親子好去處｜The ONE LuLu豬夏日Chill級旅「豚」/兒童高爾夫球場

暑假親子好去處,即使沒有到外地旅行,在香港也可以盡情享受暑假!尖沙咀The ONE LuLu豬夏日Chill級旅「豚」、Smash Factor兒童暑期高爾夫球啓蒙營、山頂GO Museum X Artube The Muse of Dreams 夢裡沉思、Yum Me Play 兒童主題體驗館、 IFC Mall 「Life is a Playground」、第七屆香港兒童國際電影節嘉年華、西寶城Go Wild Safari本地野外生態學堂,數不盡的活動等著小朋友參加!



The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」



尖沙咀The ONE聯同TOYZEROPLUS舉辦 【The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」】。旅行「豚」亮點由3位全新夏日造型、可愛呆萌的LuLu豬「豚」長,帶領「豚」友們展開向日葵探險旅程。出發前先到「旅『豚』集合點」聽一聽「豚」長LuLu豬介紹旅行必備良品,收拾行裝就跟隨「豚」長出發GO!第二站,乘坐全球首架「LuLu豬列車號」,車廂以全橘色為主,被向日葵及LuLu豬包圍著,少女心的你定必瘋狂打卡。數分鐘過後,到達散發著迷人魅力的「LuLu豬向日葵花甫」,踏著單車近距離欣賞3米高巨型軟綿綿向日葵。再前往「LuLu豬夢幻攝影基地」於萬花筒攝影角度下記錄這趟旅程的難忘回憶。全程共4大景點,「豚」友們趁機會享受風光明媚的仲夏吧!

The ONE x TOYZEROPLUS x LuLu豬夏日Chill級旅「豚」開放詳情

日期:2023年7月20日至8月31日

時間:上午10時至晚上10時^

地點:The ONE UG2中庭

^實際活動時間或因配合其他活動而延遲,請留意場內告示或向商場顧客服務中心查詢。

【01空間優惠】[01獨家]兒童暑期高爾夫球啓蒙營 | 一人成班 | Smash Factor (適合4至10歲)



這個課程是為啟發兒童對高爾夫球的基礎興趣也為邁向青少年競技高爾夫球手的第一步。針對很少或無高爾夫球經驗的兒童而設的啟育課程。為期四週的室內課程將利用行內領先的Trackman雙雷達模擬器及慢鏡攝影技術培養兒童對高爾夫球的認識。在安全及舒適環境下,透過色彩數碼互動遊戲學習及提升高爾夫球基礎技能。

- 適合4至10歲的兒童

- 課程總共4小時。每星期一堂,每堂為1小時

- 課程包括租用球桿及球道費

- 1:6 學生比例。每班不多於六位學生

- 英語或粵語教學

兒童暑期高爾夫球啓蒙營

時間: 3日 (每日1.5小時,總共4.5小時)

人數: 最多6人

成團人數: 一人成班

01優惠價: 1350 (原價1710) / 人

4人同行價: 4800 (原價6840) / 4人

5人同行價: 5900 (原價7940) / 5人

6人同行價: 7000 (原價9040) / 6人

山頂GO Museum X Artube - The Muse of Dreams 夢裡沉思 | 本地聯乘科幻藝術展 | 打卡 | 影相



GO Museum 聯同 Artube 攜手打造全新沉浸式科幻藝術體驗 – The Muse of Dreams / 夢裡沉思,以本地設計和藝術元素作為創作靈感,在夢裡展現與生活惜惜相關的嶄新官感體驗

夢幻旅程由未來和過去的深度遊覽開始,進入數碼虛擬世界遊走和回憶當中、走進奇妙數碼金魚缸中體驗無限想像及天際漫遊領域、再以鷹眼角度穿梭飛越不同的真假虛幻石屎森林當中、到達四維空間產生了無限反映及變化萬千的沉浸感覺,最後以手繪動畫”天涯旺角”開始,引領觀眾走進過去的西洋菜街街頭懷念當中的影像回憶,請打開手機記錄這探索之旅展開全新的夢幻旅程~

01空間獨家尊享限時買一送一門票優惠

【場地開放時間】 半小時為一個時段

星期一至四(最後入場時間:6pm)

