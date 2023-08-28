管教｜《Barbie》電影啟發：鼓勵女兒接受獨一無二的自己

親愛的女兒：

在妳即將迎來十一歲生日之際，我想藉著芭比電影中的幾句說話跟妳分享一些我一向堅深信的價值觀，希望這些點滴信念能啟發妳的成長之路。

看過近期熱議影的《Barbie》電影和一些有關導演Greta Gerwig 受訪的報導才知道，原來芭比的開發者Ruth Handler當初設計芭比公仔純粹只是想設計一個可以有不同造型的公仔給喜歡玩換裝洋娃娃的女兒玩。受此啟發，導演設計《Barbie》電影的故事核心也只是一個單純關於母女的故事。

「我覺得妳的一切都恰到好處。」

在電影中，Barbie初次與Ruth相遇的場景中，她不太熟悉喝茶的技巧，一不小心喝下了人生中第一口茶。她感到有些笨拙，並焦慮地問道：「你覺得我不懂喝茶是挺奇怪的，對吧？」Ruth 溫柔地回答說：「我覺得妳的一切都恰到好處。」在Ruth的心目中，她覺得Barbie並沒有什麼不對勁的地方，還強調她的一切都非常恰當。

其實我也希望這樣對妳說。

記得當初我們準備小學畢業派對的禮物時，妳告訴我妳其實不太想參加，因為妳對派對的喧囂聲感到焦慮。然而，你同時也擔心同學們會覺得妳不合羣。那時候，我告訴過妳，不需要擔心這些。因為同學們與妳相處了很長時間，他們清楚了解妳的個性，並能理解妳不參加派對的原因。現在，當妳開始踏入青春期這個新的人生階段，我想再次與妳分享關於每個人獨特之處的話題。

妳是一個相對安靜內向的女孩，與一些同學相比並不像他們那樣主動外向。但是，我卻認為這是妳獨特的地方，亦是我欣賞的特點。妳的內向特質使你能夠安靜地思考和觀察周圍的世界。妳喜歡獨處，擅長反思並從中獲取力量。這種內向特質賦予了妳更深刻的洞察力和理解力，讓妳能夠在不同情況下能看到其他人可能忽略的細節。因此，記得無需為了迎合他人而改變自己。妳的獨特之處是妳的寶貴資源，讓妳能以獨特的方式與世界互動。無論是參加派對還是選擇獨處，妳都可以用自己的方式活出真實的自己。同學們會欣賞妳的真實和獨特，就像我欣賞妳一樣。

雖然妳可能會埋怨自己不像一些同學那樣主動，但這並不代表你缺乏社交能力或對人與人之間的連結不感興趣。事實上，妳在與他人互動時，常常展現出溫柔、體貼和關心的一面。

還記得在六年班最後一天上課日的前一個星期，妳用心地把每一位同學的相片砌成一張大poster，讓全班同學在最後一天上課日時輪流用來影相留念。這樣的舉動讓大家感到溫暖和珍惜，也展現了妳對每個人的關愛和用心。更讓我感動的是，在小學畢業禮前一天，妳創作了一首英文詩送給妳的班主任。詩中細緻描寫了妳對老師的尊敬和不捨，還詳細地提到在她身上所學所得。當班主任閱讀妳的詩句和感謝卡時，她被妳的真誠和情感深深打動，甚至抱着你流下激激的淚水。妳的言辭和用心讓她感受到妳對她的情感。妳看！心思細密的妳，待朋友、老師和家人的態度真誠，能讓每個人都感受到妳的關愛和友善。這些特質不但是個性中的一部分，讓妳與眾不同，在這個喧囂多變的世界中，能保持內心的寧靜和自我反省更是非常重要。而妳正正擁有這種寶貴的品質。

還記得上星期我們到大館參與的香港傳統霓虹燈藝術展覧和工作坊嗎？

我們欣賞到超過20個霓虹燈招牌，感受到霓虹招牌彼此競相輝映，紛紛散發出的耀眼光芒。在工作坊中，我們跟隨藝術導師教導，將螢光和霓虹幻彩點綴紙藝大廈的模型。試試想像一下，如果每塊霓虹燈招牌都完全相同，整個城市將會變得多麼單調和無趣！每個霓虹招牌都有自己的形狀和顏色。正是因為每個霓虹燈牌都獨特有趣，我們才能欣賞到獨一無二的景緻。

親愛的女兒，我希望妳能從小就學會珍惜自己的獨特之處，並且相信自己可以在這個世界上做出有意義的事情。不要害怕展現真實的自己，不要讓別人的期望束縛妳的成長。相信自己的價值，並且努力追求自己的夢想。

「媽媽們就是站在原地，讓女兒可以回頭看自己已經走了多遠。」

《Barbie》電影裏出現的這句說話也提醒了我，媽媽的角色並不是為妳的成長之路墊下鋪石，使妳能夠平穩前行，我更應該是在妳成功或失敗、迷失或受傷時，陪伴在身邊，分享妳的喜悅，傾聽妳的擔憂。當然，媽媽也不是全能的，所以當我不斷支持妳的同時，我也需面對生活上種種煩擾，也會有壓力和情緒困擾的時候，希望妳也能體諒、理解和支持。爸媽有時也需要妳的傾聽和耐性呢！生命中的每一步都是一個寶貴的學習機會，當我們學習到給予彼此適當的空間、互動、信任和堅定的愛時，這不但能令大家建立一份頂天立地的自我認同，媽媽更加會成為妳強大的後盾，促使妳可以毫無懸念的深愛每一個階段的自己，勇往直前。

「媽媽們就是站在原地，讓女兒可以回頭看自己已經走得多遠了。」無論將來每一個階段妳會面對什麼挑戰，請記住妳的價值和特點。妳獨特的個性讓妳能夠以自己的方式面對世界，為這個世界帶來美好。我感謝上天賜給我一個這麼特別的女兒，讓我的人生充滿了意義和快樂。希望這封信能給妳一些小小啟示，幫助妳走向一個充滿自信和喜悅的人生。

生日快樂！

媽媽上