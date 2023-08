親子好去處｜置富 Malls X Messy Desk『置』Happy 遊香港/裕民坊

暑假親子好處去!多個商場打卡位,影出不同風格的照片! 置富 Malls 20 周年,置富Malls旗下4大商場馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城都有不同主題的裝置,讓大家打卡上傳歡樂!除此之外,YM² 裕民坊 「夏日恐龍企劃」和暢遊仲夏平衡車、德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城都有不同打卡位,大家不妨趁暑假去遍各個商場吧!當然還有Snow & Surf室內暖水衝浪、單板雙板滑雪等活動讓孩子放放電!



置富 Malls X Messy Desk 『置』Happy 遊香港



置富Malls今個暑假迎來20周年,為慶祝這個大日子,由7月15日起以「置」Happy 遊香港為主題,發放“Happy”走入社區的訊息,舉辦一連串慶祝活動,為夏天送來浪接浪的驚喜。置富Malls聯乘作品遍布世界各地的香港插畫藝術家Messy Desk (原名李美欣),於置富Malls旗下4大商場,以密集的排列、活潑俏皮的筆觸及鮮明色彩,繪出置富 Malls社區面貌,設計出以【置富 Malls X Messy Desk 『置』Happy 遊香港】為主題的4大裝置,包括馬鞍山廣場的彩虹蛋糕置Happy小鎮、天水圍+WOO嘉湖的「置」Happy生態樂園、紅磡置富都會星閃閃「置」Happy樂團,置富第一城「置」Happy運動之城,大家記得來以上幾個密集式彩繪裝置中,密密打卡上傳歡樂!豐富節目還包括:「置」Happy專車巡遊於各個社區,收集大家的微笑再轉化為善款捐贈慈善團體。

YM² 裕民坊 「裕民坊夏日恐龍企劃」



一眾恐龍迷注意!今個夏天,YM²裕民坊邀請大家一同穿越時空,回到史前世界,展開一場恐龍探索之旅!由8月4日至8月31日,YM²裕民坊將會舉辦「裕民坊夏日恐龍企劃」,不同恐龍將會穿梭商場,特別推介恐龍打卡位,包括4米長的暴龍及8米高的長頸龍將會震撼登場。另外,喜歡跑跑跳跳的小朋友必玩6米高恐龍滑梯彈彈床,體驗從高處一瀡而下的刺激快感。在周末期間,龐大三角龍亦會跟大家會面,恐龍迷可以近距離跟它拍照。

YM²裕民坊 「裕民坊夏日恐龍企劃」詳情

日期:2023年8月4日至8月31日

時間:恐龍頭及暴龍:10am – 10pm

長頸龍:12nn – 8pm

地點:恐龍頭:YM²裕民坊UG大堂

暴龍(4米長):YM²裕民坊L1裕民里

長頸龍(8米高):YM²裕民坊L3花園平台

三角龍見面會

日期:2023年8月6日、8月13日 、8月20日及8月27日(星期日)

地點:YM²裕民坊UG公眾休憩廣場及L3 花園平台;觀塘市中心重建計劃(臨時活動空間)

詳情:活動詳情將稍後於YM²裕民坊網站、Facebook及Instagram專頁公佈,同時亦將就著不同天氣或會適時更新安排,請密切留意,緊貼最新動向!

充氣恐龍滑梯彈彈床

日期:2023年8月4日至8月31日

時間:12nn – 8pm

地點:YM²裕民坊L1中庭

YM² 裕民坊 X FindMyPlay.com 暢遊仲夏平衡車



適合各年齡層:平衡單車是一種很好的學習騎自行車的方式,對於各個年齡段的孩子都很適用,甚至連幼兒都能參與!

學習新技能:騎平衡單車是發展平衡、協調和對兩輪車增加信心的好方法。參加者將有機會在活動中學習新技能並提高技巧

地址:九龍觀塘協和街33號 裕民坊一樓中庭

德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城 Summer Ecoland綠遊環「寶」盛夏



港鐵公司致力推動可持續發展,推行環保節能措施及鼓勵低碳綠色生活。繼青衣城推出都市農莊,港鐵旗下的多個商場於今個暑假更首度聯乘本地一眾環保創作團隊,推出「Summer Ecoland綠遊環『寶』盛夏」,運用回收環保物料升級再造出不同的主題裝置及環保回收與自然保育展覽,誠邀大家一同參與這個別具意義的探索之旅!

