管教｜參與子女生活 有助溝通及增進感情 即睇「三點溝通方式」

近年因為社會上的急劇變化，親職角色似乎有了重新的評估。例如，越來越多的父母開始重視家庭教育的重要性，他們不再僅僅是提供經濟支持和物質需求，而是更注重孩子的教育、健康和幸福。許多父母願意花更多時間陪伴孩子，聆聽他們的需求並幫助他們解決問題。此外，疫情的影響也對家庭角色產生了影響。由於在家工作和網上學習的興起，許多父母需要平衡工作和家庭生活，並在家中扮演更多的角色，例如學校老師、技術支援甚至是心理輔導員等。這對父母帶來了更大的壓力，但也促進了家庭成員之間更多互動的機會。當中父親的角色亦因為家庭結構的多樣化和女性參與職場的增加而產生改變。越來越多父親開始承擔更多家務和育兒責任，這種家庭角色的轉變有助於促進性別平等和家庭和諧。

作者：親沚媽媽



父親常陪伴及參與孩子生活 讓他們面對自己及生活更感滿意

最近有研究顯示，過去歷史上時常被忽略的父親們在孩子的生命中，其實是有著不可或缺的影響力。例如，在孩子的童年時期，當父親常常陪伴和參與孩子的生活時，到孩子進入下一個重要的人生階段時，也就是青春期（約15至18歲），他們更能夠面對壓力、對自己和生活感到滿意（Alifah, Qodariah, & Moeliono, 2020）。這研究結果顯示父親的參與和陪伴，對孩子的成長和發展至關重要。

其實很多父親都意識到自己在孩子的成長中，扮演著重要的角色，但卻不知道該如何扮演得好。在香港大多數談及親子育兒話題的都是媽媽，比較「貼地」和有「好爸爸」形象的，我很快便想起從小便喜歡聽他電台節目的著名主持人森美。學生時代聽「森美小儀」的節目，會不期然覺得他幽默又正面的態度能幫助減壓。他常常以自己當年專注力不足的學習問題來鼓勵大家，就算小學時被認定不是讀書材料，只要努力不懈，也不代表中學或將來不能成為「高材生」。透過分析自己的優點和缺點來調教學習目標，然後尋找適合自己的學習方法，前路一定有無限的可能性。

想不到當母親後，有時隨意地收聽他的節目和讀他的專欄時，也會莫明地覺得有一份「同行者」的感覺。最近看到報道他在活動分享自己小朋友升學的經驗時，我發現我跟他的育兒價值觀不謀而合，令我更加覺得能夠在這位「模範爸爸」身上，學到如何做好現代爸爸這角色。

參與和陪伴尤其重要 身體力行才是重點

森美向來給予大部分聽眾和觀眾印象是搞鬼幽默又不正經，但對於孩子的成長和學習，他卻表現出認真而有要求，同時也是會採取中庸之道。他教小朋友盡力，但在自己的文章也常常強調跟孩子做朋友的重要性。例如，記得森美曾經在節目中提過女兒十分喜歡音樂，他便分享以往如何鼓勵女兒嘗試體驗和學習不同的樂器。一家人吃飯之後，他和太太也會邀請女兒練習音樂，當建立了這個恆常活動後，女兒不但自然養成練樂器的習慣，更因為這樣，她更視吹奏樂器為有效減壓的方法。

雖然大部份家長也會像森美一樣，鼓勵小朋友學習不同的樂器，但有一點值得我們留意和反思的，是家長有沒有真正陪伴小朋友學習音樂的過程呢？上班的時候，常常會偷聽到其他家長在電話裏問：「你做完功課記住去練琴啦！」「練完笛，你先好去睇電視呀！」我明白很多在職家長的確工作繁忙，很夜才回家，晚上練樂器亦怕騷擾鄰居。不過，如果我們盡量把握機會把練習變成親子時間，例如每個星期五晚上的特別「演奏節目」，爸爸也來唱首歌助興，相信孩子就能很自然地養成喜愛音樂和自動自覺練習樂器的習慣。

除了日常的陪伴外，森美也會利用「投其所好」來建立良好的親子關係。我記得幾年前當英國著名創作歌手Ed Sheeran來港開演唱會，他在節目中分享跟女兒參與音樂會的情況，他還透露自己不單止會陪女兒一齊睇演唱會、音樂會，更加會幫女兒追星要簽名，投其所好，父女關係亦愈來愈好。他還建議家長不要對子女的追星行為一味生氣，與其阻止，不如和孩子做朋友，將心比心，融洽相處。

