專訪｜ADHD讀寫障礙童因壓力致焦慮症 母放下分數望成女兒避風塘

現時10歲的劉洛妍（JoliB）早於小學三年級時被診斷出讀寫障礙、專注力不足，但她在一年級時已經面對各種學習上的難題，壓力甚至大得出現焦慮障礙。後來經專家評估過後，劉媽媽得知女兒的狀況才放下對分數的堅持，轉而助女兒發掘多元興趣，讓她有快樂的生活，不再因學習而焦慮不已。



小一現讀寫障礙及專注力不足症狀

劉媽媽憶述，JoliB於一年級時逐漸浮現各種症狀。讀寫障礙方面，就算JoliB花再多時間學習仍難以認字，寫字時常將文字左右倒轉來寫，也會倒轉筆劃方向，寫字速度緩慢。一年級開學不到一星期，老師已經發現她的認字量比同齡學生少。起初家長也不以為然，以為是女兒幼稚園時讀「Happy School」未有打好基礎所致，但後來發現JoliB難以記得溫習內容，每次默書都不及格，才發現問題所在。

專注力不足的問題也影響JoliB學習，雖然她表面上能專心望著老師，但卻無法記住對方教授的內容。她做功課時也常常分心，難集中注意力，每次都要大約三小時才能完成功課，更時常忘東忘西，要媽媽不斷提醒。

JoliB一年級時浮現讀寫障礙及專注力不足的症狀，後來因學業壓力大導致出現焦慮症狀。（歐嘉樂攝）

輪候至三年級才接受評估

劉媽媽發現這些徵狀後便向校方反映，並在學校的建議下安排JoliB約見教育心理學家作評估，但需要按緊急程度輪候，縱使媽媽再極力爭取，JoliB仍要等約兩年才能接受評估。

她指出，如果JoliB能早點接受評估，學校就能按她的能力作調整，例如她的書寫速度慢，學校能安排加時，讓她有更多時間寫字。不過礙於輪候時間長，JoliB在小學一至三年級期間都未能接受學習調適，更因學業壓力沉重而出現焦慮症狀，她會經常搣手指至破皮流血，每個月都會出現約一至兩次頭暈症狀，需要睡覺休息，偶爾會發開口夢，有時起床時更會嘔吐。

佢變相係一直做啲唔喺佢能力範圍嘅嘢，佢慢慢累積壓力，又唔識表達。大人又覺得應該要做晒功課，默書、評估、考試應該要合格。正正因為呢啲標準，令佢有壓力，開始搣手指，又唔知因為咩原因頭暈。 劉媽媽

放下既定標準不再追求分數

後來JoliB在三年級下學期接受評估，劉媽媽才知道原來女兒患有讀寫障礙、專注力不足及焦慮障礙，得知結果後猶如當頭棒喝，她終於了解到女兒在過去三年面對的困境，原來家長眼中的合格，於JoliB而言已經是望塵莫及。自此劉媽媽就決定放下既有的標準，不再重視分數，反而是理解女兒已經盡力，學習欣賞她努力後的成果。

得知評估結果後，劉媽媽也參加了關於讀寫障礙的講座，了解女兒在學習方面的難處：「要明白佢嘅難處、有同理心先幫到佢。」後來劉媽媽也向學校反映問題，學校遂為JoliB作調適，有考試加時、減少抄寫功課等措施，也安排她參加讀寫障礙、專注力小組幫助學習。

劉媽媽也會減少JoliB做功課的時間，平時陪她做功課後，會帶她玩耍、做運動。她也與JoliB做了個約定，只要女兒上堂專注聽課，學懂後放學就不用溫書，只是考試前才會溫習重點：「我哋決定放底分數後，佢嘅成績反而好咗。可能係上課時有目標，只要吸收晒，返到屋企就唔使溫書。」

安排多元活動幫助女兒發掘興趣和減壓

期間，劉媽媽也嘗試用多元發展的方式幫助JoliB，除了為女兒報名參加情緒小組、遊戲治療、音樂治療等活動，助她放鬆減壓，也為JoliB報名參加為SEN兒童而設的運動班，包括越野跑、田徑及跆拳道，讓她在放電的同時發掘個人興趣：「運動多咗之後，學校都會為佢提供更多機會，例如邀請佢入田徑隊。佢都受邀請拍攝運動短片，自信心大咗。」JoliB亦表示這些多元化的活動都能讓她暫時脫離學業，投入到自己的興趣當中。

除了動態活動之外，靜態活動也是重要的一環。JoliB平時會藉由繪畫禪繞畫、看圖書來減壓，更有接觸不同樂器如小提琴、長笛、夏威夷小結他等。劉媽媽也會在每晚睡前用五分鐘時間與子女一起靜觀，她指自從開始靜觀後，JoliB的睡眠質素有大幅改善。

劉媽媽憶述一次深刻經歷，早前學校選了JoliB作為排隊校隊的成員代表學校出賽。當時媽媽擔心JoliB不夠力開波，會拿不到分數，但JoliB卻表示其他同齡同學都難以開波取分，大家都未必有機會上場，志在參與。這番說話令劉媽媽反思，自己常常教導女兒做任何事都要享受過程，結果並非最重要，但原來自己是「識講唔識做」，如今卻是JoliB反過來安慰媽媽，令媽媽為她的成長而感動不已。

欣賞和陪伴的力量

看著女兒一步一步成長，劉媽媽深切體會到讚賞的力量，她每次都會在JoliB長跑後稱讚她，欣賞她能在炎熱天時堅持長跑，肯定她的努力和付出。起初劉媽媽也不懂得如何讚賞女兒：「以前原生家庭淨係鬧，點會讚？就算攞個獎杯返去都冇人會讚你一句，所以我都唔識點讚佢。」但是後來她在治療師的建議下嘗試具體地稱讚JoliB的付出，久而久之也看到JoliB逐漸進步。JoliB認為父母的陪伴和關愛也是非常重要，她回憶起父母做過最令她感動的行為，就是在她傷心時抱著她，用擁抱來安撫她的情緒。

劉媽媽也回想起參加講座時，其實諸多講者都希望家長能找回初心，讓小朋友開心快樂地成長，對此她也有一番感悟：「學習係要增加知識，唔係要高分數。平時同佢做功課有張力、壓力，係睇唔到原來佢好友善、樂於助人、受教，係要將焦點拉開，離開功課、學業先至見到」、「小朋友喺屋企以外嘅地方面對好多挫折，所以希望屋企可以做到佢嘅避風塘，佢可以返嚟匿下，感受屋企人嘅愛。」

過來人給SEN家長的忠告

她建議其他SEN家長多聆聽子女的聲音，同時也不要忽略了自己的心靈需要：「要多啲聆聽佢哋嘅需要，好多時係大人想，未必係小朋友需要。同埋我自己嘅經驗就係要改變自己嘅心態，正面積極啲，因為我情緒好嘅時候會影響到小朋友，我情緒差嘅時候佢都會感覺到。媽媽喺照顧小朋友嘅同時，都要關懷照顧自己，可以搵同路人傾訴；搵伴侶分擔，唔好咩都自己攬晒上身。」JoliB亦期望老師和社工都能多關心SEN學生，多與他們聊天，了解他們面對的難處並伸出援手。

劉媽媽提醒家長照顧小朋友時，不要忘了關懷自己，可以找同路人和伴侶傾訴，不要獨自承擔。（歐嘉樂攝）

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