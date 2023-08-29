澳門親子遊｜港媽分享雅辰酒店住宿體驗 交通方便早餐buffet抵食

一到假日，不少家庭都會選擇到澳門旅遊，不過澳門有多間酒店，如果一家四口到澳門旅遊多日，又應該選擇哪一間酒店？有港媽分享到澳門入住雅辰酒店的體驗，不論地點、食物、交通都很方便，有興趣的家長可以參考！

（資料授權：有個過度活躍媽）



早前我們一家到澳門玩4日3夜，有許多人都問我們在哪裡居住，答案就是雅辰酒店。我們住完之後發現，真的是選對了酒店。

酒店四通八達交通方便 附近有多個遊玩景點

雅辰酒店位置鄰近小朋友的玩樂點。從酒店行到我們覺得最好玩的「觀音像海濱休憩區」和「澳門科學館」只需約12分鐘。行到水塘公園B區也只是大約15分鐘。到外港碼頭的路程大約15分鐘。如果想去大賽車博物館，也是在附近。

酒店設施方便，大家可以免費加床。雅辰酒店屬於渡假式酒店，有小型playroom、遊樂設施和泳池等。

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早餐buffet性價高 同行小朋友免費

另外成人吃早餐，同行的小朋友免費。我們在酒店吃了3日早餐，3日都有少許不同。大人可以$145的價格享用早餐buffet，一家四口就一共付$290，我覺得性價比頗高。對於我們家，最重要是有奄列、cold cut、芝士、水果、果汁。早餐buffet就有上述食物和飲料。

雅辰酒店前身是金麗華酒店，再前身是文華東方酒店。很多年前，我會專程來買蛋糕，而多年之後，這裡的蛋糕依然不錯。如果大家有紀念日或生日，酒店更會送半磅芝士蛋糕，味道不錯。

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大家都知道在澳門乘車很麻煩。雖然氹仔有很多新酒店，但是交通真的不方便，乘的士又要排隊。如果步行可以走到玩樂點，真的方便不少。

《本文獲有個過度活躍媽授權轉載》

澳門雅辰酒店 Artyzen Grand Lapa Macau

酒店提供免費Wi-Fi和免費泊車，方便旅客出行。酒店位於澳門半島的絕佳位置，可以輕鬆探索周邊景點。離開前，別忘了到訪著名的大三巴牌坊。酒店獲評為5星級酒店，酒店內設有健身中心、水療和餐廳。

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