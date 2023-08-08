管教｜AI年代了解創意共用授權 培養孩子資訊素養

學期完結前，看到大女兒悠悠很用心地寫了一張感謝卡送給班主任，內容很貼心。悠悠自豪地告訴我卡的封面也是她設計的！我仔細看一看，她懂得把老師不同的喜好拼出美麗的圖畫，實在很有美感。其中一隻小貓我覺得很熟悉，便好奇問問女兒：「這隻小貓是在哪裏看到的呢？我好像在哪兒看過？」悠悠說：「係呀，我設計架！我上網見到小貓很可愛，有些似老師俾我哋睇過佢屋企隻貓，所以咪跟住畫，我加了魚仔型髮夾在小貓頭上呢？係咪好cute呀？」「嘩，你的拼色真係好有心思，𥚃面寫嘅內容又好窩心，睇得出妳好了解郭老師，佢見到一定好開心！」當女兒使用網上圖片作為畫畫的參考，再變作自己的「設計」時，我知道這是很好的機會去教她如何尊重他人的創意了。

作者：親沚媽媽



教導孩子如何尋找符合授權條款的圖片和素材，不僅可以讓他們了解到我們應該怎樣保護原創作者的權利，同時，當他們擁有自己的創作時，也清楚明白別人應該要怎樣對待他們的作品。這是非常有益的習慣，同時也可以更有效地幫助孩子建立對學習的所有權感，發展自己的創意和技能。

Creative Commons (CC)

其中一個較為容易明白及具體的保護原創作品的方法，是讓小學程度或以上的小孩知道甚麼是創意共用授權（Creative Commons licenses）。Creative Commons (CC) 是一間非牟利機構，透過制定法律條文，促進創意和知識的分享。現在，許多知名網站如YouTube、Flickr和維基百科都支援CC授權條文，讓用戶可以選擇不同的授權條文附加到自己的作品上。作為科技使用者，其實我們每個人都有機會成為創作者，因此都應該認識CC的授權條文。CC提供了一個簡單又標準的方法，讓創作者可以自由地分享他們的作品，同時也保留了一些權利。

簡單來說，任何人（包括教育工作者、家長、學生、組織等）只要遵循以下的四個授權要素，就可以顯示和分發其文章和媒體的內容：

* 姓名標示 (Attribution) ：依著作人指定的方式標示姓名。

* 非商業性 (Non Commercial) ：不得以獲取商業利益或私人金錢報酬為主要目的來使用作品。

* 禁止改作 (No Derivatives)：僅可重製作品，不得變更、變形或修

* 相同方式分享 (ShareAlike) ：若使用人變更、變形或修改作品，僅能依同樣的授權條款散布該衍生著作。

四個授權要素的說明圖片（圖片來源：親沚媽媽）

通過我女兒畫小貓這例子，教導她可使用網上圖片作為參考，但須確保遵守相關的授權條款。在以上這四個授權要素下，原創者可以授權使用者六種選擇，每一種都有不同的要求。最寬鬆的授權只要求使用者標明原作者的名字，最嚴格的授權則需要使用者標明原作者的名字，不可以商業使用，也不可以改動作品。就以她畫這幅小貓為例，原作者用了最寬鬆的授權，即是小貓原作者允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作，女兒複印甚至修改小貓時只需標示原作者姓名便可以了。

圖片說明：小貓相片及說明文字。（圖片來源：親沚媽媽）

又例如，大女兒跟同學們的其中一個暑期活動是需要製作一個科學專題，她們揀選了關於月球探索作題目。負責製作演示視頻的女兒考慮使用一些月球鏡頭素材來增強視覺效果。她可以在網絡上搜索創意共用授權（CC BY）所授權的影片做素材，因為她知道這個科學專題報告是用作學習及教學用途，而非商業性的。當她找到合適的影片素材後，她下載並將它們插入到她的專題中。她可以使用這些鏡頭素材來展示月球的不同階段、表面、地形等特點，並且可以搭配文字和解說來進行更深入的分析和呈現。當然她需要確保在專題中標明影片原創作者的姓名和素材來源，以遵守CC BY授權條款。這樣一來，她可以通過使用其他人的素材來增強專題的內容，同時也遵守了版權法規，展現了學術誠信。

圖片說明：月球鏡頭素材相片（圖片來源：親沚媽媽）

我們也許會認為，孩子們只是在網上複製一張相，教導有關版權知識是否太早或不必要的。但正如上一篇文章提到，網上大學的學生比面對面的學生更不容易抄襲的主要原因之一，是因為現今的網上學生大多是自己作品的創作者。換言之，學習者對於科技學術誠信的認知和他們對於學習內容的所有權感之間，存在著一種相互關係：越強的學習所有權感便有越大的投入和責任感。越大的投入和責任感便會刺激孩子越強的學習動力。從小教導孩子版權和知識產權的重要性非常重要，因為這為他們對創意工作及其價值的理解奠定了基礎。通過教導孩子版權，我們灌輸了他們尊重其他人的創作及作品，姑勿論只是一條影片、一幅畫和一篇文章。

當孩子們明白他們不能未經許可就隨意使用他人的作品時，就會開始對創作過程中的努力和創意產生欣賞之情。這反過來鼓勵他們重視自己的創造力，並對自己的創意努力感到自豪。同時，當孩子們了解版權的規則和限制時，可能會嘗試在這些框架內，更有創意地思考如何表達自己，這可以間接促進他們作出更多原創性的作品，而不是簡單地複製別人的作品。

（有關創意共用授權的資料來源：https://creativecommons.org/licenses/）

原題為「AI年代了解創意共用授權 培養孩子資訊素養」

《本文獲親沚媽媽授權轉載》