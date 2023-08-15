親子好去處｜朗豪坊助六の郵便局/上水廣場Colour Life/太和廣場

暑假親子活動最後一擊！還有半個月就要開學了，相信家長都帶小朋友參加了不同活動、去了不少地方打卡！在餘下半個月暑假，更加要盡情地玩樂和打卡！朗豪坊《助六の郵便局》、上水廣場「Colour Life」、太和廣場「綠遊‧太和」、Hey Candy手工波板糖體驗工作坊、School Driver 親子Slime鬼口水DIY玩樂工作坊，一起與孩子留下美好回憶吧！



朗豪坊《助六の郵便局》

今個夏天，於IG擁有超過42.5萬粉絲、來自日本知名插畫家GOTTE筆下《助六の日常》主角：倉鼠助六的期間限定店正式登陸旺角朗豪坊！助六走出繪本化身多個可愛角色，包括最萌郵差、小蜜蜂及旅遊達人等，由8月11日起至9月10日，在朗豪坊4樓通天廣場的《助六の郵便局》期間限定店內同大家見面！限定店以日本郵便局為藍本，打造成軟萌療癒的粉黃色系打卡裝置，由郵局店面到店內都仿如走進繪本世界中。小郵差助六將會在郵局四處候命，準備為各位服務！店內特設10大拍照及互動區，讓粉絲參與輕鬆小互動，同時齊集過百款獨家及海外助六周邊商品等大家入手，把溫暖療癒的助六帶回家！

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朗豪坊《助六の郵便局》活動詳情：

期間限定店

日期：8月11日至9月10日

時間：星期一至四：中午12時至晚上9時、星期五至日：中午12時至晚上10時

地點：朗豪坊4樓通天廣場

上水廣場「Colour Life」

今個盛夏，上水廣場隆重呈獻「Colour Life」，打造七彩繽紛的色彩打卡裝置，重新演繹光影與色彩，將生活中的不同顏色，以7個創意場景盡情展現，帶你突破感官邊界，體驗上水廣場的色彩美學。商場亦推出「Chill Girls盛夏約會」，特設黃昏手作市集Night Market，不同手作文青熱品任你選購。The Point 會員憑指定消費更可尊享「Color Me Beautiful個人色彩分析體驗」、「Colour Bubble藝術工作坊」或「Colour Life 少女系限定美妝禮遇」，立即投入最夢幻的夏日色彩派對！

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上水廣場「Colour Life」活動詳情：

「上水の絕美印記」光影體驗

日期：2023年8月12至10月2日

時間：星期一至五 - 中午12時至晚上7時、星期六、日及公眾假期 - 中午12時至晚上8時

地點：上水廣場2樓中庭

「光影心靈花園」

日期：2023年8月12至10月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：上水廣場5樓晴空花園

Color Me Beautiful個人色彩分析體驗

日期：2023年8月21日(一) - shu uemura、8月28日(一) - YSL BEAUTÉ、9月4日(一) - M·A·C

時間：下午2時至晚上7時 (每人一節15分鐘、每日名額﹕18人)

地點：上水廣場2樓中庭

太和廣場「綠遊‧太和」

大埔太和廣場首次與人氣插畫師Kazy Chan合作，推出「綠遊‧太和」企劃，以繪本畫風畫出創意場景，呼籲大眾支持低碳生活。活動期間，太和廣場將舉辦多個綠色工作坊，並提供獨家設計的「綠遊遊摺疊傘連防水袋」換領禮品。此外，為鼓勵大眾實踐低碳生活，特意發掘「綠遊步道」，完成步行任務即可換領McDonald's 新地筒！

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Hey Candy - 手工波板糖體驗工作坊 | 旺角

為慶祝開店十週年，Hey Candy 在旺角MOKO新開設了以《工作坊•派對》為主題的分店，客人可於店內選購以不同主題製作的手工糖和波板糖。分店內更新增了藝術糖果展示區，糖果藝術師會即場示範製作不同款式的糖果外，更會在店內舉辦《糖果工作坊》體驗課程，讓客人發揮獨一無二的創意，做出得意好玩波板糖，大家快快預約體驗啦！

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工作坊教授學員將一粒粒雪白的幼細砂糖，即場煮至晶瑩剔透的糖漿，再由Hey Candy糖果師帶領你進入糖果世界，做出各種造型可愛獨特的玻璃玻板糖，親手自製和享受手工糖果的樂趣好時光。每份材料可讓學員製作四支獨一無二的波板糖。

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School Driver - 親子Slime鬼口水DIY玩樂工作坊（兩小時）| 九龍灣

小朋友成日好想玩鬼口水，我地店鋪可以讓家長陪同小朋友一起遊玩，而且可以相約朋友們一起玩樂。店舖姐姐會教小朋友們由零開始製作鬼口水，還會介紹各種鬼口水玩法，與小朋友一起遊玩。本店採用安全無毒材料讓小朋友在店內製作slime(鬼口水)，可選色、閃粉、玩具粒，完成後可帶回家繼續玩樂。

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價錢：

一份材料 $220（包一位小朋友+兩位大人入座)

注意：若想另加一位小朋友可加購一份材料$220（如小朋友不參與，可免費加最多一位小朋友一起入座）

適合年齡：

2歲以上 (18個月-24個月可與大人陪伴下製作玩樂）

注意：入場小朋友須有至少1位成人陪同

費用包括：

一份無毒安全鬼口水製作材料，玩具粒一盒（約十粒），閃粉任用，2小時內任玩。

店舖姐姐會教小朋友由零開始製作鬼口水，還會介紹各種鬼口水玩法。

附送膠盒保存，可帶回家繼續遊玩。

有關工作坊：

營業時間：11:30 ~ 8:30pm

地址：九龍灣淘大商場二期2樓S105A

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