專訪｜活潑少年患自閉症 被訴有攻擊性 SEN媽媽坦然接受兒子障礙

在普遍人的認知裏，自閉症應該是比較內斂，不太說話的。但同時患有自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder，簡稱ASD）、專注力失調及過度活躍症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD）和對立反抗症（Oppositional Defiant Disorder，簡稱ODD）的謙謙，從小便活力十足，喜歡到公園認識新朋友，坐巴士時亦可以與旁邊的陌生人聊足一程車。



8歲確診為SEN 先兆原來早已出現

今年10歲的謙謙患有亞氏保加症，是自閉症譜系障礙中的一種，患者智力正常，但在社交方面出現障礙，他同時被確診為專注力失調及過度活躍症和對立反抗症。謙謙媽媽Alice表示，兒子上小學前，從沒有覺得他有甚麼怪異的動作，極其量只是一個較為活潑的男孩，也沒有大眾所認識有關ADHD的症狀，例如到處亂跑等。但確診後回憶他過去的種種行為，媽媽才察覺原來有很多先兆早已在提醒她：「在嬰兒時期，謙謙是一個需要一直抱著的孩子，也很喜歡被搖晃，只要一放下就會從睡夢中醒過來。」到了長大一點懂得獨自走路，他變得不喜歡拖著手走路，而這亦是ADHD的症狀之一。現在對這方面有更深認識，Alice才明白原來問題早已存在，只是尚未被發現。

而讓Alice帶兒子去做相關檢查的契機，是因為在2020年11月，班主任致電Alice，詢問她謙謙是否有過度活躍症。「其實老師曾打過幾次電話來，說謙謙與其他同學有肢體碰撞，情緒也容易失控。」Alice當時對這方面不太了解，只好尋求學校社工幫忙，但當時面對疫情再次停課，治療只好延後。

謙謙媽媽Alice與謙謙（前）、謙謙弟弟（後）（照片由受訪者提供）

行為問題開始升溫 老師訴有「攻擊性」

到了2021年2月左右，在家上網課的謙謙與外傭姐姐有爭執，不斷扔、踢東西，最嚴重甚至打破了電腦螢幕。Alice致電學校社工告知兒子的行為，社工便安排了遊戲治療給謙謙。可惜，復課後謙謙的問題不但沒有得到改善，行為問題反而開始升級。「老師說處理不了他的問題，認為他『有攻擊性』。」雖然想詢問學校教育心理學家的意見，但因剛復課，需要處理的個案比較多，而學校也認為謙謙的問題比較嚴重，便建議Alice先帶兒子去看精神科醫生。

服用藥物後變得躁狂 評估後確診亞氏保加症

同年6月，精神科醫生證實謙謙患有ADHD，並提供了藥物給他服用。但試了藥約2個星期後，藥物觸發了兒子其他情緒問題。媽媽憶述當時的狀況：「他變得非常躁狂，而這個躁狂的情況是我過去8年從沒有見過的。」醫生再次評估謙謙的狀況，證實他亦患有亞氏保加症，需要轉服其他藥物。

SEN兒對自己有要求 服用專注力藥物望達期望水平

當時謙謙服用的藥物只能疏導他的情緒，並不能改善專注力。媽媽表示：「他對自己有要求，但因為他的能力不足以讓他達到目標，處於做到和做不到的狀態中，便會陷入漩渦裏，引致行為問題的出現。」在經過約半年精神科醫生的治療後，謙謙轉到公立醫院繼續接受治療。醫生根據謙謙的狀況，提議媽媽考慮讓他服用專注力藥。為了兒子上課時能做到自己期望的表現，Alice決定讓他服用專注力藥物。

Alice指謙謙脾氣比較暴躁，當別人不太明白他、或冤枉他時，就會產生很大的情緒。今年1月，升上四年級的謙謙開始踏入青春期，情緒問題進入另一階段。「他近來亦被確診為ODD（對立反抗症），容易受周邊環境影響，而出現一些對抗性行為。」

謙謙喜歡運動，除了游泳，也有玩三項鐵人，亦有參加學校田徑隊和花式跳繩隊。（照片由受訪者提供）

坦然接受兒子障礙 望他學習做人的態度

憶想2年前得知謙謙確診ADHD時，Alice坦言其實自己並沒有太大的感受，被告知要吃藥時，便跟隨指示吃藥。但當兒子確診ASD（自閉症譜系障礙）時，Alice則有不同的看法：「在我的認知裏，自閉症應該是不說話的，但他卻很喜歡說話，跟我的認知相違背。」因自閉症沒有藥物治療方法，謙謙需要接受一連串行為治療，來改善他的狀況。比起如何與兒子相處，Alice認為如何引導他接受新事物才是最困難的事情。

談及對兒子的期望，媽媽表示成績還是其次，最重要的是希望他可以學會做人的態度。「雖然我也會讓他參加補習班，但其實是想透過這些補習班，培養他良好的學習習慣。」她認為謙謙對自己也有要求，如果不強行要求他做一些事情，基礎做得不好，將來即使想追回進度，也會十分困難和辛苦。

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