洗衫｜內褲別再手洗！或增下體發炎、感染風險　3狀況該替換新的

內褲屬於貼身衣物，一般人都認為要用「手洗」才能有效徹底清潔，但是台灣婦產科醫生張瑜芹示警，內褲手洗反而容易導致「洗滌劑殘留」，對私密處造成刺激，除非是沾到分泌物、經血需要強力洗滌，反則建議用洗衣機洗省時又省力。



張瑜芹在Facebook發文分享，內褲建議定期汰換，很多人會覺得內褲平常不見人，破損再換即可，但是因為外陰與一般的皮膚不同，有部分是黏膜組成，若不定期汰換，會導致陰部容易受到細菌或黴菌感染造成發炎，嚴重還會反覆感染。

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張瑜芹指出，內褲如果有這些情況就應該要汰換，時間約3-6個月、或是內褲已經鬆掉、有分泌物黃漬殘留，另外不只有女生需要定期更換，男生也同樣適用，可以減少皮膚、私密處發炎、搔癢的狀況。

張瑜芹也示警，內褲手洗其實容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私密處造成刺激，或是水份擰得不夠乾使細菌滋生，所以除了內褲沾到分泌物或是經血需要強力洗滌，可以手洗再機洗外，平常時用洗衣機洗就可以了，既省時又省力，也更健康。

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