怎麼越安慰孩子他們卻越崩潰？不是他們硬頸難教　而是你說錯了話

辦公室的媽媽們都在打趣兒説，近期狀態總結如下：

如果説怎麼催都不寫的作業是抗在我們左肩的一副重擔，那他們動不動就爆發的情緒絕對就是壓在右肩的一座大山。

嗯，孩子你人還怪好嘞，知道讓老媽保持平衡是吧。



作業也就不説了，可以説是早有預見。但為甚麼一到假期，脾氣還這麼暴躁呢呢？

今天跟哥哥姐姐小朋友鬧個矛盾，難過一上午；明天玩具玩到一半遇到個難關，生氣半天；後天就抱怨這個作業太多，那個興趣班太累，崩潰大哭...

我們也不是不允許他們有情緒，但關鍵是，耐着性子哄半天，安慰的話説了一車皮，結果反而哭得更厲害了！怎麼，就純粹是讓爸媽來渡劫的嗎？

嗐，吐槽歸吐槽，正事我們還是得幹。

到底是為甚麼，孩子有情緒的時候，我們越是安慰，他越是崩潰？

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閨蜜前兩天跟我分享了件事，我覺得很典型，也分享給大家。

她帶孩子去水樂園玩，由於防曬沒做到位，孩子的背曬傷了，碰一下就很疼的那種。傍晚的時候下樓跟小夥伴玩，對方不知道啊，嬉鬧間一巴掌拍在了他的背上。結果孩子一下子就崩潰了，當場痛哭：你為甚麼要打我！我的背很疼！

遊戲也不玩了，跑去跟媽媽訴苦：都怪小睿，他打了我的後背，他太討厭了，我再也不跟他玩了，嗚嗚嗚嗚~

那位媽媽聽完，立馬「安慰」到：「小睿不知道你的背曬傷了呀，人家也不是故意的，你又沒提前説對不對？你可是很堅強的，上次你忘了？摔到了台階上都沒哭，這點疼算甚麼呀。」

好啦，媽媽給擦擦眼淚，這事兒咱翻篇了啊~結果你猜怎麼着？孩子哇的一下哭得更大聲了。媽媽頭大時刻——你越哄，她哭得越大聲。

安慰的本質是甚麼？其實就是一種情感上的支持。就是孩子有情緒的時候，我是跟他站在一起的，是和他一起對抗情緒的。但是在朋友的處理，很典型的，她和孩子之間在對抗。

朋友講明道理——對方並不知道孩子曬傷，也給予鼓勵——稱讚他的堅強，而且語氣溫柔、態度緩和，表面上看，是在安慰孩子，但最終的目的其實只是「翻篇」——希望孩子別再哭了，別再計較了。

這一系列的操作，並沒有讓孩子覺得，你是跟我站在同一戰線，你在意我的感受。相反，他能明顯的感覺到你只是想讓他趕緊閉嘴而已。當他感覺不到被支持，那就算你説再多，也是一種無效安慰。

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03

這樣細想下來，我們有很多行為，其實都是無效安慰。比如放假，很多孩子都會抱怨作業太多、不想寫……這可以説是暑假最常見的一種場景了吧。

家長聽到這樣的抱怨，特別容易陷入的一個安慰誤區——比慘。「你這點作業算甚麼？我們上學的時候比你寫得可多多了，而且你現在除了學習也不幹別的啊，我們那會兒還得幫着爸媽幹活兒呢。」

我很能理解，父母之所以會這樣説，有很大程度是因為覺得這樣相似的、負面的經歷，更容易和孩子在情感上產生鏈接。畢竟「我也曾經慘過，你並不是一個人在戰鬥」，聽起來就很有共情的味道。

但孩子聽到耳朵裏的卻帶着一種比較：我的煩惱還不如你的煩惱，你都覺得沒甚麼，那我又有甚麼資格難過和傾訴呢？原本人家就因為作業多鬱悶着呢，這樣的安慰無異於雪上加霜。

其實有時候代入自己一下，我們就能明白孩子的心理。

就像我跟孩子爸爸説：「我今天上班都快累死了！」你期待的可能是一個擁抱、一句辛苦了，如果對方來一句：你這算甚麼，我連做5台手術還沒説啥呢。你是不是就「不會說你就少說點。」

當然，分享自己的經歷不是不行，它原本確實是一個有效安慰的方法。但前提是要把比較踢開，真誠的分享自己的感受。

還拿作業這事兒舉例。當孩子抱怨作業太多，我們可以這樣説：

媽媽小時候也是這樣呢，每次放假寫作業就很煩，有時候真的也寫不完，還會被你嫲嫲姥爺批評，開學前狂補……

在孩子眼裏，大人尤其是自己的父母，都是很厲害的人物。當他知道，原來如此強大的媽媽也曾經有過這種「窘迫」的經歷，也有做不到的時刻，反而會感覺到自己被共情。也會獲得一種想要戰勝困難的力量，甚至有可能被你的經歷吸引，讓你再多講點……你看，那情緒問題不就輕而易舉解決了？

