家底沒人家厚　怎拉近與有錢人孩子差距？原來善用「這張卡」就行

來自富裕家庭的孩子，在各種智力測試中往往表現更好，這並不是因為他們具有令人難以置信的智力天賦，而是因為富裕的父母有時間和資源，為他們提供更多機會去學習，以及接受外界的刺激與啟發。貧困家庭的孩子也有機會充分發揮潛力，方法很簡單！



你覺得生長在富裕家庭的孩子，智力也會比較好嗎？許多兒童發展的研究，給出的結論令人遺憾，事實是，來自富裕家庭的孩子，在各種智力測試中往往表現更好，他們確實比較聰明！

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為甚麼有錢人的孩子比較聰明？

這並不是因為有錢人的孩子天生就具有令人難以置信的智力天賦，而是因為他們富裕的父母有時間和資源，為他們提供更多機會去學習，以及接受外界的刺激與啟發。

相對的，貧困家庭的孩子，從小必須面臨龐大的經濟壓力，這樣的焦慮與憂心會從大腦中吸取大量能量。但這是無法改變的嗎？如果家裏經濟狀況不好，無法提供孩子多樣的體驗與學習機會，孩子的未來就慘澹無光嗎？

貧困的孩子一樣有機會！辦法很簡單

如何確保您的孩子有最好的機會充分發揮其認知潛力？劍橋大學的一個研究團隊，最近為這個問題提供了一個簡單、易懂、甚至有趣的答案。

他們的建議很簡單：你只需要一張「借書卡」即可。

幼兒時期的快樂閱讀

閱讀書籍獲得的樂趣可以讓大腦變得更靈活。該團隊研究了一萬多名9至13歲美國兒童的發育和認知表現數據，發現了一個驚人的模式。研究者說：「我們的觀察研究表明，幼兒期的快樂閱讀，與青春期的認知發展、心理健康和教育程度之間存在着積極的影響。」

在孩子們年幼時，花時間去閱讀好書，會讓他們在青少年時期的考試成績更高，心理健康狀況也更好，無論這些孩子的家庭經濟狀況如何、父母的學歷如何，這是劍橋研究團隊的發現。

閱讀的孩子受益匪淺。為甚麼小時候的快樂閱讀對大腦有如此強大的促進作用？因為語言學習，包括通過閱讀、敘述內容、與家長討論心得想法，都與大腦的發展的息息相關，這也對孩子的記憶、行動力、社交和自我認知有着關鍵影響。

家長請以身作則，與孩子共讀

許多家長其實都知道閱讀的好處，但孩子需要引導，所以在孩子還小的時候，請多抽出時間與他們依偎着，共讀一本好書，並幫助他們掌握閱讀技巧，從小就享受書籍的魔力。

你也應該樹立一個積極的榜樣，別讓孩子總是看到你拿着手機、追劇。記得科學已經證實，當孩子花在書本上的時間越多，沉浸在故事中的時間越多，他們以後就會變得越聰明。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：有錢人的孩子較聰明，貧困的孩子註定落後？劍橋大學研究，做一件事就可以翻轉】