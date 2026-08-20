處暑｜夏秋天氣轉換或有機會引致哮喘 中醫教煲2款清熱健脾湯茶

「處」 有止息之義，處暑意味著暑氣漸消，秋意漸濃，三伏天接近尾聲。處暑正值夏秋轉換之際，由春夏的「生長」逐轉為秋冬的「收藏」，日照時間漸短，又因酷暑消耗體力，所以容易出現疲乏感。天氣早晚較涼，中午仍炎熱，晝夜溫差大，降雨量減少。熱燥表現為皮膚乾燥、口鼻烘熱乾涸、乾咳等。而肺與秋氣相通，故患有肺系疾病如過敏性鼻炎、咳嗽及哮喘者更易發作。

本文作者：博愛醫院黃子欣中醫師



處暑養生要注意：

一、早睡早起，避免熬夜

早睡可順應陽氣的收斂，早起則肺氣得以舒展，並避免熬夜而損耗更多陽氣。

二、適當運動，接觸陽光

運動及接觸陽光使氣血暢旺，改善秋乏，但不宜做劇烈或過量運動，亦不宜正午時分曝曬，應以輕柔運動為主，如快走、登山、伸展、八段錦等，減少因大汗淋漓而損耗陽氣。

三、早晩添衣，避免露臍

家長不宜過早為小孩添衣太多，體溫過高，脫衣受風時則熱去寒至，可早晚帶備外套避寒。另外穿衣時要保護肚臍，肚臍為神闕穴，是經氣聚集之處，皮下脂肪少，易受寒而腹部不適。

四、心情愉悅，神清氣爽

秋氣與肺氣相通，秋天肅殺之氣易引起悲傷、抑鬱情緒，應做些令自己快樂的事，保持心平氣和，調節心態。

五、飲食清淡，甘平潤燥

處暑時仍見暑氣，並見燥邪，飲食以甘平潤燥為主，可多吃蔬果，如梨、蘋果、無花果、哈密瓜、蓮藕、馬蹄等；忌生冷、辛辣、煎炸食物，如花椒、辣椒或火鍋。肺氣旺則剋肝木，可進食酸味食物以生津、強肝木，如烏梅、果乾；多吃健脾養胃的食物，如淮山、薏苡仁、茯苓、蓮子、白扁豆，亦可收強肺氣之功。

處暑養生湯水推介

哈密瓜雪耳瘦肉湯 (3至4人份)



材料：哈密瓜1/4至1/2個，約400克 雪耳兩小朵 南北杏各10克 白扁豆30克 瘦肉200克 鹽適量

功效：清潤生津，健脾益胃

做法：

1. 瘦肉洗淨切塊汆水，南北杏、白扁豆洗淨，雪耳浸軟去硬蒂切件，哈密瓜刮瓤、切塊備用。

2. 鍋中加入2升清水煮滾，放入材料，大火煮滾後，轉中小火煲一小時，最後放適量鹽調味即可。

雙花蘋果雪梨茶 (3至4人份)



材料：桂花、苿莉花各2茶匙 蘋果一個 雪梨兩個 無花果乾四個 冰糖適量

功效：潤肺養肝，清熱健脾

做法：

1. 蘋果、雪梨、無花果洗淨，蘋果、雪梨去皮去芯、切塊，無花果乾切半。

2. 鍋中放入清水1.5升，放入蘋果、雪梨、無花果大火煮滾，轉小火煲30分鐘。

3. 放入適量桂花、苿莉花及冰糖煮至溶化即可。

《本文資料獲博愛醫院黃子欣中醫師授權轉載》