開學｜怎樣令小朋友開心練字而不增挫敗感? 即睇家長NG行為及言語

近日，網上流傳一些小朋友抄寫、功課默書被老師扣分的相片，大多都是因字型、筆劃問題而被老師以紅色筆圈起並附上大交叉，一眾家長表示無奈又不知所措。既不想與小朋友倒模練字一整天，但又想孩子了解清楚字型部件；同時又要安撫孩子，免得因扣分一事而耿耿於懷感到挫敗，這些對家長來說都不是易事。以下將會分享一些方法讓家長引導孩子了解筆劃，並附上家長NG行為及說話建議！宜與小朋友開心練字，實行「貴精不貴多」！



Desmond 育有一仔一女，他自言子女成長年代正是催谷盛行的時期，不論是學術班或是興趣班，同輩之間競爭非常大。回望過去子女參與小一面試經歷，他同樣面對教小朋友讀書識字、進行語言發展的遊戲，從中他知道「要講嘢叻，就要詞彙豐富，小朋友自然講得自信、大聲，在人群中突出」。他現於大眾教室任職總經理，帶領學生認字、讀字、認識筆劃及筆順，活用生活經驗串連故事，希望現今學生中文語言能力水平提升。

抄寫文化有助練字？

在傳統教學模式裡，抄寫文化地位維持多年。透過抄寫，的確能幫助一部份學生認字、認筆劃、筆順，甚至對字慢慢地產生印象。不過，過度抄寫或會引致學生反感，甚至討厭寫字。

想像法幫助孩子記字

「貴精不貴多」為認字上策，建議家長只讓孩子每字最多抄五至七次，從中以圖像、故事化文字，讓孩子以想像法聯想文字，效果比起純抄寫來得更好。



例如「老師」字詞，孩子總是將「老」一橫的筆劃寫得較斜，家長可以說「課堂上見到的老師都是坐直、企直，所以橫線都要是直線」，將字詞形象化，有助加強孩子記憶。

孩子練字：家長NG行為

1. 擦走小朋友錯字這行為對小朋友來說，是一種否定行為。而且家長拿起擦膠那刻，足以令孩子反感和感到自己被冒犯。



家長可以請小朋友觀看寫得較好的文字，稱讚孩子有能力寫得好，不如就嘗試重新寫，模仿剛才寫得較好的文字。



家長亦可以準備鼓勵活動，包括將星星貼紙貼在他寫得較好的文字旁以示鼓勵，亦很清晰指出哪些是寫得好，讓他其後寫的文字也參考這模範文字。2. 沉默，或直接追問孩子知否哪裡出現錯失



當下孩子未必知道錯處位置，與其威迫他們在驚恐下回答問題。不如換用溫和方式與他們共同找出錯處，讓孩子在平靜情緒下學習，家長可以嘗試「知唔知呢個位差啲咩？」、「下次點處理好啲」、「不如試下咁寫？」。家長可以朋輩角度，加多些同理心與他們對話，暫時放下批判與責備吧！

孩子練字：家長NG言語

1. 點解你又寫錯字？這字句有否定及責罵意思，容易令孩子對寫字、認字有負面感覺，慢慢地抗拒寫字行為。與其向小朋友追問錯處，不如慢慢引導他們了解哪一個部位出現錯誤。家長可以給予筆順示意圖、筆順動畫，讓孩子自行發行錯處，比起家長立即指出錯處，效果來得更好。其實「小學生字詞表」有清楚筆順和動畫示範，家長不妨用來參考。2. 你啲字寫到咁衰，重新寫過

這情況反映孩子未必清楚字詞空間感或部件位置，以致部份部件放錯位！家長可以提供設有十字框的紙，再邀請孩子在方格內寫字，此時更可提供字帖或參考生字表，讓他們參考。

而家長可以孩子手寫文字裡，找出寫得最正確的文字並指出來。此時可以向孩子說「你這個字寫得很好，能夠跟隨筆順及正確筆劃，不如現時再根據這個字重新寫一次?」，先稱讚後邀請，這個表達方式較易令孩子接受。



3. 學校老師真係太嚴啦

學校及老師需要的是家長同行，不能以舊有一套與現今教育那套比較。即使家長認為執行太嚴厲，也不能在孩子面前說出口，免得孩子也不認同學校教育法，慢慢地產生抗拒學校的念頭。

家長可與孩子找出錯誤位置，然後一起改正。接著，就不要繼續鑽研哪裡出錯、不開心的情緒裡，家長就要快些轉移孩子注意力，使他們慢慢忘記難過情緒。從中可以教導他們「這只是小事，克服過就好了，不要繼續令情緒陷入低落」，所以家長主要應對方法就是以安慰為主，冷靜情緒。



NG 言語提示：



所以禁語就是一些負面字眼或指責字詞，盡量避免批評，以溫和方式溝通就是最好。

陪伴孩子溫默書要訣

1. 時間控制



學校默書大多也會計時，希望學生在指定時間內背默或聽默指定文字。不過，孩子很多時未能作出適當的時間調配，甚至動作像「雕花」，慢慢地雕琢文字，以致未能在指定時間內完成默書，影響分數。

家長與小朋友溫默書時，其實可以善用計時器。這有助與小朋友預習默書模式，同時加強孩子時間管理。



2. 遊戲形式增添趣味

家長可以從溫默書加入遊戲模式，包括鬥快寫出來、搶答形式，使他們認為默書並不可怕，慢慢地認字及記住字詞。