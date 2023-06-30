管教｜幼兒滋擾性行為不斷 港爸分享一招有效管教孩子行為

幼兒尖叫、大吵大鬧等滋擾性行為是否經常令你頭痛？超級奶爸 何基佑 Kay Ho指出幼兒滋擾性行為是因為缺乏父母關注，只要「玩得夠」便能減少幼兒滋擾性行為，Kay Ho更提出當培養恆常親子活動習慣後，可以以「撤去享受」作管教模式 ，進一步改善孩子的行為。

資料授權：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



幼兒滋擾性行為源於玩得不夠多

很多家長都想知道該怎樣處理幼兒的滋擾性行為。通常我劈頭第一句就是問家長：「你和孩子每天都玩得夠飽嗎？」如果沒有的話，在未來的兩三個星期，請習慣每天和他投入地玩15分鐘再算吧。好多時，家長看到的只是幼兒的行為本身，卻忽略了行為背後想傳達的信息。幼兒拉拉扯扯、哭哭啼啼等滋擾性行為，可能是想父母注意自己，只是用錯了方法。他們唯有這樣做才能感受到父母當下是跟自己在一起，因為父母會給反應（即使是挨罵起碼都有互動），有身體接觸，願意聽自己的需要。

在我而言，「處理」不當行為永遠是最後方案，我建議先建立良好的親子關係。其中親子伴讀和親子遊戲是建立良好親子關係的最好方法。你可能會問：什麼？他經常扭計，我還要和他玩遊戲？難道玩遊戲就能解決滋擾性行為嗎？是的，熱切地和幼兒玩耍的確有助減少不當行為的出現。如果遊戲跟幼兒建立正當行為沒有直接關係，那坊間就不需要「遊戲治療」吧。有人用遊戲做「治療」，某程度上是說明了孩子玩得不夠，對嗎？通過遊戲不是了解孩子最好的方法嗎？與其要別人和孩子玩，家長們何不先盡自己的責任與孩子玩呢？

（PhotoAC）

親子遊戲能建立歡樂時間 令幼兒減少滋擾行為獲關注

我現在簡單告訴大家為何親子遊戲對減少幼兒的不當行為有莫大關係。首先親子遊戲能夠建立親子關係，孩子每天都需要和父母有一定程度的親密感，而通過親子活動就能夠做到這一點。所以跟孩子玩耍是最好多一些身體接觸。

此外，當孩子享受與父母玩耍時，他們就會期待每天都有一個這樣的歡樂時間，亦傾向珍惜這個時間。孩子變相會很期望與父母保持和諧關係。久而久之，當孩子感受到親密感能夠經常被滿足，知道父母會關注自己，滋擾性行為就會隨之而減少。

培養親子活動習慣 以「撤去享受」作管教模式

當家長每天都養成和孩子親子活動的習慣，將來就可以用「撤去享受」這技巧處理孩子的不當行為。就是抽起恆常有的活動作管教（是管教，不是懲罰），比方說晚上沒有親子伴讀時間或縮短飯後的親子遊戲時間等等。如果當天表現理想，則可以延長親子時間。這樣管教不是比打打鬧鬧更健康嗎？

資料獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載