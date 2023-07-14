開學系列｜SKECHERS返學鞋低至5折 防水透氣彈性鞋底舒緩壓力

家長們準備好買返學鞋未？踏入7月，很多家長開始選購多款返學產品，例如護脊書包、返學水樽、校服等等。上學時間那麼長，選購一對易穿、舒適、避震的返學鞋是非常重要。SKECHERS官網正進行優惠，兒童返學鞋款2件有折，3件低至5折，部份返學鞋更有防水功能，標榜舒適鞋底舒緩腳部壓力。



白色返學鞋為校園穿搭的必備單品 部份鞋款低至5折

返學鞋大底採用EVA材質，兼顧舒適和耐磨。而且部份鞋款更使用AIR-COOLED GOGA MAT加強透氣型避震緩衝瑜珈鞋墊，為鞋內提供更好的透氣性，保持鞋內乾爽，並為雙腳帶來良好的回彈性和緩震。

一片式搭帶設計，很適合小朋友日常穿搭，亦提升小朋友自理成就感。

優惠清單：

1. 男童返學鞋 SELECTORS 原價HK$399.00 （3件5折後 HK$199.5）

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2. 男童返學鞋 UNO LITE 原價HK$499.00（2件或以上75折後 HK$374.3）

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3. 男童返學鞋 SPORT COURT 92 原價 HK$499.00（2件或以上75折後 HK$374.3）

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4. 男幼童返學鞋 DYNA LITE 原價 HK$399.00（2件或以上75折後 HK$299.3）

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5. 女童返學鞋 DYNAMIC DASH 原價 HK $459.00（2件或以上75折後 HK$344.3）

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黑色返學鞋為校園穿搭的必備單品 部份鞋款低至5折

一片式魔術貼的穿著方式，方便小朋友穿著。鞋底使用持久回彈EVA，有效緩解腳部壓力，提供全天侯穿著舒適感。；部份鞋款設有透氣緩震鞋墊，減弱外部沖擊。另外有些鞋款則採用AIR-COOLED記憶鞋墊，高回彈記憶泡棉，貼合腳底曲線並符合足部輪廓。吸濕內裡，沖孔設計，舒適且透氣。

1. 女童返學鞋 BACK TO S 原價HK$459.00 （3件5折後 HK$229.5）

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2. 男童返學鞋 SPORT COURT 92 原價 HK$499.00（2件75折後 HK$374.3）

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3. 男童返學鞋 SELECTORS 原價 HK$399.00（3件5折後 HK$199.5）

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4. 男童返學鞋 UNO LITE 原價 HK$499.00（2件75折後 HK$374.3）

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5.女童返學鞋 MICROSTRIDES 原價 HK$459.00（2件75折後 HK$344.3）

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兒童運動鞋及閃燈鞋 進行2件或以上75折優惠

採用全新TRI-NAMICS閃燈大底，EVA材質搭配中底後跟三角形閃燈飾片；部份鞋款更使用使用AIR-COOLED記憶鞋墊，高回彈記憶泡棉，貼合腳底曲線並符合足部輪廓。持久回彈EVA，有效緩解腳部壓力，提供全天侯穿著舒適感。吸濕內裡，沖孔設計，舒適且透氣。

1. 男童閃燈鞋 TRI NAMICS 原價 HK$559.00（2件75折後 HK$ 419.3）

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2. 女童閃燈鞋 SLIP INS: GALAXY LIGHTS 原價 HK$599.00（2件75折後 HK$ 449.3）

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3. 女童運動鞋 D'LITES 原價 HK$599.00（2件75折後 HK$ 449.3）

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4. 男童閃燈鞋 LIGHT STORM 2.0 原價HK$599.00（2件75折後 HK$ 449.3）

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