1100-1130; 1130-1200; 1200-1230; 1230-1300; 1300-1330; 1330-1400; 1400-1430; 1430-1500; 1500-1530; 1530-1600; 1600-1630; 1630-1700; 1700-1730; 1730-1800; 1800-1830

星期五至日及公眾假期(最後入場時間:7:30pm)

1100-1130; 1130-1200; 1200-1230; 1230-1300; 1300-1330; 1330-1400; 1400-1430; 1430-1500; 1500-1530; 1530-1600; 1600-1630; 1630-1700; 1700-1730; 1730-1800; 1800-1830; 1830-1900; 1900-1930; 1930-2000

【Klook 獨家】Yum Me Play 兒童主題體驗館|親子工作坊|沙田



Yum Me Play於沙田新城市廣場一期Play Park內精心打造的教育娛樂空間突破傳統零售概念,結合親子互動主題式體驗、沉浸式學習和體驗式零售,進一步鞏固「寓學習於遊戲」的品牌核心。旗艦店設有五個專區,透過一系列充滿趣味的工作坊和體驗,啟發並培養小朋友的創造力,是一個讓小朋友追夢的兒童主題體驗館。

開放時間

Yum Me Play旗艦店

星期一-星期日: 10:00-19:30

最遲入場時間:17:00

地址:Yum Me Play旗艦店- 沙田新城市廣場1期Play Park LB樓層LB07

國際金融中心商場「Life is a Playground」



今個暑假,香港ifc商場將聯乘來自日本的新銳藝術家GAKU(佐藤楽音),呈獻首個創意藝術裝置,一同重拾赤子之心,在想像中的藝術國度翱翔!由2023年8月1日至28日期間,商場一樓中庭位置會化身成為「Life is a Playground」創意藝術裝置,帶來三大繽紛展區 —「繽紛旋轉木馬」藝術裝置、「專屬夢幻樂園」數碼互動體驗及「GAKU的夢想世界」藝術畫廊,以不同媒介展示GAKU的作品,讓大家盡情與童趣藝術裝置打卡及互動,重拾純粹赤子之心,深入自閉症天才的奇思妙想內心世界之中!

第七屆香港兒童國際電影節嘉年華



萬眾期待,專屬兒童的年度電影盛事即將開鑼!第七屆香港兒童國際電影節 (7th Hong Kong Kids International Film Festival, 7KIFF) 暨香港兒童國際電影節 KIFF 嘉年華(KIFF Carnival)由本地非牟利組織3SPACE、高先電影有限公司主辦、ELEMENTS圓方合辦,FWD富衛保險冠名贊助;於2023年7月21日在ELEMENTS圓方水區舉行「媒體優先體驗日」,並邀請到嘉年華大使小薯茄童童(蔡曉童)及設計是次嘉年華的香港插畫師鍾穎兒(Knoa Chung),聯同KIFF 吉祥物 Upmud「童」你直擊暌違已久的嘉年華盛況,多個打卡位待你發掘。

KIFF 嘉年華詳情

日期:2023 年 7 月 20 日 至 9 月 3 日

地點:ELEMENTS 圓方,水區

費用:免費

星期一至五 早上 11 時至晚上 8 時

週末及公眾假期 早上 11 時至晚上 9 時

KIFF SHORTS

日期:2023 年 8 月 7 日 至 9 月 3 日

地點:ELEMENTS 圓方,水區

費用:免費

星期一至五 早上 11 時至晚上 8 時

週末及公眾假期 早上 11 時至晚上 9 時

西寶城Go Wild Safari本地野外生態學堂



信德集團西寶城於今個仲夏為大家帶來驚喜,將野外生態帶到室內,引入50款野生動植物,包括8款由漁濃署借出的珍貴動物標本,以及保育人士郭秀雲女士借出作親親動物用途的鸚鵡。場內採用環保物料搭建野外景色,當中更有逾七成物料可循環再用,部分展覽用品更會捐贈予由郭女士創辦的「海峰環保教育」以及「香港鸚鵡救援」環保組織作教育用途,為地球減少浪費,推動可持續發展,整個主題儼如野外生態學堂,讓大家學習珍貴的野外知識同時體會環保及可持續發展的重要性,有得玩、有嘢學,今個Summer,與大家一齊Go Green, Go Wild Safari!

西寶城Go Wild Safari本地野外生態學堂詳情:

日期︰即日起至9月3日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰西寶城UG中庭及2樓Kiosk A