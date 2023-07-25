暑假好去處｜海洋公園水上樂園快閃優惠9點開搶 二人同行低至57折

海洋公園水上樂園門票限時快閃優惠！海洋公園與網上旅遊平台推出門票快閃優惠，二人同行入場門票低至57折，折後低至人均$399就可以入園玩水！留意下文優惠詳情、快閃優惠開搶時間及優惠連結！



▼海洋公園公開水上樂園室內及戶外玩樂設施▼

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海洋公園水上樂園 快閃優惠票價低至57折

夏天最適合去玩水！Klook 現時推出獨家優惠，可率先以優惠價錢預約7至8月香港海洋公園水上樂園門票，門券適用於2023年8月31日前的平日，暑假都適用！現時揀選【旅神出DEAL-Klook限定57折】二人同行平日入場門票 ，折後二人同行票價只需$798，換言之人均只需$399！超抵玩！優惠套票將於2023年7月25日晚上9點開售，數量有限，先到先得！

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探索水上樂園-- 亞洲首個全年、全天候臨海水上樂園，期待在這個神秘水世界中歡迎你，並於五個各具特色的主題區域裏盡情冒險！

八彩天梯：擁有八條賽道的競賽式滑水梯，讓你挑戰高速移動及急速墜落的快感

威威水地帶：多層式的互動遊戲區，包括六個嬉水地帶，一個迷宮和一個幼兒戲水池

急流旋渦：一條刺激好玩，結合「大型漏斗」及「巨型半管」元素的管道式巨型滑水梯