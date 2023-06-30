管教｜兒子主動坦白試卷多給了一分 家長做對兩點可教出誠實孩子

孩子很多時會因為害怕被責罵、承擔後果而「講大話」，做出不誠實的行為，但原來很多時責任歸因於家長。超級奶爸 何基佑 Kay Ho分享了就讀二年級兒子，主動向老師坦白試卷分數多給了一分，誠實的行為獲家長、老師稱讚。他指出誠實是孩子從錯誤中學習的，而家長的態度十分重要，只要家長做對了以下兩點，也可以「教導」出誠實的孩子。資料授權：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



兒子向老師坦白試卷多給了一分

超級奶爸 何基佑 Kay Ho的兒子就讀小學二年級，早前他收到發回的英文科試卷後，發現老師其中一題改錯了，多給了他一分，本應是79.5分卻成了80.5分。Kay Ho曾與太太和兒子訂立了一個目標，希望兒子每一科均能取得80分或以上。 80分是一個學習指標，確保他能學會科目所教授的知識。兒子正面臨的情況是：如果跟老師坦白，便會扣掉一分，就達不到父母期望；相反若不告訴老師，他又會覺得自己不誠實。

兒子決定鼓起勇氣，向老師坦白：「您多給了我一分，這個地方改錯了。」老師檢查後便扣掉一分。Kay Ho把事分享到社交媒體後，隨即引來很大迴響，不少家長都紛紛留言表示：「教得好」、「小朋友很誠實」。

圖片獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載

從錯誤中學習誠實 家長的態度成關鍵

Kay Ho指誠實並不是「教導」出來的，而是孩子從錯誤中學習的。很多家長教是孩子要誠實，但要到實戰時才會知他們是否真的誠實，想令是孩子誠實，首先要有空間讓他出錯。很多家長都會對孩子這樣說：「成績緊要，但努力更重要！」只要孩子盡力了，就不會介意成績結果。但成績公布後又是否真的會這樣？這是一個取決於小朋友是否誠實的重要關鍵。

Kay Ho指出家長可只要做了以下兩點，可以「教導」出誠實的孩子。他憶述兒子有次考試成績只是僅僅合格，當刻他對兒子的反應是：「下次再努力，知道嗎？」然後想方法幫助他在這科上取得好成績。

第一點是要證明給孩子看，原來成績對家長而言，不是最重要。Kay Ho會在孩子考試當天的早上，對他們說：「你溫書已經足夠、盡力了。爸爸媽媽看到你的努力，你放鬆心情去考，不要太緊張。」

第二點是要確認孩子付出，讓他們得到父母的理解。這樣的話他們做誠實的決定時就相對容易，他們不會怕被扣分後會受到父母的責罵、或任何限制活動。

Kay Ho強調誠實就是讓孩子有空間出錯，然後多鼓勵他做誠實的舉動，而他們出錯時，父母的態度是十分重要的。

成為其他孩子的榜樣 誠實行為感染他人

當兒子做了這舉動後，在班上引來迴響。老師當著全班學生面前稱讚兒子的行為後，令全班學生都在試卷中找出是否有改錯的地方， 結果有幾位同學也成功「爭取」被扣分 。Kay Ho表示坦白的行為是有感染力的，加上老師鼓勵，令所有小朋友都想學習成為誠實的人，誠實是可以在錯誤中被啟發和激勵的。

《本文獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載》