一番!

YOHO MALL「夏日尋寶寶」主題裝置開放時間:

日期:2023年7月15日至8月31日

時間:上午10時至晚上10時

地點:YOHO MALL I中庭及YOHO MALL II 各樓層

入場詳情:免費開放

萌爆現身!指定週末「Teletubbies見面會」 與角色互動打卡

於8月12至13日,Tinky Winky、Dipsy、Laa-Laa及Po更會驚喜現身YOHO MALL 「Teletubbies見面會」,與粉絲見面互動,誠邀大家齊齊擺出鬼馬表情拍攝至萌合照,與Teletubbies度過一個愉快又難忘的週末!

「Teletubbies見面會」詳情:

日期:2023年8月12日至8月13日

地點:YOHO MALL 隨機出沒

參加詳情:免費

東薈城名店倉「 Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」

今個暑假,東薈城名店倉破天荒與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘,於2023年7月14日至8月31日期間攜手打造「夏日探索— Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動,讓一眾粉絲瞬間置身Hello Kitty元宇宙世界,來一次糅合線上線下奇幻又驚喜的嶄新「元」樂體驗!各位歷險家將可透過MetaGaia應用程式穿梭於虛擬與現實當中,除可大玩AR實景擴增裝置遊戲發掘隱藏驚喜外,更可於場內多個角落掃描二維碼大玩遊戲尋找指定數量的寶石,不同全新造型的Hello Kitty更會現身結伴暢遊歷險,齊齊挑戰不同任務,贏取驚喜小禮品!

「幻彩城堡」裝置詳情:

地點:東薈城名店倉二樓中庭廣場

日期:2023年7月14日至8月31日

時間:每日早上10時至晚上10時

「Hello Kitty魔幻音樂匯演」

每日晚上6時至晚上8時(每隔30分鐘一場)

「橄欖石尋寶店」詳情:

地點:東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)

日期:2023年7月14日至2023年8月31日

時間:每日中午12時至晚上9時

【01空間優惠】藍天體育會 - 親子獨木舟 (1) 白沙洲生態遊+淨灘 / (2) 紅樹林企嶺下 | 適合一歲小朋友 (01低至82折)

(1) 親子獨木舟白沙洲生態遊 + 淨灘活動

旅程介紹:

想和小朋友一起過番個既難忘又有意義的假期嗎?藍天體育會的專業教練將會帶你和小朋友一起到西貢海域,在安全的環境下體驗划獨木舟的樂趣和進行非常有教育意義的清潔沙灘活動。

一家人既能在海上感受大自然既氣息之餘,同時能讓小朋友學習到如何保護海洋生態及培養他們的環保意識。

兩個主要活動:

獨木舟親子白沙洲生態遊:讓小朋友在安全的環境下嘗試接觸不同的水上運動

淨灘活動:為保育海洋生態出一分力,培養小朋友的環保意識

划行距離:約 1.5 公里

小童年齡限制:1 – 16歲

集合地點:西貢沙下路(藍天體育會)

活動地點:白沙洲

日期:星期六、日及公眾假期

時間:09:00 – 12:00 或 13:00-16:00 (請提早15分鐘到達)

01價格:

1 位大人 + 1 位小朋友 $999 (原價 $1200)

2 位大人 + 1 位小朋友 $1399 (原價$1700)

每位小朋友全程必須要有一位家長陪同

成功報名及付費,旅程當天即送你 ARENA 手機防水袋一個

價格包括:導師、獨木舟器材、兒童及成人救生衣、安全器材

行程(上午)

08:45 西貢沙下路(藍天體育會)集合

09:00 利用獨木舟前往白沙洲

09:45 到達白沙洲並到周邊景點探索

10:30 休息及淨灘活動

11:15 回程

12:00 到達沙下並且解散

注意此行程表只供參考,視乎實際情況可能會有所不同

行程(下午)

12:45 西貢沙下路(藍天體育會)集合

13:00 利用獨木舟前往白沙洲

13:45 到達白沙洲並到周邊景點探索

14:30 休息及淨灘活動

15:15 回程

16:00 到達沙下並且解散

注意此行程表只供參考,視乎實際情況可能會有所不同

最少參加人數:8 人

如果少於 8 人,可能會安排加入另一個小組,如果最終參加人數少於 8 人,旅程可能會延期

【01空間優惠】阿仙奴(香港)足球學校暑期足球訓練日營 | 獨家9折

阿仙奴(香港)足球學校暑期足球訓練日營

訓練日營特色

.內容由英國阿仙奴足球發展總部提供,總教練Simon McManus認證香港技術總監調整

.內容設計包含:TECHNICAL (技術) , TACTICAL (戰術) , SOCIAL(交際)、PSYCHOLOGCIAL (心理) 及PHYSICAL (體能)5大元素。 專注於POSITIVE COACHING ,提升學員自信心,主動性和勇於突破自我。

.由開校(2010)至今已超過4000+ 名學員,教學質素一致好評

日期:24-26/7 (週一至週三)

地點:九龍灣德藝會 (仿草場)

組別:3-4歲

時間:0900-1100及1400-1600 (3節共6小時)

收費:$1620 (原價: $1800/位)

組別:5-6歲,7-8歲,9-12歲

時間:0900-1100及1400-1600 (6節共12小時)

收費:$2160 (原價: $2400/位)

校服:$450/套(原價:$500/套)

訓練日營主題

DAY 1: 如何製造射門?

DAY 2: 如何成為禁區殺手?

DAY 3: 如何變成加比爾捷西斯?

訓練日營包括

.AFDHK校服(需另外付費購買)

.AFDHK紀念品

.暑期日營MVP頒獎

.AFDHK暑期日營活動完成證書