04

鼓勵「療法」，也是一種我們常見的安慰方式。

我記得女兒CC最開始學蛙泳的時候，總是很牴觸學換氣。那一陣我送她去游泳館的路上，她都表現得抗拒。每次都要跟我「矯情」半天：「媽媽，我不想去了，不學了行不行？」

我知道她是畏難了，但我也學過蛙泳，總會下意識的接上一句：「誰學游泳都會有這個過程，你再堅持堅持，再勇敢一丟丟，肯定能學會的！」

結果也沒甚麼用，在連哄帶勸中倒是學會了，但是一副趕鴨子上架，很長一段時間，學會了也不去遊。

後來我反思，我所謂的「安慰」，總是帶着那種「我還是希望你能做到」的目的。就，我知道你難過，但你難完過，還是應該繼續努力不放棄的學！

其實你不是真的理解他，安慰的背後，還是只是想讓他完成你的期待。如果我有今年的體驗，我想當年我就不會那麼說了。

今年CC學背泳，是我完全沒有過的經驗。她開始也抱怨，老師讓練腿部動作，第一天就讓下水遊，只用腿不用手。

我聽了大吃一驚：手臂不動，躺水上只拍腿，那不沉底兒嗎？！「沉啊，所以很難啊，我嗆了好幾口，老師一直喊我們把胸挺起來，這樣就能更好的浮起來，可是挺着好累啊，我現在這心口都好疼。」

諸如此類的抱怨還有：背泳看不見前方，遊不了直線……我：啊，那不撞牆或着撞浮線嗎？因為全然不懂，我確實吃驚又心疼。

也脱口而出，「背仰泳這麼難啊，也沒那麼好嘛，再堅持兩天觀察看看，實在不喜歡，要不咱就換個自由泳」。

沒想到，當我真正接納她的時候，她反而學會了自我攻略：「也還好吧，背泳倒也不是一無是處，我還挺喜歡躺在水面上的感覺的，挺愜意的。」

第二天，「我們加一隻手部動作了，這下可太輕鬆了。」

第三天，「媽媽，我們加兩隻手動作了，背泳也太容易了。」

之後，「背泳可比蛙泳快太多、也輕鬆太多了」；「躺着泳太舒服了，還不用換氣」；「我會看頭頂的燈遊直線了。」......

我突然頓悟：孩子不想學游泳也好、不敢去主動交朋友也好，跑步跑不過別人也好…不管是哪種「暫時做不到」的情況，其實他需要的不見得是指點、教授、而只是簡單的傾聽。

05

當媽時間久了，你就會發現，孩子的情緒問題其實也沒那麼複雜！歸根結底，也就兩類。

一類，是孩子因為自己的事情產生情緒問題。就像這次CC覺得學背泳太難了，或者是自己的玩具壞了，和好朋友鬧矛盾了等等……這種情緒和你是沒有關係的，這個時候我們只要去傾聽，讓他有一個發泄的出口，不用過多的干涉。

一旦情緒穩定了、理智回來了，孩子自然會自己重新回去面對那件事情。每個人獨立解決問題的經驗、獨立消化情緒的能力，都是這樣積累而來的。

那，如果傾聽之後，孩子依然不想繼續學、不想處理，又該怎麼安慰？我想勸你一句，放棄也是人生的一課，不如就暫且「算了」。做家長的，該有這種覺悟——有些事情，孩子有可能就是做不到。有時候「算了」也是一種安慰。

而且，算了並不代表失去，有可能是另一種得到。

當孩子知道，做不好也是被允許的，那麼他就敢於去嘗試更多的可能。至少會讓孩子有更多的時間和精力放在更擅長的事情上啊。放棄了游泳，可能會把滾軸溜冰練得更熟練；不一定要跑得最快，可以球踢得很好~

這又何嘗不是一種驚喜呢？

第二類，孩子因為和你有關的事情產生了情緒。比如他想看手機你拒絕了他，他想出去玩因為你沒時間沒辦法答應他……諸如此類有需求但不被滿足的情況。

這個時候你單純的共情他、安慰他，說服他都沒有用，因為此刻他跟你是敵對狀態。你就是那個困難的製造者、阻礙者啊。此時，再怎麼安慰，也有點像鱷魚的眼淚。

那就不要想着安慰情緒了，這類問題，想平復孩子情緒，就必須給出具體的解釋——為甚麼不讓你幹，以及具體的解決方案——不幹這個，還能幹甚麼。上周末準備直播回家也沒閒着，本來把帶娃一事全權交給了C爸。

結果C爸一個看不住，DD就跑過來哐哐鑿我房門。好言好語説了好幾次都沒有用。

我直接蹲下，語氣嚴肅、眼神堅定：媽媽現在有工作要忙，不能陪你，你越這樣打擾我，我忙完的就越晚，越不能陪你！

交代完原因，講清楚道理，如果他還是不接受，那就不接受好了。哪能事事如他所願呢？我之前也説過，爸爸媽媽偶爾不想回應他；家人無法事事滿足他、時時陪伴他；大人有時候不理解他、不體諒他、不寬容他……

這些生活中正常的遺憾，孩子是可以接受，甚至必須學着接受的。當我們有餘力之後，再去通過別的活動彌補陪伴等等，孩子也是能補齊這份遺憾，消除心理芥蒂的。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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