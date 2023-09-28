中秋親子好去處2023｜四大綵燈會/光影裝置/燈籠海/太空之旅

中秋好去處2023｜中秋佳節，大家都會外出賞用，小朋友更可提著燈籠到處走，到底哪些地方適合小朋友走動玩樂？這次01親子記者為大家介紹個中秋應節活動，相信一家大細也能盡興。



1. 癸卯年中秋綵燈會 全港四大中秋綵燈會

中秋節是個傳統節日，賞花燈更是其中重要的活動之一。政府每年舉辦中秋綵燈會，營造出熱鬧歡樂的氛圍，讓市民共同慶祝。而在傍晚6時30分至11時期間，綵燈和光影裝置將綻放絢爛光芒，成為絕佳的拍照打卡背景，適合與摯愛、親友一同前往共度美好時光。讓我們一起在中秋綵燈會上共享喜悅和節日氛圍。

地點及活動日期：

9月15日至10月8日（星期五至日）：香港文化中心露天廣場

9月23日至10月2日（星期六至一）：維多利亞公園、沙田公園、屯門公園

亮燈時間：18:30 - 23:00*

*綵燈及光影裝置於中秋節正日（9月29日）延長亮燈至凌晨12時

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（圖片來源：香港旅遊發展局）

大坑舞火龍

每逢中秋節，平時寧靜的大坑都會熱鬧起來——300多名健兒一連三晚，舞動熠熠生輝的火龍，穿梭於大坑的大街小巷。這項引人入勝的香港傳統節慶活動的歷史可以追溯到19世紀，當時這一客家小村落爆發瘟疫，村民以躍動火龍及喧天鑼鼓，以求去病消災。時至今日，大坑舞火龍已被列入國家級非物質文化遺產名錄，每年吸引大批觀眾前來感受其獨特魅力。

日期：2023年9月28日至30日

時間：9月28日至29日：約晚上8:15至10:30、9月30日：約晚上8:15至10:00

地點：香港島銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）

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香港文化中心《月亮製造機》互動光影裝置

地點：香港文化中心露天廣場

日期：2023年9月15日至10月8日（五至日）

亮燈時間：6:30pm - 11pm*

*中秋節正日（9月29日）延長亮燈至凌晨12時

製作團隊在尖沙咀放置了《月亮製造機》互動光影裝置，歡迎大家踏入月井，讓想像力自由飛翔。在這個充滿奇思妙想的裝置中，月亮們從月井中冒出來──有些急於回到夜空，有些則選擇留在水池中靜靜凝望空中的同伴。

在《月亮製造機》裡，月亮們與我們的節奏、旋律、歡笑共同移動和變化。在月光包圍下，我們邀請您一同走進光影互動中，探索、想像和製造屬於自己的月亮故事！

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Go Museum 數碼科幻藝術館門票 Cyber X 3.0 Space Revolution

《捉光賞月．太空之旅》展覽

為迎中秋到來，位於山頂廣場的數碼科幻藝術館GO Museum，為大家帶來猶如置身於無重力的太空科幻沉浸體驗旅程Cyber X 3.0 Space Revolution《捉光賞月．太空之旅》，將以七大主題，帶領人類在這中秋佳節到外太空探索黑洞的神秘、遊覽亮晶晶的星際、於Cyber X 3.0的飛船內漫遊光影科幻星際等等。

日期：即日至10月8日

時間：星期一至四 上午11:00至下午6:30 (最後入場時間 6:00pm)

星期五至日及公眾假期 上午11:00至下午8:00 (最後入場時間 下午7:30)

地點：GO@Peak Galleria山頂廣場L2 201 GO Musuem

01空間優惠【Cyber X 3.0 Space Revolution套票+免費餐飲優惠券】

2人入場 $170、1人入場 $90

*凡購買門票即送指定餐廳小食優惠券（城寨風味，數量有限，送完即止）

立即購票：01空間

Klook【9歲生日祭限定$80】獨家優惠門票 (贈送一張城寨風味優惠券)

只需HK$80起 (原價:HK$128)

- 11歲以下兒童必須由成人陪同

- 身高1.2 米以下而不多於5歲的小童可免費進場，請於進場前出示相關証明

- 每位進場人士只可攜帶一位小童免費進場

限時開賣日期：9月22日9PM至9月30日

適用日期：9月23日至10月8日

立即購票： klook

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灣仔利東街「躍兔‧迎月」綵燈會

灣仔利東街多年來致力為香港市民打造中秋歡度佳節的打卡聖地，由即日至10月23日，在林蔭大道掛上逾800個吉祥喜慶造型的中式燈籠，將整個公共空間打造成浪漫燈籠海。此外，在中秋節當日（9 月29 日），郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍將率領其團隊，在利東街表演由LED燈製作而成的十八米長舞火龍，重現因疫情已暌違三年的珍貴中秋舞火龍傳統。與此同時，利東街更於9月周末舉辦多項節慶活動，包括慈善手作市集、免費工作坊、音樂表演等，與大眾一同歡度佳節。

「躍兔‧迎月」綵燈會

開放日期： 即日至10月23日

開放時間： 上午10時至晚上10時 (每日下午5時亮燈)

*9月22日至24日及9月29日至10月2日亮燈時間將延長至晚上11時

*開放日期及時間將因應天氣狀況而作出更改，詳情請留意利東街網站或社交平台公佈

地點： 灣仔利東街

黃金海岸商場呈獻中秋節慶活動「荷塘月色慶中秋」

「金秋華燈亮佳節，銀盤盛荷香羅裳。皎月碧海襯嬋娟，雀橋蘭舟連蟾宮。」今個中秋，由9月11日起至10月8日，黃金海岸商場將會以詩般美意為大家呈獻「荷塘月色慶中秋」，讓你與家人及朋友於精心打造的荷塘畔登橋泛舟、穿梭花燈大道，感受中秋傳統詩意，共迎明月良辰。

逾16米長荷花題材燈籠組成花燈大道點亮中秋美意

數之不盡的五彩花燈將會遍布整個黃金海岸商場，與明月一同照亮中秋夜色。其中位於主入口、長逾16米的花燈大道將會匯集超過一百盞花燈，以承載中秋祝願的點點燈火，祝福從中穿梭的各位來賓。當中更有以荷花主題的花燈，將中庭的荷塘月色伸延到黃金海岸每個角落。無論是荷塘月色抑或花燈大道，今個中秋節的黃金海岸商場都值得你駐足細意欣賞。敬請拍照留念，隨時重溫美好時光。

荃灣廣場3米高巨型月兔

由9月15日至10月15日，荃灣廣場L5 PLAY GARDEN將化身【HAPPY MOONWALK】打卡場景，當中最巨型的3米高白兔更以意想不到的姿態跟大家見面，邀請大家在唯美的燈籠走廊中打卡留影，共度佳節！

【HAPPY MOONWALK】 秋日打卡場景開放詳情：

日期：2023年9月15日至10月15日

時間：上午10時半至晚上10時（9月29 及30日延長開放時間至晚上11時）

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN