開學｜怎樣令小朋友開心練字而不增挫敗感? 即睇家長NG行為及言語

撰文：阿言
出版：更新：

近日，網上流傳一些小朋友抄寫、功課默書被老師扣分的相片，大多都是因字型、筆劃問題而被老師以紅色筆圈起並附上大交叉，一眾家長表示無奈又不知所措。既不想與小朋友倒模練字一整天，但又想孩子了解清楚字型部件；同時又要安撫孩子，免得因扣分一事而耿耿於懷感到挫敗，這些對家長來說都不是易事。以下將會分享一些方法讓家長引導孩子了解筆劃，並附上家長NG行為及說話建議！宜與小朋友開心練字，實行「貴精不貴多」！

Desmond 育有一仔一女，他自言子女成長年代正是催谷盛行的時期，不論是學術班或是興趣班，同輩之間競爭非常大。回望過去子女參與小一面試經歷，他同樣面對教小朋友讀書識字、進行語言發展的遊戲，從中他知道「要講嘢叻，就要詞彙豐富，小朋友自然講得自信、大聲，在人群中突出」。他現於大眾教室任職總經理，帶領學生認字、讀字、認識筆劃及筆順，活用生活經驗串連故事，希望現今學生中文語言能力水平提升。

抄寫文化有助練字？

在傳統教學模式裡，抄寫文化地位維持多年。透過抄寫，的確能幫助一部份學生認字、認筆劃、筆順，甚至對字慢慢地產生印象。不過，過度抄寫或會引致學生反感，甚至討厭寫字。

想像法幫助孩子記字

「貴精不貴多」為認字上策，建議家長只讓孩子每字最多抄五至七次，從中以圖像、故事化文字，讓孩子以想像法聯想文字，效果比起純抄寫來得更好。

例如「老師」字詞，孩子總是將「老」一橫的筆劃寫得較斜，家長可以說「課堂上見到的老師都是坐直、企直，所以橫線都要是直線」，將字詞形象化，有助加強孩子記憶。

孩子練字：家長NG行為

1. 擦走小朋友錯字這行為對小朋友來說，是一種否定行為。而且家長拿起擦膠那刻，足以令孩子反感和感到自己被冒犯。

家長可以請小朋友觀看寫得較好的文字，稱讚孩子有能力寫得好，不如就嘗試重新寫，模仿剛才寫得較好的文字。

家長亦可以準備鼓勵活動，包括將星星貼紙貼在他寫得較好的文字旁以示鼓勵，亦很清晰指出哪些是寫得好，讓他其後寫的文字也參考這模範文字。2. 沉默，或直接追問孩子知否哪裡出現錯失

當下孩子未必知道錯處位置，與其威迫他們在驚恐下回答問題。不如換用溫和方式與他們共同找出錯處，讓孩子在平靜情緒下學習，家長可以嘗試「知唔知呢個位差啲咩？」、「下次點處理好啲」、「不如試下咁寫？」。家長可以朋輩角度，加多些同理心與他們對話，暫時放下批判與責備吧！

孩子練字：家長NG言語

1. 點解你又寫錯字？這字句有否定及責罵意思，容易令孩子對寫字、認字有負面感覺，慢慢地抗拒寫字行為。與其向小朋友追問錯處，不如慢慢引導他們了解哪一個部位出現錯誤。家長可以給予筆順示意圖、筆順動畫，讓孩子自行發行錯處，比起家長立即指出錯處，效果來得更好。其實「小學生字詞表」有清楚筆順和動畫示範，家長不妨用來參考。2. 你啲字寫到咁衰，重新寫過

這情況反映孩子未必清楚字詞空間感或部件位置，以致部份部件放錯位！家長可以提供設有十字框的紙，再邀請孩子在方格內寫字，此時更可提供字帖或參考生字表，讓他們參考。

而家長可以孩子手寫文字裡，找出寫得最正確的文字並指出來。此時可以向孩子說「你這個字寫得很好，能夠跟隨筆順及正確筆劃，不如現時再根據這個字重新寫一次?」，先稱讚後邀請，這個表達方式較易令孩子接受。

3. 學校老師真係太嚴啦

學校及老師需要的是家長同行，不能以舊有一套與現今教育那套比較。即使家長認為執行太嚴厲，也不能在孩子面前說出口，免得孩子也不認同學校教育法，慢慢地產生抗拒學校的念頭。

家長可與孩子找出錯誤位置，然後一起改正。接著，就不要繼續鑽研哪裡出錯、不開心的情緒裡，家長就要快些轉移孩子注意力，使他們慢慢忘記難過情緒。從中可以教導他們「這只是小事，克服過就好了，不要繼續令情緒陷入低落」，所以家長主要應對方法就是以安慰為主，冷靜情緒。

NG 言語提示：

所以禁語就是一些負面字眼或指責字詞，盡量避免批評，以溫和方式溝通就是最好。

陪伴孩子溫默書要訣

1. 時間控制

學校默書大多也會計時，希望學生在指定時間內背默或聽默指定文字。不過，孩子很多時未能作出適當的時間調配，甚至動作像「雕花」，慢慢地雕琢文字，以致未能在指定時間內完成默書，影響分數。

家長與小朋友溫默書時，其實可以善用計時器。這有助與小朋友預習默書模式，同時加強孩子時間管理。

2. 遊戲形式增添趣味

家長可以從溫默書加入遊戲模式，包括鬥快寫出來、搶答形式，使他們認為默書並不可怕，慢慢地認字及記住字詞。

幼稚園學費｜新界區幼稚園有學校加一倍學費 成新界區加幅之冠輕鬆備戰測考｜小學中文科5個常見失分位　專家分享溫習秘訣幼稚園學費｜九龍區幼稚園名單及學費2間私校停運有學校加價逾4成別總說NO！美國母答應兒子怪要求　專家：說YES讓孩子更有創造力幼稚園學費｜港島區幼稚園名單及學費 有學校加三成學費幼稚園概覽｜34校雜費逾$5000　連鎖幼稚園有分校收$8380冠絕全港輕鬆備戰測考│女兒做功課要人陪 大意犯錯 背後原因是這個升小面試｜點樣講嘢先加分？言語治療師推介提升溝通能力方法升小備戰｜和富慈善基金李宗德小學　小一生採三語教學不設考試港媽呻小二兒抗拒中文即將默書仍未認得生字　附教導幼兒中文貼士
親子
教育