「三點」溝通方式 將訓話轉成交流

較早前關於家庭溝通的文章中，曾提及可嘗試利用「三點溝通方式」(Three-point communication) 來解決跟家人的溝通障礙。想不到除了「音樂」外，另一樣促進森美一家人親子關係的秘密武器，竟然是家中的小狗。森美在訪問中分享，寵物狗是全家人的中心，他和子女之間因為狗狗而多了不少傾談話題，因而建立了更融洽的關係。大家都知道與孩子建立良好的關係最重要是溝通，而有質素的溝通往往需要父親們花時間和孩子交流，而交流當中的重點，是聆聽子女的意見和感受，而不是「我溝你通」，是對等式而不是命令式的溝通，相信我們小時候也最怕是「交流」變成「訓話」吧。

「三點溝通」最大好處是幫助那些不太善於表達感受的爸爸或媽媽，或跟小朋友有溝通障礙的家庭。三點溝通是一種溝通技巧，兩個當事人都「分享」一個獨立的視覺媒介。這可以是任何將對話集中或轉移至視覺上看到的工具或物品上。儘管在商業溝通中，最常見的第三點是將物品放置在兩個人之間，以便兩人都可以輕鬆地看到和參考。但在育兒的情境中，我們不需要只限於像電腦、小狗或考試後的成績單等有形的物品。相反，媒介也可以是一個親子活動，例如父親們可以參加孩子的運動比賽、音樂會或學校聚會等，這樣便可以把話題轉移到那一個活動上，從而增進父子/父女之間的感情。

身教巧妙影響子女

新冠肺炎疫情全球爆發，令很多人重新思考與家人的關係。森美也不例外，他的父母在疫情期間登上了鑽石公主號，讓他非常擔心。雖然他平常經常和父母見面，但也發現他們之間沒有真正的交流和溝通。森美開始反思，想辦法修補他和爸媽的關係，其中一個方法也就是上面提及過的「投其所好」，而這次的目標是他媽媽，例如他會和媽媽玩同一個手機遊戲，跟媽媽比賽，交流怎樣「升level」等等。這樣，他發現當他多投放時間在爸爸媽媽身上，這「身教」能間接和巧妙地對他和兒子關係有正面影響。孩子開始長大，未必喜歡直接溝通，父親們可以通過自己的行為來展現良好的行為模範，例如展現出對家庭成員的尊重和關愛，幫助孩子們形成良好的價值觀和行為標準。

夫妻經營之道

可能大家都會認同，關係良好的夫妻才能給孩子們帶來積極和健康的成長環境。但是或許會有點難以想像，許多研究和臨床經驗都指出，原來父親們是否能夠成為「好爸爸」的關鍵，往往是取決於夫妻雙方建立的良好互動關係。換句話說，一個能促進父親們更加有自信、意願的參與，在孩子的教養中，就是當父母兩人在彼此的關係上，找到適當的相處與夫妻經營之道。兩人才有辦法，以正向的心態去照養孩子，做好孩子的榜樣。

森美在訪問中分享過一起煲劇，是維持夫妻關係的好方法。夫妻們可以一起看電視劇或電影，並分享彼此的感受和想法。通過共同的娛樂活動，夫妻們可以找到共同的話題，並建立更深厚的情感連接。對於公眾人物來說，媒體追訪和粉絲應答是家常便飯，但是在森美眼中，最讓他感到幸福的畫面，是在公眾場合看到自己的太太拖着兩個孩子走在自己的面前。他說這種場景總能帶給他強烈的幸福感。從森美常常不知不覺間提及太太，便體現出他對家庭的尊重和關注。更重要的是，他對自己在家庭角色的認同。在他眼中，太太和孩子們是他的家庭核心，作為爸爸願意為了他們做出一切努力和犧牲。

至於找到夫妻相處之道的方法，每對夫婦的相處模式多少不同，沒有絕對標準的答案。同樣地，「模範爸爸」也沒有同一個標準。現代資訊發達下當爸爸的，想必會有很多別人眼中須做到的教養方式。不過，別人的意見或榜樣，只作為參考，最重要的是，知道作為父親，您們的影響力是相當巨大！您們的參與和陪伴對孩子的未來有著深遠的影響。父親們可以扮演好自己在孩子生命中的重要角色，為他們的未來打下穩固的基礎。讓我們一起共同努力，成為對孩子最好的父母！祝各位父親節快樂！身體健康！

原題為「父親節深切的祝福，學習森美親子之道」

《本文獲親沚媽媽授權轉載》