港鐵4大商場:Summer Ecoland綠遊環「寶」盛夏詳情

德福廣場:夢幻森之谷

日期:即日起至2023年9月3日

地點:德福廣場1期地下中庭

青衣城:潛游綠海

日期:即日起至2023年9月3日

地點:青衣城1期1樓中庭

PopCorn:盛夏「膠」遊樂

日期:即日起至2023年9月3日

地點:PopCorn 1期1樓中庭

The LOHAS康城:大自然探索展

日期:詳情請瀏覽商場網頁的最新公佈

地點:The LOHAS康城3樓中庭

山頂GO Museum X Artube - The Muse of Dreams 夢裡沉思 | 本地聯乘科幻藝術展 | 打卡 | 影相



GO Museum 聯同 Artube 攜手打造全新沉浸式科幻藝術體驗 – The Muse of Dreams / 夢裡沉思,以本地設計和藝術元素作為創作靈感,在夢裡展現與生活惜惜相關的嶄新官感體驗

夢幻旅程由未來和過去的深度遊覽開始,進入數碼虛擬世界遊走和回憶當中、走進奇妙數碼金魚缸中體驗無限想像及天際漫遊領域、再以鷹眼角度穿梭飛越不同的真假虛幻石屎森林當中、到達四維空間產生了無限反映及變化萬千的沉浸感覺,最後以手繪動畫”天涯旺角”開始,引領觀眾走進過去的西洋菜街街頭懷念當中的影像回憶,請打開手機記錄這探索之旅展開全新的夢幻旅程~

01空間獨家尊享限時買一送一門票優惠

【場地開放時間】 半小時為一個時段

星期一至四(最後入場時間:6pm)

1100-1130; 1130-1200; 1200-1230; 1230-1300; 1300-1330; 1330-1400; 1400-1430; 1430-1500; 1500-1530; 1530-1600; 1600-1630; 1630-1700; 1700-1730; 1730-1800; 1800-1830

星期五至日及公眾假期(最後入場時間:7:30pm)

1100-1130; 1130-1200; 1200-1230; 1230-1300; 1300-1330; 1330-1400; 1400-1430; 1430-1500; 1500-1530; 1530-1600; 1600-1630; 1630-1700; 1700-1730; 1730-1800; 1800-1830; 1830-1900; 1900-1930; 1930-2000

香港海洋公園水上樂園門票優惠 Water World Ocean Park Hong Kong



香港海洋公園水上樂園2021 年 9 月正式開幕!臨海而建的廣闊區開始,可以沿著海濱散步並享受海風迎送,或者立即投入刺激好玩的水上樂園之旅!甫抵達水上樂園廣場,我們的嚮導將送上熱烈歡迎,並為你準備一連串精彩體驗。神秘水世界中歡迎你,並於五個各具特色的主題區域裏盡情冒險。誠邀你在水上樂園一起探索自然,激浪無限!

投身水上樂園逃離熱浪,享受泳池、河流及滑梯帶來的清爽感覺

建築設計充分利用梯田式地勢及戶外區域的特色,南中國海全景一覽無遺

亞洲首個全年、全天候臨海水上樂園

五大主題區域,合共27 個室內及戶外玩樂設施 ,讓你與親朋好友暢玩一天

水上樂園訪客適用穿梭巴士網上預約:水上樂園入場門票持有人可以使用免費穿梭巴士服務由海洋公園直達水上樂園。遊客可以於海洋公園入口附近之公眾巴士轉車站乘搭穿梭巴士前往水上樂園。網上預約系統亦將於9月初推出,敬請留意海洋公園官方網站。

票價:

7月至8月:

所有日子

成人 $598 | 小童 $418

9月至12月:

星期一、二 及 星期五至星期日(休園日為星期三至星期四):

成人 $560 | 小童 $392

【室內滑雪滑水】Snow & Surf|室內暖水衝浪&室內單板雙板滑雪|葵涌瑞森工業大廈



場地面積超過一萬呎,全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所。

滑雪

全港唯一的滑雪賽道,賽道斜度設計適合初學者學習。

全港獨家同時擁有兩部全球最先進的旱雪金針菇電動滑雪練習機,適合任何程度玩家練習及改善技術。

滑雪活動在室溫下進行,免卻穿厚衣的麻煩,輕鬆又方便。

滑水

與海洋公園水上樂園相同的衝浪先鋒。

全年恆溫空間及溫水設備,讓你免受寒冷之苦。

限制人數,免卻苦苦排隊等候的麻煩。

擁有設備齊全沐浴更衣室及儲物櫃。

開放時間

星期一-星期五: 12:00-22:00

地址

葵涌葵​​秀路 8-10 號瑞森工業大廈2樓

