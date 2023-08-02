親子好去處｜環保 海洋主題商場打卡/將軍澳中心夢幻貝殼世界

如家長正尋找跟環保、保育和海洋生態有關的親子好去處，可考慮以下商場打卡點和一系列活動！上水中心購物商場及將軍澳新都城中心一期設有智能裝置，喚起大小朋友關注「減廢惜物」，推動實踐綠色生活；黃大仙現崇山商場有海洋環保藝術主題活動；將軍澳中心有來自世界各地，顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出，玩樂之餘也具有教育意義。



上水中心購物商場・MCP One將軍澳新都城中心一期 森夏綠花園

商場SSC上水中心購物商場及MCP One將軍澳新都城中心一期，今個盛夏為顧客帶來清新怡人的夏日打卡場景「森夏綠花園」，裝置內特設智能花互動體驗，走近逾3米高的巨型智能花下，花瓣隨即慢慢張開並綻放光芒，人與花朵融和互動，拍片丶影相打卡極吸睛！綠花園內擺放多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置，喚起大小朋友關注「減廢惜物」，推動實踐綠「惜」生活態度。此外，商場更聯乘本地獲獎創科團隊—水耕細作Farmacy HK展出其主理的室內智能水耕種植園，以全方位智能方式控制室內種植環境，讓大眾近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程，展現綠色智慧科技，讓城市自給自足。這個夏天誠邀各位到訪兩大商場之森夏綠花園，享受不一樣的寫意悠閒綠色暑假！

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上水中心購物商場・MCP One將軍澳新都城中心一期「森夏綠花園」

日期：即日起至8月20日

地點：上水中心購物商場及將軍澳新都城中心一期

現崇山商場「夏日海洋世界」

近年氣候危機不斷加劇，氣溫每上升一度，海洋生物都會受影響，連鎖效應下威脅整個海洋自然生態，為喚醒公眾對海洋生態及環境保育的關注，現崇山商場化身成「夏日海洋世界」，為一家大細提供一站式的多元學習玩樂體驗，一同展開一個好玩又富有教育意義的「環保 x 藝術」之旅！商場將與環保藝術家彭淑儀合作，為父母及小朋友提供連串海洋環保藝術主題活動，當中包括以家居廢棄物變身而成的海洋主題環保裝置、綠惜創意工作坊-療癒海洋瓶工作坊、彩色珊瑚礁等，以提升大人及小孩的環保意識。

日期：即日起至8月期間

地點：黃大仙現崇山商場

將軍澳中心‧仲夏「蟹」逅

炎炎夏日，又是一眾大自然愛好者出動的大日子！今個暑假，將軍澳中心搖身一變成為夢幻貝殼世界，帶來13款來自世界各地、外型及顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出，是次展出的蟹種更充滿故事性，配合現場不同的感官效果及多項保育活動，帶來「探索、欣賞、保育」三大維度的展覽體驗。可愛至極的13款特色陸蟹和寄居蟹固然是重點，但兩大打卡位及四大保育主題活動亦不可錯過，從「一日館長」到戶外考察，透過不同主題學習保育知識，讓大家感受大自然的奧秘！場內更特設仲夏「Sun」活．好物市集，方便大家整裝待發，全面擁抱大自然！約定大家，今個仲夏，一同經歷一場充滿趣味及教育意義的夏日「蟹」逅！

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將軍澳中心．仲夏「蟹」逅

日期：即日起至8月30日

時間：中午12時至下午8時（星期六、日延長至中午12時至下午9時）

地點：將軍澳中心G/F中庭

My Melody主題室內兒童遊樂場

深受大人小朋友熱愛的Sanrio人氣角色 My Melody 與一眾好友，來到以大自然為主題的室內叢林親子樂園 The Big Things Playground，與 The Big Things 探險隊開始魔法森林探險之旅！由即日起至 8 月 31 日，The Big Things Playground 與 Sanrio 聯乘打造「魔法森林探險之旅」 活動。家長和孩子們可以加入 My Melody 及 The Big Things 探險隊，穿過秘道來到魔法森林，一起開展充滿驚喜和挑戰的探險之旅，幫助 My Melody 尋找失落的星星碎片，完成星級任務！The Big Things Playground 精心打造了魔法森林主題期間限定的互動遊戲及攝影區。通過互動遊戲中的線索，家長和孩子們可以尋找失落的星星碎片；在不同的打卡位拍照留念，記錄探險之旅的快樂畫面。

The Big Things Playground

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠 2樓205-207號

時間：上午10時至下午6時半

[Klook 獨家限定My Melody主題] 1小時基本套票（一位大人及一位小童）：$218（費用包括一小時遊玩時間，敬請最少提前24小時，WhatsApp 6292 1808預約入園日子及時間）

>>立即參與 <<