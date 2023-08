N班開學｜女兒進校門後爆喊 雨僑「她是連校門也進不去的學生」

N班開學是近來的熱門話題,而雨僑更一度網上分享高敏感女兒哈啤當時的N班開學情況。早前她已整理3大家長錦囊,希望家長能做好心理建設,好讓孩子先熟習再慢慢適應,減低情緒不穩的狀況。昨天 (10日) 她再引伸3個重點,希望家長能多注意。(文章資料來源:雨僑 Ava Liu)



哈啤進校門後撕心裂肺的哭聲 雨僑:「是否還未適合上課?是我太急進了嗎?」

開學第七天,還未停好車哈啤已經在baby car seat上掩面痛哭「我唔要呀⋯我唔要上去呀⋯」眼看在車上已經擾攘至差不多遲到,雨僑幾乎要把她揪出來。雨僑憶述當天在校門關上大半小時後,女兒仍在外邊崩潰哭鬧,更一度跑到天橋另一端拉著商場門不放。那時候,懷孕三個月的雨僑任她拳打腳踢,最後無奈狠心緊抱著她到學校並由老師將她抱進去。她指女兒進校門後,那段撕心裂肺的哭聲令她一度反思「我們的女兒就是那the one and only 連校門都進不去的學生」、「她會不會真的還未適合上課?畢竟今天才正式兩歲,是我太急進了嗎?」。

讓高敏兒更容易適應新環境「先準備相關相片及影片」

早在開學前的家長會,雨僑已經拍下很多校園內部、課室、遊樂設施等的照片和影片,盡量找一些女兒會喜歡的亮點。第一次到校前,會先以此打開話題告訴她「媽媽找到一個有趣的地方」,在適應日與她一起treasure hunt,並一起找出照片中她喜歡的物件。到訪前這類的心理建設有助高敏兒更容易進入一個新環境,當然再多的心理建設也有可能失敗,但我們還要努力地嘗試。

準確拿捏到校時間

高敏兒父母應該知道讓他們待在嘈吵悶熱的地方太久會響起紅色警報,接著遲到、匆忙地進入課室、眼看家長同學們已經就坐的場景更是黑色警報!!所以首數天的到校時間要很精準,最好剛剛跟著龍尾一直走,一點機會也不要給他思考人生!

愛到分離仍是愛「要轉身走就不要猶豫」

Playgroup 的分離是少數同學的場景,但在學校的話,是數百個學童大部份都是第一次跟父母分離,哭聲此起彼落不分你我。教職員們見慣大場面,像某種電影情節:「行喇行喇,唔好回頭呀,千祈唔好回頭望呀,唔怕㗎放心交俾我哋啦~行喇,真係要走喇⋯」這個場景令雨僑感到安心分離。她提醒,在班房門口任何的拉扯只會令小朋友更痛苦,即使眼睛餘光看到她連人帶書包哭到趴在地上了,只能轉身走。

雨僑更提到開學的第七、八天是最嚴峻的,只要她感受到要準備上學已經開始「跳掣」。只要父母在班房門口多看一眼結果分離得更慘烈,莫說後隨的遲到、夜醒、做惡夢等後果。雨僑堅持除了上學以外的時間就是百分百時間的陪伴,但到學校要馬上轉身走(這份信心也來自班主任告知她在學校哭鬧的時間越來越短)。直到第三週,女兒突然說一句bye bye就自己背着書包走進去了。隨後一年,女兒在放假的日子也嚷着要上學,Miss Chan這樣Miss Emily那樣的,學校就成為了她第二個家。

沒有成功秘訣 只是自身經歷 雨僑:「分離那刻就要放手」

我沒有成功秘訣,也不知道這種方法在你的高敏兒身上是否行得通,只能說從我的故事中你會看到高敏兒家長的確要把細節都掌握好,用愛浸沒他上學以外的時間,分離的一刻按耐自己的情緒放手,然後,就只有等他在學校開始找到依靠、創造自己的世界。

爸爸媽媽們,加油 Go Go Go!