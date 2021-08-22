處暑24節氣│中醫媽媽分享3款水果煲出清甜湯水　呢種水果要揀已熟

處暑是二十四節氣中的第14個節氣，也是秋天第二個節氣，表示炎熱暑天結束了。註冊中醫師謝嘉雯表示「燥」為秋天的主氣，處暑後，氣温由炎熱轉趨凉快，使我們的身體進入另一個周期性的調整階段，她建議大家在飲食上， 除了增加滋陰潤燥的食物外，亦可繼續配搭一些具有清心作用的食材，以防夏日的暑熱餘邪熱擾心神。

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根據《月令七十二候集解》說：「處，止也，暑氣至此而止矣。」謝醫師解釋說:「『處』含有躲藏、終止意思，『處暑』表示炎熱暑天結束了。由於燥為秋天的主氣，其中初秋有夏日之餘熱，因此天氣晴朗而乾燥，燥與溫熱結合，稱為『溫燥』。」

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氣温由熱轉凉

謝醫師提醒家長處暑之後，氣温會由炎熱轉趨凉快，「我們的身體亦進入到另一个周期性的調整階段。所以飲食上，除了增加滋陰潤燥的食物外，亦可繼續配搭一些具有清心作用的食材，以防夏日的暑熱餘邪熱擾心神。」

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水果與湯水關係密切

根據時令水果配合湯水，是大人小朋友在處暑最佳食療，根據《本草通玄》中形容，梨能清六腑之熱，煮熟的梨子能滋五臟之陰；謝醫師解說:「因此梨子不論生吃或熟食，都是秋天潤燥之選。 而麥冬味甘氣凉，質潤多汁，長於養陰生津，善治肺胃虛熱，處暑仍夾有天的暑熱，有清心除煩的作用。」

第二款湯水使用蘋果，原因性味甘、溫、酸，能健脾開胃。「蓮子能養心寧神，適合夏秋交替時，暑熱燥邪引起的煩躁，並對脾虛易瀉的小朋友有止瀉作用；配上清肺潤燥的百合，更有安神助眠的功效。」謝醫師說。

煲湯要用熟木瓜

最後一款是利用木瓜製作，但對很多人來說，可能也不懂得如何分別木瓜的種類，謝醫師說:「未熟的木瓜叫青木瓜，可以做涼拌菜或煲湯，當木瓜成熟後，外皮也變成橙黃色，屬水果類。如果煲湯，想甜味更突出，可使用熟木瓜。」

藥食同源的雪耳

另外，雪耳也是適合處暑選用的食材，「雪耳屬於食用菌，除了大家熟悉的滋陰潤肺的功效外，其所含的多糖類物質，能增强人體免疫力，因此是藥食同源的養生食材。配上同樣有潤肺通便功效的無花果，除了健胃養陰外，更有潤腸通便的效果。」

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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