親子好去處｜環保 海洋主題商場打卡/將軍澳中心夢幻貝殼世界

如家長正尋找跟環保、保育和海洋生態有關的親子好去處,可考慮以下商場打卡點和一系列活動!上水中心購物商場及將軍澳新都城中心一期設有智能裝置,喚起大小朋友關注「減廢惜物」,推動實踐綠色生活;黃大仙現崇山商場有海洋環保藝術主題活動;將軍澳中心有來自世界各地,顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出,玩樂之餘也具有教育意義。



上水中心購物商場・MCP One將軍澳新都城中心一期 森夏綠花園

商場SSC上水中心購物商場及MCP One將軍澳新都城中心一期,今個盛夏為顧客帶來清新怡人的夏日打卡場景「森夏綠花園」,裝置內特設智能花互動體驗,走近逾3米高的巨型智能花下,花瓣隨即慢慢張開並綻放光芒,人與花朵融和互動,拍片丶影相打卡極吸睛!綠花園內擺放多個由可回收廢棄物改造拼砌的綠色再生裝置,喚起大小朋友關注「減廢惜物」,推動實踐綠「惜」生活態度。此外,商場更聯乘本地獲獎創科團隊—水耕細作Farmacy HK展出其主理的室內智能水耕種植園,以全方位智能方式控制室內種植環境,讓大眾近距離觀賞農作物由發芽到成長的整個過程,展現綠色智慧科技,讓城市自給自足。這個夏天誠邀各位到訪兩大商場之森夏綠花園,享受不一樣的寫意悠閒綠色暑假!

+ 6

上水中心購物商場・MCP One將軍澳新都城中心一期「森夏綠花園」

日期:即日起至8月20日

地點:上水中心購物商場及將軍澳新都城中心一期

現崇山商場「夏日海洋世界」

近年氣候危機不斷加劇,氣溫每上升一度,海洋生物都會受影響,連鎖效應下威脅整個海洋自然生態,為喚醒公眾對海洋生態及環境保育的關注,現崇山商場化身成「夏日海洋世界」,為一家大細提供一站式的多元學習玩樂體驗,一同展開一個好玩又富有教育意義的「環保 x 藝術」之旅!商場將與環保藝術家彭淑儀合作,為父母及小朋友提供連串海洋環保藝術主題活動,當中包括以家居廢棄物變身而成的海洋主題環保裝置、綠惜創意工作坊-療癒海洋瓶工作坊、彩色珊瑚礁等,以提升大人及小孩的環保意識。

日期:即日起至8月期間

地點:黃大仙現崇山商場

將軍澳中心‧仲夏「蟹」逅

炎炎夏日,又是一眾大自然愛好者出動的大日子!今個暑假,將軍澳中心搖身一變成為夢幻貝殼世界,帶來13款來自世界各地、外型及顏色獨特的特色陸蟹和寄居蟹於全港首度展出,是次展出的蟹種更充滿故事性,配合現場不同的感官效果及多項保育活動,帶來「探索、欣賞、保育」三大維度的展覽體驗。可愛至極的13款特色陸蟹和寄居蟹固然是重點,但兩大打卡位及四大保育主題活動亦不可錯過,從「一日館長」到戶外考察,透過不同主題學習保育知識,讓大家感受大自然的奧秘!場內更特設仲夏「Sun」活.好物市集,方便大家整裝待發,全面擁抱大自然!約定大家,今個仲夏,一同經歷一場充滿趣味及教育意義的夏日「蟹」逅!

+ 5

將軍澳中心.仲夏「蟹」逅

日期:即日起至8月30日

時間:中午12時至下午8時(星期六、日延長至中午12時至下午9時)

地點:將軍澳中心G/F中庭

My Melody主題室內兒童遊樂場

深受大人小朋友熱愛的Sanrio人氣角色 My Melody 與一眾好友,來到以大自然為主題的室內叢林親子樂園 The Big Things Playground,與 The Big Things 探險隊開始魔法森林探險之旅!由即日起至 8 月 31 日,The Big Things Playground 與 Sanrio 聯乘打造「魔法森林探險之旅」 活動。家長和孩子們可以加入 My Melody 及 The Big Things 探險隊,穿過秘道來到魔法森林,一起開展充滿驚喜和挑戰的探險之旅,幫助 My Melody 尋找失落的星星碎片,完成星級任務!The Big Things Playground 精心打造了魔法森林主題期間限定的互動遊戲及攝影區。通過互動遊戲中的線索,家長和孩子們可以尋找失落的星星碎片;在不同的打卡位拍照留念,記錄探險之旅的快樂畫面。

The Big Things Playground

地點:荃灣白田壩街45號南豐紗廠 2樓205-207號

時間:上午10時至下午6時半

[Klook 獨家限定My Melody主題] 1小時基本套票(一位大人及一位小童):$218(費用包括一小時遊玩時間,敬請最少提前24小時,WhatsApp 6292 1808預約入園日子及時間)

>>立即參與 <<