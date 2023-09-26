國慶煙花2023｜細數五個一家大細最佳觀賞煙花匯演地點附訂購優惠

國慶煙花2023｜國慶煙花匯演2023將於10月1日晚上9時維多利亞港上空舉行，與香港市民享受香港夜繽紛及十一國慶優惠！國慶煙花2023發放合共31,888枚煙花，全場分為8幕，煙花匯演歷時23分鐘。01親子為大家搜羅多個活動套票，讓你走到最佳位置欣賞華麗震撼的煙花，與家人朋友渡過珍貴難忘時刻。



國慶煙花匯演2023

將使用航拍配合5G拍攝，讓未能親臨維港兩岸的市民，透過電視體驗一種與別不同、嶄新的角度欣賞煙花。 國慶煙花匯演將由3艘躉船配合6艘小浮船「一字排開」，營造出800米寬、250米高的「煙花銀幕」，讓合共發放的31888枚煙花呈現眼前，活動整體預算約為港幣 1,800 萬元。

國慶煙花匯演共分為8幕 ，其中第一幕的「心心『雙』印」圖案、第二幕的「洋紫荊」及第六幕的「紅色五 角星」，將會是今次匯演的焦點特色，而第五幕出現的彩色繡球煙花，更加是首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型，相信可以為市民帶來連串驚喜

國慶煙花匯演2023（圖片：香港旅遊發展局 - Hong Kong Tourism Board）

國慶煙花匯演 - 天星小輪碼頭 （國慶煙花匯演 - 灣仔碼頭觀景台觀賞）成人 HK$388



灣仔天星碼頭天臺（首次開放，超廣闊270度維港景色）

以九龍半島背景作襯托，鄰近發射煙花的躉船，震撼感十足！

購票平台：klook

香港十一國慶節煙火之旅【免費飲品及小食+可選晚餐】中式遊艇 HK$921



在得天獨厚的位置欣賞煙花的綻放，360度無遮擋飛橋景觀，與您和您的家人朋友共享無限飲品和小食，以及選擇的浪漫晚餐。

晚餐三選一：

西式：芝士香草肉醬義大利麵 配 雜果沙律酥盒（一件）及 夜市一口台灣腸（兩條）

泰式：泰式炭燒豬頸肉飯 配 清炒野菌雜菜 及 日式雞軟骨餃子（兩件）

中式：魚香茄子飯 配 干煸四季豆 及 黃金蒸水蛋

中式遊艇（不含晚餐）：HK$921

中式遊艇（包晚餐）：HK$1,023

購票平台：klook

維多利亞港遊船之旅：國慶煙花匯演維港夜遊 (約2.5小時) 成人HK$428



在永安號親身體驗香港動感之都，飽覽維多利亞港兩岸醉人美景（洋酒、餐酒、啤酒、汽水無限暢飲、小食乙份），為配合你的行程，可選擇九龍尖沙咀或香港島中環登船及下船。

成人及兒童（2 - 12歲）：HK$ 428

嬰兒（0 - 1歲）： HK$ 100

購票平台：klook

天星小輪暢遊維多利亞港-世星號 國慶煙花維港遊（成人 HK$ 688）



登上這艘以寬敞、豪華、舒適、視野通透的理念而設計的新一代「世星」環保渡輪，往來尖沙咀天星碼頭及港島西，一小時遨遊維多利亞港、欣賞維港日落美景。

國慶煙花維港遊：

成人 HK$ 688

嬰兒（0 - 2歲） ：免費

19:00去程：尖沙咀天星碼頭（請於預定出發時間前30分鐘到達）

22:00回程：尖沙咀天星碼頭

購票平台：klook

香港東方之珠維港遊 (包船上小食及飲品)（成人 HK$ 999）



香港全新豪華大型遊船，特大露天舺板 360 度近距離觀賞港灣美景，4 樓舺板為全船最高點 擁有更優越的觀景環境。中空設計豪華宴會大廳，配有專業燈光音響設備及 LED 顯示屏的舞台。

成人：HK$ 999（東方之珠船票每位$999(大小同價)包含酒水任飲配自助簡餐）

嬰兒：免費

購票平台：klook

1. 選擇19：00／19：15去程

集合地點位於中環8號碼頭，請於預定出發時間前30分鐘到達東方之珠，遲到或未出席者恕不退款。

2. 23:00回程，下船地點：中環8號碼頭

Spasso Italian Bar & Restaurant丨10月1日二人意菜晚餐連意大利汽泡酒丨觀賞煙花匯及維港景色



位於麼地道尖東美食里的 SPASSO餐廳提供最優質而正宗的傳統意大利菜式，讓你享受真正的意大利地道烹飪魅力 ; 室內裝潢走設計簡約舒適的歐洲風格，寬敞雅致且格調光猛開揚。室外客人更可一邊品嚐優質意菜同時欣賞維港景色，分外寫意。

10月1日國慶節二人三道菜意菜晚餐連意大利汽泡酒 （套餐包括：頭盤、主菜、甜點、咖啡 / 茶、意大利汽泡酒，詳情請查看餐牌）

(第一輪17:45-19:00) | 已包加一服務費 HK$ 1,144

(第二輪19:15-21:00) | 已包加一服務費 HK$ 1,518

購票平台：klook

Ink Café & Seafood Bar丨10月1日私人區域觀賞煙花匯演丨DJ派對丨美酒及酥脆小食丨企位或VIP座席



煙花匯演 DJ派對

活動日期及時間：2023年10月1日 19:00 - 22:00

DJ：DJ BETO

企位 (一位用) ：HK$ 714

VIP座席位置 (二至四位用) ：HK$ 3,789

企位 (一位用)：

位於海濱私人企位區域，有露天和有蓋空間，可欣賞到完整的港口景觀

包2杯飲品、4份小食、DJ 派對 及 私人區域 (近海旁)

VIP座席位置 (四位用)：

位於海濱私人坐席區域，提供露天和有蓋空間，可欣賞到完整的港口景觀

包1支香檳、8杯飲品、每位各4份小食、DJ 派對 及 VIP 私人區域 (近海旁，設有桌子和4把椅子)

購票平台：klook